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Mieszkania na sprzedaż w Central Anatolia Region, Turcja

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Ankara
5
Nevsehir
157
Avanos
121
Eskisehir
110
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481 obiekt total found
Mieszkanie 3 pokoi w Mamak, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Mamak, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
Mieszkania na Sprzedaż w Dobrze Zaprojektowanym Kompleksie w Ankarze, Mamak Mamak, jedna z d…
$83,710
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Mieszkanie 2 pokoi w Cankaya, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Cankaya, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Liczba kondygnacji 2
Apartamenty z 1–3 Sypialni i Krytym Parkingiem w Ankarze, Çankaya Ankara, jako stolica Turcj…
$103,528
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Mieszkanie 4 pokoi w Cankaya, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Cankaya, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 145 m²
Apartamenty na Sprzedaż w Dobrze Wyposażonym Kompleksie w Çankaya w Ankarze Apartamenty znaj…
$488,143
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Mieszkanie 1 pokój w Mamak, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Mamak, Turcja
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 33 m²
Mieszkania na Sprzedaż w Dobrze Zaprojektowanym Kompleksie w Ankarze, Mamak Mamak, jedna z d…
$42,188
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Mieszkanie 3 pokoi w Cankaya, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Cankaya, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 78 m²
Apartamenty na Sprzedaż w Dobrze Wyposażonym Kompleksie w Çankaya w Ankarze Apartamenty znaj…
$237,852
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Mieszkanie 3 pokoi w Cankaya, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Cankaya, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 69 m²
Liczba kondygnacji 2
Apartamenty z 1–3 Sypialni i Krytym Parkingiem w Ankarze, Çankaya Ankara, jako stolica Turcj…
$120,301
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 2 pokoi w Mamak, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Mamak, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Mieszkania na Sprzedaż w Dobrze Zaprojektowanym Kompleksie w Ankarze, Mamak Mamak, jedna z d…
$62,927
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Mieszkanie 3 pokoi w Odunpazari, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Odunpazari, Turcja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 100 m²
Piętro 2/4
$5,76M
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Mieszkanie 4 pokoi w Odunpazari, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Odunpazari, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 120 m²
Piętro 7/9
$3,02M
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Mieszkanie 5 pokojów w Cankaya, Turcja
Mieszkanie 5 pokojów
Cankaya, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 231 m²
Liczba kondygnacji 19
Nowa, Luksusowa Nieruchomość w Kompleksie z Basenem w Prestiżowej Lokalizacji w Çankaya Nier…
$356,275
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Mieszkanie 3 pokoi w Cankaya, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Cankaya, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 137 m²
Liczba kondygnacji 15
Luksusowe Apartamenty z Widokiem na Jezioro w Kompleksie o Leśnej Koncepcji w Ankarze, Oran …
$418,739
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Mieszkanie 5 pokojów w Mamak, Turcja
Mieszkanie 5 pokojów
Mamak, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 190 m²
Liczba kondygnacji 37
Gotowe Mieszkania z Widokiem na Miasto w Ankarze Mieszkania znajdują się w popularnej okolic…
$269,520
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Mieszkanie 4 pokoi w Odunpazari, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Odunpazari, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 209 m²
Piętro 3/3
$6,63M
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Mieszkanie 4 pokoi w Tepebasi, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Tepebasi, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 108 m²
Piętro 1/3
$2,73M
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Mieszkanie 4 pokoi w Odunpazari, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Odunpazari, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 125 m²
Piętro 5/5
$1,61M
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Mieszkanie 4 pokoi w Odunpazari, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Odunpazari, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
Piętro 2/4
$7,15M
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Mieszkanie 3 pokoi w Tepebasi, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Tepebasi, Turcja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
Piętro 2/4
$1,98M
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Mieszkanie 5 pokojów w Cankaya, Turcja
Mieszkanie 5 pokojów
Cankaya, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 222 m²
Liczba kondygnacji 48
Gotowe do Zamieszkania Apartamenty z Widokiem na Miasto i Dolinę w Ankarze Apartamenty na sp…
$665,124
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Mieszkanie 4 pokoi w Odunpazari, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Odunpazari, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 165 m²
Piętro 3/3
$3,72M
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Mieszkanie 2 pokoi w Cankaya, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Cankaya, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 49 m²
Liczba kondygnacji 17
Luksusowe Apartamenty w Kompleksie z Basenem i Centrum Handlowym w Ankarze Çankaya to jedna …
$141,122
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Mieszkanie 2 pokoi w Bayir Mahallesi, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Bayir Mahallesi, Turcja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 140 m²
Witamy w wyjątkowym życiu w Yalovie. Ten wspaniały obiekt obejmuje 140 m2, oferując harmonij…
$306,337
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Mieszkanie 4 pokoi w Odunpazari, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Odunpazari, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 130 m²
Piętro 3/4
$3,55M
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Penthouse 5 pokojów w Etimesgut, Turcja
Penthouse 5 pokojów
Etimesgut, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 427 m²
Piętro 21
Nowe Apartamenty w Projekcie w Ankarze Etimesgut Zupełnie nowe apartamenty znajdują się w m…
$1,47M
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Mieszkanie 2 pokoi w Tepebasi, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Tepebasi, Turcja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 65 m²
Piętro 7/8
$1,73M
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Mieszkanie 4 pokoi w Odunpazari, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Odunpazari, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 115 m²
Piętro 2/7
$3,00M
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Mieszkanie 3 pokoi w Tepebasi, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Tepebasi, Turcja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
Piętro 1/4
$2,03M
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Mieszkanie 2 pokoi w Pursaklar, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Pursaklar, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Liczba kondygnacji 15
Apartamenty na Sprzedaż przy Ulicy Protokol w Pursaklar, Ankara Ankara jest stolicą i drugim…
$78,658
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Mieszkanie 3 pokoi w Tepebasi, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Tepebasi, Turcja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
Piętro 1/3
$2,63M
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Mieszkanie 4 pokoi w Sincan, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Sincan, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 136 m²
Liczba kondygnacji 4
Zupełnie Nowe Apartamenty w Butikowym Kompleksie w Sincan, Ankara Stolica Turcji, Ankara, wy…
$115,095
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Mieszkanie 4 pokoi w Tepebasi, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Tepebasi, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 130 m²
Piętro 3/3
$2,91M
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Typy nieruchomości w Central Anatolia Region.

penthouse’y
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Central Anatolia Region, Turcja

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Widok na jezioro
Tanie
Luksusowe
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