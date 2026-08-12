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Mieszkania z basenem na sprzedaż w Turcja

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712 obiektów total found
Mieszkanie 2 pokoi w Kepez, Turcja
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Mieszkanie 2 pokoi
Kepez, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 64 m²
Piętro 1/7
Nowy kompleks mieszkalny w Antalya 124; Pierwsza rata jest tylko 35% 124; Instalacja na 10 m…
$115,500
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Mieszkanie 2 pokoi w Aksu, Turcja
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Mieszkanie 2 pokoi
Aksu, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Piętro 1/7
Projekt znajduje się w dzielnicy Altintas, jednym z najbardziej obiecujących obszarów Antaly…
$192,000
VAT
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Mieszkanie 2 pokoi w Aksu, Turcja
TOP TOP
Mieszkanie 2 pokoi
Aksu, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Piętro 1/7
Nie mówimy o mieszkaniu, ale o nieruchomościach komercyjnych: nabywa się 1 / 10 akcji w poko…
$30,883
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Mieszkanie 3 pokoi w Fethiye, Turcja
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Mieszkanie 3 pokoi
Fethiye, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Piętro 2/4
W czasach starożytnych Fethiye był znany jako Telmessos, "kraj świateł". Niewątpliwie najjaś…
$286,170
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Agencja
INEST HOMES
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Kawalerka 1 pokój w Temapasa Sokagi, Turcja
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Kawalerka 1 pokój
Temapasa Sokagi, Turcja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 28 m²
Piętro 13/34
W pełni umeblowane Studio Apartament z balkonem na 13 piętrze - Helis Więcej rezydencji, Kar…
$111,950
VAT
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Agencja
Doga Kececioglu
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Mieszkanie 3 pokoi w Mezitli, Turcja
UP UP
Mieszkanie 3 pokoi
Mezitli, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Piętro 6/14
Lavinya Concept jest nowoczesnym kompleksem mieszkalnym i składa się z 3 bloków 14 pięter. P…
$171,023
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Prywatny sprzedawca
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Mieszkanie 3 pokoi w 142 Sokak, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
142 Sokak, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 125 m²
Piętro 17/28
SEMBOL ISTANBUL17. piętro, 2 + 1, 125 m2, z balkonem kątowym (w kształcie litery L)Obszar sp…
$135,000
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Prywatny sprzedawca
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Mieszkanie 2 pokoi w Konyaalti, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Konyaalti, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Piętro 1/5
Przestrzeń, przytulność i gotowość do życia - mieszkanie 1 + 1 w Sarysu, Antalya65 m2, z meb…
$119,544
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Agencja
INEST HOMES
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Mieszkanie 2 pokoi w Mahmutlar, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Mahmutlar, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
$78,384
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Mieszkanie 2 pokoi w Muratpasa, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 42 m²
Piętro 1/9
Dla obywatelstwa Na czynsz. Co masz: Apartamenty w nowym kompleksie mieszkalnym w centrum …
$230,390
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Mieszkanie 2 pokoi w Demirtas, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Demirtas, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 65 m²
Piętro 2
Co dostajesz: Masz w pełni żywy 1 + 1 apartament na pierwszej linii brzegowej, gdzie morze z…
$143,446
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Mieszkanie 3 pokoi w Alanya, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Alanya, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 93 m²
Piętro 3
Co masz: przestronny apartament 2 + 1 o powierzchni 93 m2 z dodatkowym tarasem 50 m2, drugie…
$149,809
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Mieszkanie 4 pokoi w Muratpasa, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 145 m²
Piętro 2
$435,454
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Mieszkanie 2 pokoi w Alanya, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Alanya, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 57 m²
Piętro 5/8
Co masz: Przytulny i jasny 1 + 1 apartament o powierzchni 57 m2, położony w nowoczesnym komp…
$74,642
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Mieszkanie 3 pokoi w Mahmutlar, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Mahmutlar, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 75 m²
Piętro 2
$200,126
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Mieszkanie 2 pokoi w Gazipasa, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Gazipasa, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Piętro 3
$69,963
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Mieszkanie 2 pokoi w Demirtas, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Demirtas, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Piętro 6/8
Co dostajesz: Stajesz się właścicielem stylowego i nowoczesnego mieszkania w nowym kompleksi…
$67,061
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Mieszkanie 3 pokoi w Mediterranean Region, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Mediterranean Region, Turcja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 144 m²
Wspołczesna willa Incekum ze wspaniałymi widokami i jacuzzi Doświadcz nowoczesnego życia w …
$349,078
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Mieszkanie 3 pokoi w Kargicak, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Kargicak, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 115 m²
Piętro 2/5
Co dostajesz: Stajesz się właścicielem przestronnego apartamentu 2 + 1 z imponującym panoram…
$320,833
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Mieszkanie 1 pokój w Black Sea Region, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Black Sea Region, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 42 m²
Piętro 1/11
KOÇAHASANLI Projekt mieszkaniowy📍 Lokalizacja: Koçahasanlı🗓 Data rozpoczęcia budowy: 31.04.2…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 3 pokoi w Muratpasa, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 65 m²
Piętro 1/7
Na czynsz. Dla inwestycji Co masz: Apartamenty w nowym projekcie w centrum Alanya w pobliż…
$150,755
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Mieszkanie 3 pokoi w Mahmutlar, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Mahmutlar, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 115 m²
Piętro 1/6
Co dostajesz: Masz przestronne, w pełni umeblowane 2 + 1 mieszkanie 115 m2 na 6 piętrze na s…
$136,730
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Mieszkanie 2 pokoi w Kestel, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Kestel, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 63 m²
Piętro 4
$111,506
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Mieszkanie 1 000 pokojów w Mahmutlar, Turcja
Mieszkanie 1 000 pokojów
Mahmutlar, Turcja
Pokoje 1000
Sypialnie 1000
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 55 m²
Piętro 1/5
Dla inwestycji Co dostajesz: Apartamenty w nowym kompleksie w spokojnej części dzielnicy Ma…
$156,700
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Mieszkanie 2 pokoi w Gazipasa, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Gazipasa, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Piętro 3/5
Gazipaşa Pazarcı, Park Tropikalny Apartamenty 1+1 ve 3+1 wysokiej kompleksli Apartamenty…
$90,147
VAT
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Agencja
gazivisor / Nieruchomości i Inwestycje
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Mieszkanie w Beylikduzu, Turcja
Mieszkanie
Beylikduzu, Turcja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 134 m²
Odkryj idealne apartamenty rodzinne w Beylikduzu, Stambuł, oferujące szereg udogodnień, w ty…
$353,748
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Mieszkanie 2 pokoi w Muratpasa, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Piętro 1
What you get: An apartment of 45 m² is located on the ground floor. East orientation provide…
$116,200
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Mieszkanie 2 pokoi w Obakoy, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Obakoy, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 65 m²
Piętro 1/8
Dla obywatelstwa To, co otrzymujesz: Luksusowy projekt wielkoskalowy w rozwiniętym obszarze…
$249,761
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Mieszkanie 2 pokoi w Mediterranean Region, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Mediterranean Region, Turcja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Ten dobrze zaprojektowany i przestronny apartament 2 + 1 w Mahmutlar oferuje doskonałą miesz…
$210,147
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Mieszkanie 5 pokojów w Sariyer, Turcja
Mieszkanie 5 pokojów
Sariyer, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 129 m²
Piętro 3/4
🏡 IC DenizKoru Sarıyer - Życie pomiędzy miastem a przyrodąProjekt IC DenizKoru Sarıyer skład…
$1,29M
VAT
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Typy nieruchomości w Turcja.

penthouse’y
condo
apartamenty wielopoziomowe
kawalerki
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Turcja

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Widok na jezioro
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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