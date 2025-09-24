Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Wille z garażem na sprzedaż w la Marina Baixa, Hiszpania

Benidorm
37
Altea
138
La Nucia
95
Villajoyosa
9
116 obiektów total found
Willa w Finestrat, Hiszpania
Willa
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 192 m²
Villas for sale in Finestrat, Costa Blanca Various models of different typologies, signature…
$866,910
Willa w lAlfas del Pi, Hiszpania
Willa
lAlfas del Pi, Hiszpania
Sypialnie 7
Liczba łazienek 10
Powierzchnia 880 m²
Jeśli szukasz przestronnego domu rodzinnego, ta oferta jest dla Ciebie. Dom położony na powi…
$1,73M
Willa w Finestrat, Hiszpania
Willa
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 553 m²
Luxury villa in Sea Hills, Finestrat, Costa Blanca The property has 4 bedrooms, 5 bathrooms,…
$2,62M
AdriastarAdriastar
Willa w lAlfas del Pi, Hiszpania
Willa
lAlfas del Pi, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 308 m²
4 bedrooms, 2 bathroomsArea: 308 m2.Plot size: 400 m2.Garden: 160 m2, terrace: 83 m2, solari…
$754,119
Willa w Altea, Hiszpania
Willa
Altea, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 517 m²
Luxury villa in the Sierra de Altea, North Costa Blanca In the Sierra de Altea, with impress…
$2,28M
Willa w Finestrat, Hiszpania
Willa
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 655 m²
Willa w Finestrat znajduje się w luksusowej urbanizacji Sierra Cortina Resort. Gdzie cieszy…
$3,08M
Estate Service 24Estate Service 24
Willa w lAlfas del Pi, Hiszpania
Willa
lAlfas del Pi, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 299 m²
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 299 m2.Plot size: 400 m2.Garden: 160 m2, terrace: 83 m2, solari…
$726,674
Willa w Polop, Hiszpania
Willa
Polop, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 200 m²
Villa for sale in Polop de la Marina, Alicante, Costa Blanca PLOT: 800m2 HOUSE: 200 m2 built…
$850,553
Willa w lAlfas del Pi, Hiszpania
Willa
lAlfas del Pi, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 151 m²
Villas for sale in Alfaz del Pi, Costa Blanca This Ibiza-style property with 3 bedrooms and …
$732,784
Atlas PropertyAtlas Property
Willa w Finestrat, Hiszpania
Willa
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 209 m²
Villas in Sierra Cortina, Finestrat, Costa Blanca 30 independent homes of avant-garde design…
$860,367
Willa w Finestrat, Hiszpania
Willa
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 459 m²
Piękny dom w Finestrat, Costa Blanca - PM117735 4 sypialnie, 4 łazienki. Powierzchnia dywanu…
$2,36M
Willa w Finestrat, Hiszpania
Willa
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 283 m²
Buduje 12 luksusowych willi z własnym basenem i prywatnym parkingiem na działkach. Powierzch…
$1,26M
Willa w lAlfas del Pi, Hiszpania
Willa
lAlfas del Pi, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 220 m²
Willa znajduje się w centralnej części Albir, w pobliżu wszystkich udogodnień i tylko 900 m …
$1,51M
Zostaw prośbę
Willa w Finestrat, Hiszpania
Willa
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 163 m²
Villas in Sierra Cortina, Finestrat, Costa Blanca 30 independent homes of avant-garde design…
$1,05M
Willa w Benidorm, Hiszpania
Willa
Benidorm, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
Villa for sale in Polop de la Marina, Alicante, Costa Blanca PLOT: 600m2 HOUSE: 150m2 built …
$708,795
Willa w Finestrat, Hiszpania
Willa
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 107 m²
Villas for sale in Finestrat, Costa Blanca Various models of different typologies, signature…
$463,443
Willa w La Nucia, Hiszpania
Willa
La Nucia, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 600 m²
Piękna willa znajduje się w pięknej i spokojnej dzielnicy La Nucia. Obiekt został zbudowany …
$1,17M
Zostaw prośbę
Willa w lAlfas del Pi, Hiszpania
Willa
lAlfas del Pi, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 434 m²
Luxury villa in Alfaz del Pi, Costa Blanca A unique home located in a quiet environment, les…
$1,63M
Willa w Finestrat, Hiszpania
Willa
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 436 m²
Premium villa in Sierra Cortina, Finestrat, Costa Blanca Detached house in the exclusive are…
$1,91M
Willa w Finestrat, Hiszpania
Willa
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 330 m²
Luksusowa willa znajduje się w Golf Bahia, cichej dzielnicy mieszkalnej między wsi i plaż Be…
$1,05M
Willa w Finestrat, Hiszpania
Willa
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 157 m²
Nowy obszar mieszkalny na Costa Blanca w spokojnej okolicy, dobrze podłączony i blisko Benid…
$645,951
Willa w lAlfas del Pi, Hiszpania
Willa
lAlfas del Pi, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 350 m²
Przestronny willa w pobliżu centrum Albir, znajduje się w cichej okolicy, w pobliżu wszystki…
$808,894
Zostaw prośbę
Willa w Finestrat, Hiszpania
Willa
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Luxury villa for sale in Finestrat, Costa Blanca, Spain. 4 bedrooms, 3 complete bathrooms an…
$817,731
Willa 3 pokoi w Polop, Hiszpania
Willa 3 pokoi
Polop, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 222 m²
Liczba kondygnacji 1
Położony u podnóża góry, Polop oferuje spokojny styl życia otoczony przez naturę, pozostając…
$443,524
Willa w Finestrat, Hiszpania
Willa
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
Villas for sale in Finestrat, Costa Blanca A place magically located between the mountains a…
$648,820
Willa w lAlfas del Pi, Hiszpania
Willa
lAlfas del Pi, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 194 m²
Wielka willa całkowicie parter w centrum Albir. Jeśli szukasz willi ze wszystkim na jednym p…
$756,968
Zostaw prośbę
Willa 5 pokojów w Benidorm, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Benidorm, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Eleganckie wille z widokiem na morze i bogatymi udogodnieniami w Finestrat Alicante Costa Bl…
$911,694
Willa w Altea, Hiszpania
Willa
Altea, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 500 m²
Villa in the Sierra de Altea, Costa Blanca A magnificent home with 4 bedrooms and 5 bathroom…
$1,96M
Willa w Polop, Hiszpania
Willa
Polop, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 170 m²
Beautiful villas for sale in Polop, Costa Blanca, Alicante Some wonderful homes on plots of …
$594,297
Willa w Polop, Hiszpania
Willa
Polop, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Beautiful villas for sale in Polop, Costa Blanca, Alicante Some wonderful homes on plots of …
$621,558
