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Wille w górach na sprzedaż w la Marina Baixa, Hiszpania

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49 obiektów total found
Willa 5 pokojów w La Nucia, Hiszpania
Willa 5 pokojów
La Nucia, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 512 m²
Liczba kondygnacji 2
Fantastyczna, duża willa z tarasem na dachu, wspólnym basenem, kortem do padla i niesamowity…
$676,158
VAT
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Willa 6 pokojów w Finestrat, Hiszpania
Willa 6 pokojów
Finestrat, Hiszpania
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 224 m²
Luksusowa Willa 5 Sypialni z Widokiem na Morze w Finestrat Położona w rejonie Benidorm–Fines…
$960,778
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Willa w Finestrat, Hiszpania
Willa
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 240 m²
Stunning 4 bedroom villa, brand new, located in an exclusive luxury residential urbanization…
$1,28M
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Willa 4 pokoi w Polop, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Polop, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 307 m²
Liczba kondygnacji 2
Niesamowita nowoczesna willa z dużym basenem bez krawędzi, ogrodem, piwnicą i zapierającymi …
$781,245
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa w La Nucia, Hiszpania
Willa
La Nucia, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Air conditioning, Tuin, Terras, garage, privé zwembad, uitzicht op de bergen
$1,28M
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Willa w Finestrat, Hiszpania
Willa
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 132 m²
Discover this exclusive villa development in Finestrat! A unique project that combines elega…
$738,266
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TekceTekce
Willa w Polop, Hiszpania
Willa
Polop, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 259 m²
A new housing development in Polop (Costa Blanca), With the delivery of the first houses thi…
$585,953
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Willa w Finestrat, Hiszpania
Willa
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 202 m²
Villa key ready: Modern Luxury with Basement and Solarium - Modern villa of 202 m² on plot o…
$805,698
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Willa 5 pokojów w Finestrat, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Finestrat, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 343 m²
Willa o podwyższonym standardzie z prywatnym basenem, pięknym ogrodem i wspaniałym widokiem …
$1,22M
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa w Finestrat, Hiszpania
Willa
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 210 m²
Exclusive off-plan villa in Finestrat, in the prestigious Sierra Cortina, a privileged locat…
$1,39M
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Willa 4 pokoi w Polop, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Polop, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 125 m²
Stylowe Wille w Pobliżu Pól Golfowych w Polop, Alicante Polop to miasteczko w prowincji Alic…
$542,953
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Willa 6 pokojów w Altea, Hiszpania
Willa 6 pokojów
Altea, Hiszpania
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 405 m²
Liczba kondygnacji 3
Wspaniała willa z prywatnym basenem. duży ogród, duże tarasy położone w strefie premium z ni…
$3,11M
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa 4 pokoi w Finestrat, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Finestrat, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 398 m²
Liczba kondygnacji 2
Przestronna luksusowa willa w doskonałej lokalizacji z basenem i dużym tarasem na dachu z pi…
$809,022
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa w Finestrat, Hiszpania
Willa
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 330 m²
Air conditioning, Tuin, Terras, garage, privé zwembad, uitzicht op de bergen
$1,44M
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Willa 5 pokojów w Finestrat, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Finestrat, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 277 m²
Liczba kondygnacji 2
Znakomita willa położona w uprzywilejowanej okolicy w pobliżu Benidormu z prywatnym basenem,…
$1,11M
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa 4 pokoi w Finestrat, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Finestrat, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Piętro 1
Eleganckie Willi z Malowniczymi Widokami na Morze i Góry w Finestrat Odkryj te wyśmienite wi…
$723,998
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Willa 4 pokoi w Altea, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Altea, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 458 m²
Liczba kondygnacji 2
Ekskluzywna willa typu superior o nowoczesnym wystroju, basenem bez krawędzi i niesamowitym …
$2,13M
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa w Finestrat, Hiszpania
Willa
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 330 m²
Incredible opportunity! This new project in Finestrat offers luxury villas with delivery in …
$824,300
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Willa 5 pokojów w Polop, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Polop, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 163 m²
Nowoczesne Wille z 3 i 4 Sypialniami w Spokojnej, Pagórkowatej Okolicy Polop, Costa Blanca P…
$724,027
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Willa 5 pokojów w Altea, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Altea, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 530 m²
Liczba kondygnacji 3
Ekskluzywna, luksusowa willa superior z dużymi tarasami i imponującym widokiem na morze, poł…
$2,45M
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa w Polop, Hiszpania
Willa
Polop, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 107 m²
We are pleased to present this exclusive property that offers an incomparable residential ex…
$666,374
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Willa 9 pokojów w Altea, Hiszpania
Willa 9 pokojów
Altea, Hiszpania
Pokoje 9
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 417 m²
Liczba kondygnacji 1
Duża, umeblowana willa Keyready z niesamowitym panoramicznym widokiem na morze i basenem w p…
$1,31M
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa 8 pokojów w Finestrat, Hiszpania
Willa 8 pokojów
Finestrat, Hiszpania
Pokoje 8
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 488 m²
Imponująca, nowo wybudowana willa z prywatnym basenem, dużym tarasem na dachu i panoramiczny…
$1,55M
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa w lAlfas del Pi, Hiszpania
Willa
lAlfas del Pi, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 165 m²
VYM Canarias is pleased to offer for sale this exclusive and innovative new construction pro…
$996,713
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Willa w Finestrat, Hiszpania
Willa
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 252 m²
Las Villas is an exclusive set of detached villas in Finestrat, just minutes from the best b…
$843,948
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Willa 5 pokojów w Finestrat, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Finestrat, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 229 m²
Liczba kondygnacji 2
Wyjątkowa willa z panoramicznym widokiem na morze i góry, prywatnym basenem i przestronnym o…
$572,299
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa 4 pokoi w Finestrat, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Finestrat, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 268 m²
Nowoczesna jednopoziomowa willa z basenem, tarasem na dachu i wspaniałym widokiem na morze p…
$624,145
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa w Finestrat, Hiszpania
Willa
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 244 m²
klimatyzacja, ogród, taras, taras na dachu, garaż, prywatny basen, widok na góry, balkon
$1,02M
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Willa w Finestrat, Hiszpania
Willa
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 95 m²
Villa of 107 m2 with 362 m2 plot and private swimming pool. Wide and bright house with 3 bed…
$871,967
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Willa w Polop, Hiszpania
Willa
Polop, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 129 m²
Villas Monte Ponoig: 18 Luxury Homes on Two Floors with Energy Certification Class A - Luxur…
$695,249
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Parametry nieruchomości w la Marina Baixa, Hiszpania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na morze
z Basen
z Pole golfowe
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Luksusowe
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