Wille w pobliżu pola golfowego na sprzedaż w la Marina Baixa, Hiszpania

Benidorm
37
Altea
138
La Nucia
95
Villajoyosa
9
21 obiekt total found
Willa w La Nucia, Hiszpania
Willa
La Nucia, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
Villa for sale in Polop Hills, Costa Blanca North with sea views The residential complex is …
$372,935
Zostaw prośbę
Willa w La Nucia, Hiszpania
Willa
La Nucia, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 100 m2.Plot size: 400 m2.Terrace: 9 m2, garden: 160 m2, built a…
$356,955
Zostaw prośbę
Willa w Altea, Hiszpania
Willa
Altea, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 500 m²
Villa in the Sierra de Altea, Costa Blanca A magnificent home with 4 bedrooms and 5 bathroom…
$1,96M
Zostaw prośbę
Willa w Finestrat, Hiszpania
Willa
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 234 m²
Modern villa in Finestrat Hills, Costa Blanca This villa was delivered in July 2019 and is o…
$676,081
Zostaw prośbę
Willa w Finestrat, Hiszpania
Willa
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 399 m²
Beautiful villas for sale in Finestrat, Costa Blanca A complex made up of 11 unique and diff…
$1,04M
Zostaw prośbę
Willa w La Nucia, Hiszpania
Willa
La Nucia, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 231 m²
Willa z widokiem na morze w Polop Hills, Costa Blanca North z widokiem na morze. Kompleks mi…
$599,749
Zostaw prośbę
Estate Service 24Estate Service 24
Willa w Finestrat, Hiszpania
Willa
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 260 m²
Luksusowe wille w Sierra Cortina, Finestrat, Costa Blanca. Jego lokalizacja pozwala cieszyć …
$1,53M
Zostaw prośbę
Willa w Finestrat, Hiszpania
Willa
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 206 m²
Villas for sale in Finestrat, Costa Blanca 3-bedroom, 3-bathroom house with private pool and…
$757,865
Zostaw prośbę
Willa w Finestrat, Hiszpania
Willa
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 141 m²
Villas for sale in Finestrat, Costa Blanca Villas with independent plots, situated in a uniq…
$539,774
Zostaw prośbę
Atlas PropertyAtlas Property
Willa w Finestrat, Hiszpania
Willa
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 271 m²
Villas for sale in Balcón de Finestrat, Costa Blanca An exclusive complex of 9 detached vill…
$708,795
Zostaw prośbę
Willa w Finestrat, Hiszpania
Willa
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 285 m²
Independent villas in Finestrat, Costa Blanca Each house has 3 bedrooms and 3 bathrooms, pri…
$718,609
Zostaw prośbę
Willa w lAlfas del Pi, Hiszpania
Willa
lAlfas del Pi, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 350 m²
One floor villa in La Nucia, Costa Blanca The house has a constructed area of 350 m2 distrib…
$779,674
Zostaw prośbę
Willa w Finestrat, Hiszpania
Willa
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 162 m²
Villas in Sierra Cortina, Finestrat, Costa Blanca The layout of each house on its plot is ch…
$736,056
Zostaw prośbę
Willa w Finestrat, Hiszpania
Willa
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 331 m²
Espectacular villa and Finestrat, Costa Blanca, Alicante Es un complejo de lujo de 11 villas…
$871,272
Zostaw prośbę
Willa w Finestrat, Hiszpania
Willa
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 176 m²
Townhouses in Balcón de Finestrat, Costa Blanca The townhouses have 3 bedrooms and 3 bathroo…
$405,649
Zostaw prośbę
Willa w Finestrat, Hiszpania
Willa
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 162 m²
Villas in Sierra Cortina, Finestrat, Costa Blanca The layout of each house on its plot is ch…
$648,820
Zostaw prośbę
Willa w Finestrat, Hiszpania
Willa
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 163 m²
Independent villas in Finestrat, Costa Blanca Each house has 3 bedrooms and 3 bathrooms, pri…
$598,659
Zostaw prośbę
Willa w Finestrat, Hiszpania
Willa
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 370 m²
4 bedroom villas in Finestrat, Benidorm, Costa Blanca with private pool and sea and mountain…
$1,36M
Zostaw prośbę
Willa w Finestrat, Hiszpania
Willa
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 336 m²
Beautiful villas for sale in Finestrat, Costa Blanca A complex made up of 11 unique and diff…
$975,956
Zostaw prośbę
Willa w Altea, Hiszpania
Willa
Altea, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 501 m²
$1,78M
Zostaw prośbę
Willa w Polop, Hiszpania
Willa
Polop, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
3 bedrooms, 2 bathroomsPlot size: 400 m2.Terrace: 15 m2, built area: 100 m2.Private pool: 18…
$412,205
Zostaw prośbę

