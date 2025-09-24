Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Wille z ogrodem na sprzedaż w la Marina Baixa, Hiszpania

Benidorm
37
Altea
138
La Nucia
95
Villajoyosa
9
115 obiektów total found
Willa w Finestrat, Hiszpania
Willa
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 285 m²
NEW BUILD VILLAS IN FINESTRAT New Build residential of 22 villas located in Finestrat. Wa…
$773,332
Willa w La Nucia, Hiszpania
Willa
La Nucia, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 283 m²
Exclusive New-Build Villas with Private Pools in La Nucía, Near Benidorm Premium Gated Resi…
$1,52M
Willa w lAlfas del Pi, Hiszpania
Willa
lAlfas del Pi, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 300 m²
Fantastic independent villa for sale in El Albir.  A house in which you want to stay to live…
$1,72M
Willa w lAlfas del Pi, Hiszpania
Willa
lAlfas del Pi, Hiszpania
Sypialnie 7
Liczba łazienek 10
Powierzchnia 880 m²
Jeśli szukasz przestronnego domu rodzinnego, ta oferta jest dla Ciebie. Dom położony na powi…
$1,73M
Willa w Altea, Hiszpania
Willa
Altea, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Spektakularna rezydencja w Altea Hills z widokiem na morze i góry. Ta ekskluzywna nieruchomo…
$1,11M
Willa w Finestrat, Hiszpania
Willa
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 132 m²
Nowoczesne wille na parterze z prywatnym basenem w Finestrat. Rest spotyka życie na wybrzeżu…
$715,831
Willa w Finestrat, Hiszpania
Willa
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 233 m²
Modern Villas for Sale in the Heart of Costa Blanca, Alicante Discover a stunning new devel…
$822,882
Willa w lAlfas del Pi, Hiszpania
Willa
lAlfas del Pi, Hiszpania
Sypialnie 10
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 600 m²
Niepowtarzalna willa na sprzedaż w Alfaz del Pi. Obiekt znajduje się w środowisku zielonym i…
$1,86M
Willa w La Nucia, Hiszpania
Willa
La Nucia, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 346 m²
Willa na sprzedaż w urbanizacji Bello Horizonte w La Nucia trzypiętrowa willa (346 m2) z prz…
$1,01M
Willa w lAlfas del Pi, Hiszpania
Willa
lAlfas del Pi, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 350 m²
Willa znajduje się w obszarze "Entre Naranjos y Flores" w Alfaz del Pi. Jest to trzypiętrowa…
$1,74M
Willa w Finestrat, Hiszpania
Willa
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 280 m²
Rustykalny dom położony w spokojnej okolicy, otoczony przyrodą, dobry dostęp do droga, która…
$412,101
Willa w Finestrat, Hiszpania
Willa
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 283 m²
Buduje 12 luksusowych willi z własnym basenem i prywatnym parkingiem na działkach. Powierzch…
$1,26M
Willa w lAlfas del Pi, Hiszpania
Willa
lAlfas del Pi, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 227 m²
NEW BUILD VILLAS IN ALFAZ DEL PI New Build private urbanization of 12 villas with their own…
$955,223
Willa w Finestrat, Hiszpania
Willa
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 230 m²
NOWE WILLE BUDYNKOWE W FINESTRAT Nowy budynek mieszkalny 9 willi w Finestrat, w Sierra Corti…
$1,01M
Willa w Finestrat, Hiszpania
Willa
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 8
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 998 m²
NEWBUDOWANIE LUXE VILLA W FINESTRAT Z WIDOKIEM MORZA Nowa luksusowa willa z widokiem na morz…
$4,67M
Willa w Benidorm, Hiszpania
Willa
Benidorm, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 500 m²
Cudowna rustykalna finca położona w dolnej części Rincon de Loix, o powierzchni 500 m2 zbudo…
$1,63M
Willa 3 pokoi w Polop, Hiszpania
Willa 3 pokoi
Polop, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 222 m²
Liczba kondygnacji 1
Położony u podnóża góry, Polop oferuje spokojny styl życia otoczony przez naturę, pozostając…
$443,524
Willa w Polop, Hiszpania
Willa
Polop, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 163 m²
New Construction Villas in Polop, Alicante Modern Living Surrounded by Nature Discover this…
$737,821
Willa w Finestrat, Hiszpania
Willa
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 348 m²
Nowe wille w Finestrat - luksusowe, przyroda i widok na morze ekskluzywne nieruchomości w Si…
$781,581
Willa w Finestrat, Hiszpania
Willa
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 109 m²
NEW BUILD SEMI-DETACHED VILLAS IN FINESTRAT New Build residential of townhouses and semi-de…
$640,266
Willa 5 pokojów w Benidorm, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Benidorm, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Eleganckie wille z widokiem na morze i bogatymi udogodnieniami w Finestrat Alicante Costa Bl…
$911,694
Willa w lAlfas del Pi, Hiszpania
Willa
lAlfas del Pi, Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 313 m²
Obiekt znajduje się w spokojnej części Alfaz del Pi, ale tylko kilka minut od centrum Alfaz …
$697,162
Willa w Finestrat, Hiszpania
Willa
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 155 m²
Luxurious New-Build Villas in Sierra Cortina, Finestrat Explore the elegant new development…
$1,01M
Willa w lAlfas del Pi, Hiszpania
Willa
lAlfas del Pi, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 204 m²
Modern House in a quiet area of Albir. Plot with a swimming pool,  bbq, open terrace and rel…
$683,220
Willa w Finestrat, Hiszpania
Willa
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 146 m²
NOWE WILLE BUDYNKOWE W BALCON DE FINESTRAT Nowa budowa nowoczesnych willi w Balcon de Finest…
$798,123
Willa w Finestrat, Hiszpania
Willa
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Ogród, Taras, parking, prywatny basen
$690,014
Willa w Finestrat, Hiszpania
Willa
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 141 m²
Modern Villas for Sale in the Heart of Costa Blanca, Alicante Discover a stunning new devel…
$676,906
Willa w Finestrat, Hiszpania
Willa
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 151 m²
SEAVIEW 5 znajduje się na Sierra Cortina, oazie przyrody, która zachowała swoje naturalne ce…
$971,837
Willa w Polop, Hiszpania
Willa
Polop, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 106 m²
W połowie drogi między szczytem Śpiącego Lwa a zatoką Altea, Polop de la Marina to gmina, w …
$594,642
Willa w lAlfas del Pi, Hiszpania
Willa
lAlfas del Pi, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 360 m²
Ta unikalna willa oferuje wspaniałe współdziałanie pomiędzy nowoczesnym komfortem i dotykiem…
$756,519
