Wille z tarasem na sprzedaż w la Marina Baixa, Hiszpania

Benidorm
37
Altea
138
La Nucia
95
Villajoyosa
9
241 obiekt total found
Willa w lAlfas del Pi, Hiszpania
Willa
lAlfas del Pi, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 300 m²
Fantastic independent villa for sale in El Albir.  A house in which you want to stay to live…
$1,72M
Willa w Finestrat, Hiszpania
Willa
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 128 m²
Modern houses to choose in a  new quiet area of Finestrat. Open views to the sea and mountai…
$465,240
Willa w La Nucia, Hiszpania
Willa
La Nucia, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 240 m²
Piękny trzypiętrowy dom w pięknej i spokojnej dzielnicy La Nucia. Na parterze znajduje się s…
$523,422
AdriastarAdriastar
Willa w Finestrat, Hiszpania
Willa
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 231 m²
Oddzielne wille znajdują się w uprzywilejowanym środowisku naturalnym, zaledwie kilka metrów…
$837,991
Willa w Finestrat, Hiszpania
Willa
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 192 m²
Villas for sale in Finestrat, Costa Blanca Various models of different typologies, signature…
$866,910
Willa w Finestrat, Hiszpania
Willa
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 198 m²
Jest ona postrzegana jako w pełni ruchoma przestrzeń, z wewnętrznymi i zewnętrznymi trasami,…
$872,907
Century 21Century 21
Willa w Polop, Hiszpania
Willa
Polop, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
$485,491
Willa w Finestrat, Hiszpania
Willa
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 553 m²
Luxury villa in Sea Hills, Finestrat, Costa Blanca The property has 4 bedrooms, 5 bathrooms,…
$2,62M
Willa w Finestrat, Hiszpania
Willa
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 300 m²
Dom z widokiem na morze i góry   w prywatnym obszarze Finestrat. Działka i wzmacniacz; nbsp;…
$612,729
Atlas PropertyAtlas Property
Willa w Altea, Hiszpania
Willa
Altea, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Spektakularna rezydencja w Altea Hills z widokiem na morze i góry. Ta ekskluzywna nieruchomo…
$1,11M
Zostaw prośbę
Willa w lAlfas del Pi, Hiszpania
Willa
lAlfas del Pi, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 161 m²
Exclusive Villas in Alfaz del Pi, Costa Blanca A residential complex consisting of 12 houses…
$648,820
Willa w Altea, Hiszpania
Willa
Altea, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 517 m²
Luxury villa in the Sierra de Altea, North Costa Blanca In the Sierra de Altea, with impress…
$2,28M
Willa w lAlfas del Pi, Hiszpania
Willa
lAlfas del Pi, Hiszpania
Sypialnie 10
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 600 m²
Niepowtarzalna willa na sprzedaż w Alfaz del Pi. Obiekt znajduje się w środowisku zielonym i…
$1,86M
Willa w Finestrat, Hiszpania
Willa
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 655 m²
Willa w Finestrat znajduje się w luksusowej urbanizacji Sierra Cortina Resort. Gdzie cieszy…
$3,08M
Willa w Polop, Hiszpania
Willa
Polop, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 200 m²
Villa for sale in Polop de la Marina, Alicante, Costa Blanca PLOT: 800m2 HOUSE: 200 m2 built…
$850,553
Willa w La Nucia, Hiszpania
Willa
La Nucia, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 346 m²
Willa na sprzedaż w urbanizacji Bello Horizonte w La Nucia trzypiętrowa willa (346 m2) z prz…
$1,01M
Willa w lAlfas del Pi, Hiszpania
Willa
lAlfas del Pi, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 151 m²
Villas for sale in Alfaz del Pi, Costa Blanca This Ibiza-style property with 3 bedrooms and …
$732,784
Willa w Finestrat, Hiszpania
Willa
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 335 m²
Luksusowe wille z 3 sypialniami w pobliżu Benidormu. Luksusowe wille z 3 sypialniami na jedn…
$1,15M
Willa w Finestrat, Hiszpania
Willa
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 315 m²
Nowa konstrukcja w całkowicie zielonych obszarach, tworząc przestrzenną harmonię, która doty…
$1,22M
Willa w Finestrat, Hiszpania
Willa
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 209 m²
Villas in Sierra Cortina, Finestrat, Costa Blanca 30 independent homes of avant-garde design…
$860,367
Willa w lAlfas del Pi, Hiszpania
Willa
lAlfas del Pi, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 350 m²
Willa znajduje się w obszarze "Entre Naranjos y Flores" w Alfaz del Pi. Jest to trzypiętrowa…
$1,74M
Willa w Finestrat, Hiszpania
Willa
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 280 m²
Rustykalny dom położony w spokojnej okolicy, otoczony przyrodą, dobry dostęp do droga, która…
$412,101
Willa w Finestrat, Hiszpania
Willa
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 462 m²
ekskluzywne wille z widokiem na morze i góry w Finestrat, Alicante. Nowy projekt 10 willi z …
$692,506
Willa w Finestrat, Hiszpania
Willa
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 283 m²
Buduje 12 luksusowych willi z własnym basenem i prywatnym parkingiem na działkach. Powierzch…
$1,26M
Willa w Finestrat, Hiszpania
Willa
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 163 m²
Villas in Sierra Cortina, Finestrat, Costa Blanca 30 independent homes of avant-garde design…
$1,05M
Willa w Benidorm, Hiszpania
Willa
Benidorm, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 89 m²
Przestronne, nowoczesne wille z 2 i 3 sypialniami w pobliżu Benidorm. Luksusowe wille między…
$447,771
Willa w Finestrat, Hiszpania
Willa
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 216 m²
Piękny dom z widokiem na morze w Finestrat - PG1110241 5 sypialnie, 4 łazienki. Powierzchnia…
$710,156
Willa w Finestrat, Hiszpania
Willa
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 397 m²
We offer a new High Tech villa in the elite  Sierra Cortina protected area with large window…
$1,19M
Willa w Benidorm, Hiszpania
Willa
Benidorm, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
Villa for sale in Polop de la Marina, Alicante, Costa Blanca PLOT: 600m2 HOUSE: 150m2 built …
$708,795
Willa w Finestrat, Hiszpania
Willa
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 202 m²
Oddzielne wille znajdują się w uprzywilejowanym środowisku naturalnym, zaledwie kilka metrów…
$579,610
Parametry nieruchomości w la Marina Baixa, Hiszpania

z garażem
z Ogród
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Widok na jezioro
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
