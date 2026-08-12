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Domy Szeregowe z basenem w Alacant Alicante, Hiszpania

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Torrevieja
95
Benidorm
4
Alicante
12
la Marina Baixa
107
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37 obiektów total found
Szeregowiec w Alicante, Hiszpania
Szeregowiec
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 416 m²
VILLAHERMOSA jest nowym mieszkaniem w Vistahermosa Norte, jednym z najbardziej ekskluzywnych…
$1,06M
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Szeregowiec 4 pokoi w Rojales, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Rojales, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 164 m²
Liczba kondygnacji 2
Gotowa i umeblowana duża kamienica z prywatnym basenem, ogrodem i tarasem na dachu położona …
$410,318
VAT
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Szeregowiec w Alicante, Hiszpania
Szeregowiec
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 224 m²
Mieszka w jednym z najbardziej ekskluzywnych obszarów Alicante z Luzzerna, promocja 14 elega…
$1,41M
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Szeregowiec w Alicante, Hiszpania
Szeregowiec
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 460 m²
VILLAHERMOSA jest nowym mieszkaniem w Vistahermosa Norte, jednym z najbardziej ekskluzywnych…
$1,14M
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Szeregowiec 5 pokojów w La Nucia, Hiszpania
Szeregowiec 5 pokojów
La Nucia, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 311 m²
Liczba kondygnacji 2
Ładna narożna kamienica z dużym ogrodem, wspólnym basenem, kortem tenisowym i niesamowitymi …
$493,537
VAT
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Szeregowiec 4 pokoi w Finestrat, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Finestrat, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 117 m²
Piękny dom szeregowy z prywatnymi ogrodami, rozległymi przestrzeniami do życia na zewnątrz, …
$490,085
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Szeregowiec 4 pokoi w Finestrat, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Finestrat, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 171 m²
Atrakcyjna kamienica premium z tarasem, prywatnym basenem i ogromną działką położoną w stref…
$687,716
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Szeregowiec w Polop, Hiszpania
Szeregowiec
Polop, Hiszpania
Powierzchnia 124 m²
Polop Hills Natura to ekskluzywny projekt mieszkalny składający się z 65 niezależnych willi,…
$589,139
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Szeregowiec 5 pokojów w Callosa de Segura, Hiszpania
Szeregowiec 5 pokojów
Callosa de Segura, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 161 m²
Liczba kondygnacji 3
Ogromny, nowoczesny dom szeregowy z dachem, osobnym garażem i prywatnym basenem, otoczony na…
$402,951
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Szeregowiec 5 pokojów w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Szeregowiec 5 pokojów
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 222 m²
Liczba kondygnacji 1
Niesamowity dom szeregowy z dużym tarasem na dachu, ogrodem i prywatnym basenem, położony bl…
$474,350
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Szeregowiec w Polop, Hiszpania
Szeregowiec
Polop, Hiszpania
Powierzchnia 158 m²
Polop Hills Natura to ekskluzywny projekt mieszkalny składający się z 65 niezależnych willi,…
$708,372
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Szeregowiec w Alicante, Hiszpania
Szeregowiec
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 416 m²
VILLAHERMOSA jest nowym mieszkaniem w Vistahermosa Norte, jednym z najbardziej ekskluzywnych…
$1,06M
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Szeregowiec w Polop, Hiszpania
Szeregowiec
Polop, Hiszpania
Powierzchnia 138 m²
Polop Hills Natura to ekskluzywny projekt mieszkalny składający się z 65 niezależnych willi,…
$660,585
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Szeregowiec w Alicante, Hiszpania
Szeregowiec
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 460 m²
VILLAHERMOSA jest nowym mieszkaniem w Vistahermosa Norte, jednym z najbardziej ekskluzywnych…
$1,18M
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Szeregowiec w Polop, Hiszpania
Szeregowiec
Polop, Hiszpania
Powierzchnia 163 m²
Polop Hills Natura to ekskluzywny projekt mieszkalny składający się z 65 niezależnych willi,…
$732,031
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Szeregowiec 4 pokoi w Finestrat, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Finestrat, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 163 m²
Fantastyczna luksusowa kamienica z tarasem, prywatnym basenem i garażem położona w dzielnicy…
$568,851
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Szeregowiec w Polop, Hiszpania
Szeregowiec
Polop, Hiszpania
Powierzchnia 145 m²
Polop Hills Natura to ekskluzywny projekt mieszkalny składający się z 65 niezależnych willi,…
$704,507
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Szeregowiec w Polop, Hiszpania
Szeregowiec
Polop, Hiszpania
Powierzchnia 175 m²
Polop Hills Natura to ekskluzywny projekt mieszkalny składający się z 65 niezależnych willi,…
$800,549
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Szeregowiec 4 pokoi w Los Montesinos, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Los Montesinos, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 145 m²
Liczba kondygnacji 1
Luksusowy, ekskluzywny dom szeregowy z przepięknym prywatnym ogrodem i wspólnym basenem, poł…
$345,592
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Szeregowiec w Polop, Hiszpania
Szeregowiec
Polop, Hiszpania
Powierzchnia 145 m²
Polop Hills Natura to ekskluzywny projekt mieszkalny składający się z 65 niezależnych willi,…
$702,164
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Szeregowiec w Polop, Hiszpania
Szeregowiec
Polop, Hiszpania
Powierzchnia 163 m²
Polop Hills Natura to ekskluzywny projekt mieszkalny składający się z 65 niezależnych willi,…
$730,860
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Szeregowiec 4 pokoi w Finestrat, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Finestrat, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 117 m²
Urzekający dom szeregowy w stylu ogrodowym, oferujący przestronne tereny zielone, płynne war…
$494,153
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Szeregowiec w Alicante, Hiszpania
Szeregowiec
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 416 m²
VILLAHERMOSA jest nowym mieszkaniem w Vistahermosa Norte, jednym z najbardziej ekskluzywnych…
$1,06M
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Szeregowiec 4 pokoi w Monforte del Cid, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Monforte del Cid, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 171 m²
Liczba kondygnacji 2
Luksusowy dom szeregowy z dużym tarasem na dachu, basenem społecznościowym obok pola golfowe…
$422,287
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Szeregowiec w Alicante, Hiszpania
Szeregowiec
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 460 m²
VILLAHERMOSA jest nowym mieszkaniem w Vistahermosa Norte, jednym z najbardziej ekskluzywnych…
$1,30M
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Szeregowiec 7 pokojów w Algorfa, Hiszpania
Szeregowiec 7 pokojów
Algorfa, Hiszpania
Pokoje 7
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 276 m²
Liczba kondygnacji 2
Ekskluzywna duża kamienica z basenem, tarasem na dachu i przestronnym schowkiem położona na …
$572,133
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Szeregowiec 5 pokojów w Finestrat, Hiszpania
Szeregowiec 5 pokojów
Finestrat, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 154 m²
Nowoczesny dom szeregowy oferujący panoramiczne widoki, rozległy taras, prywatny ogród, base…
$639,994
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Szeregowiec w Alicante, Hiszpania
Szeregowiec
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 416 m²
VILLAHERMOSA jest nowym mieszkaniem w Vistahermosa Norte, jednym z najbardziej ekskluzywnych…
$1,06M
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Szeregowiec w Alicante, Hiszpania
Szeregowiec
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 460 m²
VILLAHERMOSA jest nowym mieszkaniem w Vistahermosa Norte, jednym z najbardziej ekskluzywnych…
$1,14M
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Szeregowiec 4 pokoi w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 187 m²
Nowoczesna kamienica przy plaży z prywatnym basenem, tarasem na dachu i widokiem na morze pr…
$445,193
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Parametry nieruchomości w Alacant Alicante, Hiszpania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Widok na jezioro
z Pole golfowe
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