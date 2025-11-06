Kompleks mieszkalny AARU SOLIS DALAMAN

Aaru Solis



Solis to nowoczesny projekt mieszkaniowy, który harmonijnie łączy ponadczasową architekturę, wyjątkowy komfort i przemyślaną funkcjonalność. Ostrożnie zaprojektowane do najmniejszych detali, Solis uosabia nowy standard nowoczesnego życia. Solis znajduje się w jednym z najbardziej prestiżowych i najdroższych po Dalaman obszarach mieszkalnych, oferuje zrównoważone środowisko życia, gdzie codzienny komfort, wygoda i wysoka jakość życia naturalnie się uzupełniają. Dzięki nowoczesnej architekturze, racjonalnemu planowaniu i starannie zaprojektowanej przestrzeni życiowej, Solis oferuje styl życia, który spełnia wymagania dzisiejszych i koncentruje się na standardach przyszłości.

Solis to nowoczesny projekt mieszkaniowy składający się z 35 rezydencji znajdujących się w czterech oddzielnych blokach. Każdy szczegół projektu jest rozważany w taki sposób, aby zapewnić maksymalny komfort i wygodę w codziennym życiu.

Przestronne balkony, układy z maksymalnym naturalnym światłem i racjonalną organizacją pomieszczeń wewnętrznych sprawiają, że każdy apartament zarówno funkcjonalne i wygodne.

Solis jest niezawodną i obiecującą szansą zarówno dla komfortowego życia, jak i długoterminowych inwestycji w nieruchomości w jednym z najbardziej atrakcyjnych obszarów mieszkalnych Dalaman.

Projekt mieszkalny zaprojektowany, aby dbać o swój komfort

Główne zalety projektu:

35 rezydentów

2 + 1 apartament (dwie sypialnie i pokój dzienny)

* Przestronne balkony

* Otwarty parking

* Wspólny basen

* Obszar krajobrazowy

* Wiadomość z windy

* Nowoczesna architektura

* Efektywna energetycznie izolacja termiczna elewacji