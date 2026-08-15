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Wille z basenem na sprzedaż w la Marina Baixa, Hiszpania

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Benidorm
52
Altea
110
La Nucia
71
Villajoyosa
13
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50 obiektów total found
Willa 5 pokojów w La Nucia, Hiszpania
Willa 5 pokojów
La Nucia, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 512 m²
Liczba kondygnacji 2
Fantastyczna, duża willa z tarasem na dachu, wspólnym basenem, kortem do padla i niesamowity…
$676,158
VAT
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Willa 6 pokojów w Altea, Hiszpania
Willa 6 pokojów
Altea, Hiszpania
Pokoje 6
Sypialnie 3
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 470 m²
Dom zaprojektowany z myślą o dzieleniu się, przytulny i jasny, w jednej z najbardziej eksklu…
$2,60M
VAT
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Willa w Polop, Hiszpania
Willa
Polop, Hiszpania
Powierzchnia 125 m²
Otoczony sosnami i strzeżony przez Górę Ponoig, Polop Hills Residential oferuje idealne połą…
$562,766
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Willa 4 pokoi w Polop, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Polop, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 307 m²
Liczba kondygnacji 2
Niesamowita nowoczesna willa z dużym basenem bez krawędzi, ogrodem, piwnicą i zapierającymi …
$781,245
VAT
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Willa 4 pokoi w Polop, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Polop, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 230 m²
Willa Premium w zabudowie bliźniaczej z prywatnym basenem, dużym tarasem na dachu i piwnicą …
$526,617
VAT
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Willa w Finestrat, Hiszpania
Willa
Finestrat, Hiszpania
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 300 m²
$637,566
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LDV InvestLDV Invest
Willa 5 pokojów w Polop, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Polop, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 324 m²
Wspaniała willa w zabudowie bliźniaczej z prywatnym basenem, dużym tarasem na dachu, piwnicą…
$709,327
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa 5 pokojów w Altea, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Altea, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 236 m²
Willa o podwyższonym standardzie z prywatnym basenem, ogrodem, dużymi tarasami i niesamowity…
$1,91M
VAT
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Willa 5 pokojów w Finestrat, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Finestrat, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 338 m²
Gotowa na klucz duża willa z basenem, tarasem na dachu i wspaniałym widokiem na morze położo…
$805,400
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa 5 pokojów w Finestrat, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Finestrat, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 343 m²
Willa o podwyższonym standardzie z prywatnym basenem, pięknym ogrodem i wspaniałym widokiem …
$1,22M
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa 5 pokojów w Altea, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Altea, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 236 m²
Willa o podwyższonym standardzie z prywatnym basenem, ogrodem, dużymi tarasami i niesamowity…
$1,89M
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa 6 pokojów w Altea, Hiszpania
Willa 6 pokojów
Altea, Hiszpania
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 405 m²
Liczba kondygnacji 3
Wspaniała willa z prywatnym basenem. duży ogród, duże tarasy położone w strefie premium z ni…
$3,11M
VAT
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Willa 4 pokoi w Finestrat, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Finestrat, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 398 m²
Liczba kondygnacji 2
Przestronna luksusowa willa w doskonałej lokalizacji z basenem i dużym tarasem na dachu z pi…
$809,022
VAT
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Willa 5 pokojów w lAlfas del Pi, Hiszpania
Willa 5 pokojów
lAlfas del Pi, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 284 m²
Elegancka willa gotowa do klucza z sypialniami z widokiem na morze, prywatnym basenem i pięk…
$1,01M
VAT
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Willa 5 pokojów w Altea, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Altea, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 512 m²
Spektakularna willa z zachwycającym widokiem na morze, prywatnym basenem i słonecznym tarase…
$2,53M
VAT
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Willa w Polop, Hiszpania
Willa
Polop, Hiszpania
Powierzchnia 125 m²
Otoczony sosnami i strzeżony przez Górę Ponoig, Polop Hills Residential oferuje idealne połą…
$551,042
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Willa 5 pokojów w Finestrat, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Finestrat, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 277 m²
Liczba kondygnacji 2
Znakomita willa położona w uprzywilejowanej okolicy w pobliżu Benidormu z prywatnym basenem,…
$1,11M
VAT
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Willa 4 pokoi w Altea, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Altea, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 458 m²
Liczba kondygnacji 2
Ekskluzywna willa typu superior o nowoczesnym wystroju, basenem bez krawędzi i niesamowitym …
$2,13M
VAT
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Willa 5 pokojów w Altea, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Altea, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 530 m²
Liczba kondygnacji 3
Ekskluzywna, luksusowa willa superior z dużymi tarasami i imponującym widokiem na morze, poł…
$2,45M
VAT
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Willa 5 pokojów w Finestrat, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Finestrat, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 169 m²
Willa premium z prywatnym basenem, dużym ogrodem, dużymi tarasami i niesamowitymi widokami n…
$1,04M
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa 4 pokoi w Finestrat, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Finestrat, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 146 m²
Luksusowa willa z prywatnym basenem, dużym ogrodem i pięknym widokiem na morze w dzielnicy m…
$554,202
VAT
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Willa 9 pokojów w Altea, Hiszpania
Willa 9 pokojów
Altea, Hiszpania
Pokoje 9
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 417 m²
Liczba kondygnacji 1
Duża, umeblowana willa Keyready z niesamowitym panoramicznym widokiem na morze i basenem w p…
$1,31M
VAT
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Willa 8 pokojów w Finestrat, Hiszpania
Willa 8 pokojów
Finestrat, Hiszpania
Pokoje 8
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 488 m²
Imponująca, nowo wybudowana willa z prywatnym basenem, dużym tarasem na dachu i panoramiczny…
$1,55M
VAT
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Willa 5 pokojów w Finestrat, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Finestrat, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 229 m²
Liczba kondygnacji 2
Wyjątkowa willa z panoramicznym widokiem na morze i góry, prywatnym basenem i przestronnym o…
$572,299
VAT
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Willa 4 pokoi w Finestrat, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Finestrat, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 268 m²
Nowoczesna jednopoziomowa willa z basenem, tarasem na dachu i wspaniałym widokiem na morze p…
$624,145
VAT
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Willa 4 pokoi w Polop, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Polop, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 218 m²
Wspaniała środkowa willa w zabudowie bliźniaczej z dużym tarasem na dachu, otoczona naturą i…
$559,024
VAT
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Willa 5 pokojów w La Nucia, Hiszpania
Willa 5 pokojów
La Nucia, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 379 m²
Niesamowita willa z tarasem na dachu, wspólnym basenem, kortem tenisowym i niesamowitymi wid…
$526,617
VAT
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Willa 4 pokoi w Polop, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Polop, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 232 m²
Wspaniała willa w zabudowie bliźniaczej z prywatnym basenem, dużym tarasem na dachu, otoczon…
$589,537
VAT
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Willa 6 pokojów w Polop, Hiszpania
Willa 6 pokojów
Polop, Hiszpania
Pokoje 6
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 189 m²
Luksusowa, nowoczesna willa z przestronnymi pokojami, prywatnym basenem, wspaniałym tarasem …
$636,570
VAT
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Willa w Finestrat, Hiszpania
Willa
Finestrat, Hiszpania
Powierzchnia 244 m²
Położony w uprzywilejowanej części Costa Blanca, ten nowy projekt mieszkaniowy łączy Cię z n…
$1,05M
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Parametry nieruchomości w la Marina Baixa, Hiszpania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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