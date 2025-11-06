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Kompleks mieszkalny AARU SOLIS DALAMAN

Dalaman, Turcja
od
$110,033
VAT
;
39
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ID: 39604
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 18.08.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Aegean Region
  • Miasteczko
    Dalaman
  • Adres
    Sumbul Sokak

O kompleksie

Przeniesienie
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Русский Русский

Aaru Solis

Solis to nowoczesny projekt mieszkaniowy, który harmonijnie łączy ponadczasową architekturę, wyjątkowy komfort i przemyślaną funkcjonalność. Ostrożnie zaprojektowane do najmniejszych detali, Solis uosabia nowy standard nowoczesnego życia. Solis znajduje się w jednym z najbardziej prestiżowych i najdroższych po Dalaman obszarach mieszkalnych, oferuje zrównoważone środowisko życia, gdzie codzienny komfort, wygoda i wysoka jakość życia naturalnie się uzupełniają. Dzięki nowoczesnej architekturze, racjonalnemu planowaniu i starannie zaprojektowanej przestrzeni życiowej, Solis oferuje styl życia, który spełnia wymagania dzisiejszych i koncentruje się na standardach przyszłości.

Solis to nowoczesny projekt mieszkaniowy składający się z 35 rezydencji znajdujących się w czterech oddzielnych blokach. Każdy szczegół projektu jest rozważany w taki sposób, aby zapewnić maksymalny komfort i wygodę w codziennym życiu.

Przestronne balkony, układy z maksymalnym naturalnym światłem i racjonalną organizacją pomieszczeń wewnętrznych sprawiają, że każdy apartament zarówno funkcjonalne i wygodne.

Solis jest niezawodną i obiecującą szansą zarówno dla komfortowego życia, jak i długoterminowych inwestycji w nieruchomości w jednym z najbardziej atrakcyjnych obszarów mieszkalnych Dalaman.

Projekt mieszkalny zaprojektowany, aby dbać o swój komfort

Główne zalety projektu:

35 rezydentów

2 + 1 apartament (dwie sypialnie i pokój dzienny)

* Przestronne balkony

* Otwarty parking

* Wspólny basen

* Obszar krajobrazowy

* Wiadomość z windy

* Nowoczesna architektura

* Efektywna energetycznie izolacja termiczna elewacji

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2028
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    3

Lokalizacja na mapie

Dalaman, Turcja
Edukacja
Opieka zdrowotna
Jedzenie i picie
Transport
Rekreacja

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VAT
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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