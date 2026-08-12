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Domy Szeregowe w lHorta Nord, Hiszpania

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Godella
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5 obiektów total found
Szeregowiec w Godella, Hiszpania
Szeregowiec
Godella, Hiszpania
Powierzchnia 224 m²
Virentia, nazwa, którą ochrzczono ten sektor Godelli, oznacza po łacinie "roślinność". Termi…
$857,366
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Szeregowiec w Godella, Hiszpania
Szeregowiec
Godella, Hiszpania
Powierzchnia 218 m²
Virentia, nazwa, którą ochrzczono ten sektor Godelli, oznacza po łacinie "roślinność". Termi…
$885,983
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Szeregowiec w Godella, Hiszpania
Szeregowiec
Godella, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 300 m²
This townhouse is located in one of the best luxury developments in the centre of Campolivar…
$484,920
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TekceTekce
Szeregowiec w el Puig de Santa Maria, Hiszpania
Szeregowiec
el Puig de Santa Maria, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 140 m²
Puig, Playa del Puig 140 m2, 3 sypialnie, 2 łazienki, prawie nowe, aa, szafki, ogrzewanie, o…
$464,923
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Szeregowiec w el Puig de Santa Maria, Hiszpania
Szeregowiec
el Puig de Santa Maria, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
Jest sprzedawany jasno w El Puig (Walencja). Składa się z 3 sypialni, 2 ba i # 241; os kompl…
$274,574
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Parametry nieruchomości w lHorta Nord, Hiszpania

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