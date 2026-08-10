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Nowe budynki na sprzedaż w Bornova

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Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool, a restaurant and a roof-top bar, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool, a restaurant and a roof-top bar, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool, a restaurant and a roof-top bar, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool, a restaurant and a roof-top bar, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool, a restaurant and a roof-top bar, Izmir, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool, a restaurant and a roof-top bar, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool, a restaurant and a roof-top bar, Izmir, Turkey
Bornova, Turcja
od
$186,035
Ta rezydencja sprawi, że poczujesz się wyjątkowy ze względu na luksusowe apartamenty, które wspierają ducha Radisson Red.Cechy:restauracjacentrum fitnessBar na dachubasensala konferencyjnalobby i kawiarniausługi conciergeusługi portierskie i hoteloweLokalizacja i pobliska infrastruktura Izmi…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New residence with two swimming pools near metro stations, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with two swimming pools near metro stations, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with two swimming pools near metro stations, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with two swimming pools near metro stations, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with two swimming pools near metro stations, Izmir, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with two swimming pools near metro stations, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with two swimming pools near metro stations, Izmir, Turkey
Bornova, Turcja
od
$208,606
Prezydencja posiada dwa baseny, zieleń, zadaszony parking.Wyposażenie i wyposażenie w domu KlimatyzacjaLokalizacja i pobliska infrastruktura Stacja metra - 1 minutaUniwersytet - 1 minutaDroga pierścieniowa - 2 minutyKonak - 10 minutLotnisko - 25 minut
Agencja
TRANIO
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Apart - hotel Pokoje hotelowe Wyndham z gwarancją dochodu z wynajmu!
Apart - hotel Pokoje hotelowe Wyndham z gwarancją dochodu z wynajmu!
Apart - hotel Pokoje hotelowe Wyndham z gwarancją dochodu z wynajmu!
Apart - hotel Pokoje hotelowe Wyndham z gwarancją dochodu z wynajmu!
Apart - hotel Pokoje hotelowe Wyndham z gwarancją dochodu z wynajmu!
Pokaż wszystko Apart - hotel Pokoje hotelowe Wyndham z gwarancją dochodu z wynajmu!
Apart - hotel Pokoje hotelowe Wyndham z gwarancją dochodu z wynajmu!
Naldoken Mahallesi, Turcja
od
$152,200
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Rok realizacji 2027
Chcesz zarabiać pasywnie w dolarach bez zbędnych problemów? Twoja szansa – apartamenty TRYP by Wyndham w Izmirze! Posiadając pokój hotelowy w Turcji, nie musisz nic robić; globalna marka Wyndham Hotels zrobi wszystko za Ciebie. Po prostu otrzymujesz dochód – co miesiąc, w dolarach, bezpoś…
Agencja
Smart Home
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TekceTekce
Zespół mieszkaniowy Luxury Apartments in İzmir- Bornova
Zespół mieszkaniowy Luxury Apartments in İzmir- Bornova
Zespół mieszkaniowy Luxury Apartments in İzmir- Bornova
Zespół mieszkaniowy Luxury Apartments in İzmir- Bornova
Zespół mieszkaniowy Luxury Apartments in İzmir- Bornova
Bornova, Turcja
od
$526,840
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Zaprojektowany dla osób o wysokich oczekiwaniach od życia; Ikon Tower, która łączy luksus i wygodę i przeniesie Twoje życie na wyższy standard z każdym detalem, znajduje się w Bornova, gdzie znajdują się najbardziej prestiżowe centra handlowe w Izmirze. Projekt, który ma dobrą lokalizację ze…
Agencja
Startkey Vizyon Gayrimenkul
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