Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Hiszpania
  3. Wspólnota Walencka
  4. Mieszkania
  5. Szeregowiec
  6. Widok na morze

Domy Szeregowe nad morzem w Wspólnota Walencka, Hiszpania

;
Torrevieja
95
Benidorm
4
Alicante
12
Alacant Alicante
714
Pokaż więcej
Szeregowiec Usuwać
Wyczyść
9 obiektów total found
Szeregowiec w Torrevieja, Hiszpania
Szeregowiec
Torrevieja, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
Przestronny odnowiony dwór z 3 sypialniami i widokiem na morze w pobliżu La Mata. Przestronn…
$406,802
Zostaw prośbę
Szeregowiec 5 pokojów w La Nucia, Hiszpania
Szeregowiec 5 pokojów
La Nucia, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 311 m²
Liczba kondygnacji 2
Ładna narożna kamienica z dużym ogrodem, wspólnym basenem, kortem tenisowym i niesamowitymi …
$493,537
VAT
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Szeregowiec 5 pokojów w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Szeregowiec 5 pokojów
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 222 m²
Liczba kondygnacji 1
Niesamowity dom szeregowy z dużym tarasem na dachu, ogrodem i prywatnym basenem, położony bl…
$474,350
VAT
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
DD CO DEDD CO DE
Szeregowiec 4 pokoi w Finestrat, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Finestrat, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 149 m²
Eleganckie Wille z 3 Sypialniami oraz Prywatnymi Ogrodami w Sierra Cortina Finestrat Położon…
$629,782
Zostaw prośbę
Szeregowiec 4 pokoi w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 187 m²
Nowoczesna kamienica przy plaży z prywatnym basenem, tarasem na dachu i widokiem na morze pr…
$445,193
VAT
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Szeregowiec w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Szeregowiec
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
3-pokojowa rezydencja przy plaży Higuericas w La Torre de la Horadada. Trzypokojowa rezydenc…
$340,532
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Dehesa de Campoamor, Hiszpania
Szeregowiec
Dehesa de Campoamor, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 170 m²
Dom z 4 sypialniami z widokiem na morze w Campoamor. Przestronny dom z czterema piętrami, 4 …
$928,936
Zostaw prośbę
Szeregowiec 4 pokoi w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 143 m²
Uroczy, w pełni umeblowany, gotowy do kluczy szeregowiec z dużym tarasem, kuchnią na zewnątr…
$344,316
VAT
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Szeregowiec 4 pokoi w Calp, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Calp, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 188 m²
Liczba kondygnacji 3
Wyjątkowy dom szeregowy z prywatnym tarasem na dachu, garażem, wspólnym basenem i boiskiem s…
$826,415
VAT
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch

Parametry nieruchomości w Wspólnota Walencka, Hiszpania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Basen
z Widok na jezioro
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się