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Domy Szeregowe w Elx Elche, Hiszpania

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3 obiekty total found
Szeregowiec 3 pokoi w la Marina, Hiszpania
Szeregowiec 3 pokoi
la Marina, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 98 m²
Kompleks znajduje się w prowincji Alicante, w malowniczej okolicy La Marina, w uprzywilejowa…
$530,532
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Szeregowiec w la Marina, Hiszpania
Szeregowiec
la Marina, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 98 m²
Ten kompleks mieszkalny znajduje się w miejscowości Elche i oferuje ekskluzywną kolekcję kam…
$529,290
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Szeregowiec w Elx Elche, Hiszpania
Szeregowiec
Elx Elche, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 202 m²
Centennial house in Elche, facing East, can be built under + 5 floors, there is currently a …
$199,176
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