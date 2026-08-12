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Domy Szeregowe w górach w Alacant Alicante, Hiszpania

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Torrevieja
95
Benidorm
4
Alicante
12
la Marina Baixa
107
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18 obiektów total found
Szeregowiec 4 pokoi w Rojales, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Rojales, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 164 m²
Liczba kondygnacji 2
Gotowa i umeblowana duża kamienica z prywatnym basenem, ogrodem i tarasem na dachu położona …
$410,318
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Szeregowiec 5 pokojów w La Nucia, Hiszpania
Szeregowiec 5 pokojów
La Nucia, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 311 m²
Liczba kondygnacji 2
Ładna narożna kamienica z dużym ogrodem, wspólnym basenem, kortem tenisowym i niesamowitymi …
$493,537
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Szeregowiec 4 pokoi w Finestrat, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Finestrat, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 171 m²
Atrakcyjna kamienica premium z tarasem, prywatnym basenem i ogromną działką położoną w stref…
$687,716
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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TekceTekce
Szeregowiec 4 pokoi w Finestrat, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Finestrat, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 163 m²
Fantastyczna luksusowa kamienica z tarasem, prywatnym basenem i garażem położona w dzielnicy…
$568,851
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Szeregowiec 4 pokoi w Los Montesinos, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Los Montesinos, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 145 m²
Liczba kondygnacji 1
Luksusowy, ekskluzywny dom szeregowy z przepięknym prywatnym ogrodem i wspólnym basenem, poł…
$345,592
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Szeregowiec 4 pokoi w Finestrat, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Finestrat, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 149 m²
Eleganckie Wille z 3 Sypialniami oraz Prywatnymi Ogrodami w Sierra Cortina Finestrat Położon…
$629,782
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Szeregowiec 4 pokoi w Monforte del Cid, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Monforte del Cid, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 171 m²
Liczba kondygnacji 2
Luksusowy dom szeregowy z dużym tarasem na dachu, basenem społecznościowym obok pola golfowe…
$422,287
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Szeregowiec 7 pokojów w Algorfa, Hiszpania
Szeregowiec 7 pokojów
Algorfa, Hiszpania
Pokoje 7
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 276 m²
Liczba kondygnacji 2
Ekskluzywna duża kamienica z basenem, tarasem na dachu i przestronnym schowkiem położona na …
$572,133
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Szeregowiec 4 pokoi w Calp, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Calp, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 188 m²
Liczba kondygnacji 3
Wyjątkowy dom szeregowy z prywatnym tarasem na dachu, garażem, wspólnym basenem i boiskiem s…
$826,415
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Szeregowiec 4 pokoi w Rojales, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Rojales, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 163 m²
Liczba kondygnacji 1
Nowoczesny, duży dom szeregowy, gotowy do zamieszkania, z prywatnym basenem, ogrodem i taras…
$366,439
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Szeregowiec w Finestrat, Hiszpania
Szeregowiec
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 100 m²
Your Oasis in Sierra Cortina! New development of new construction in Finestrat, Townhouses f…
$617,632
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Szeregowiec w Daya Nueva, Hiszpania
Szeregowiec
Daya Nueva, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 97 m²
NOWE NOWOCZESNE MIESZKANIE W DAYA NUEVA Nowe budynki mieszkalne szeregowców w Daya Nueva. No…
$263,774
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Szeregowiec w Torrevieja, Hiszpania
Szeregowiec
Torrevieja, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Piękny dwupoziomowy w pełni umeblowany, położony dwa km. Rozbita plaża, w bardzo cichym otoc…
$204,560
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Szeregowiec w Busot, Hiszpania
Szeregowiec
Busot, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
NEW CONSTRUCTION RESIDENTIAL IN BUSOT. New construction residential of semi-detached and se…
$247,625
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Szeregowiec w Busot, Hiszpania
Szeregowiec
Busot, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 84 m²
Residential new construction of townhouses and semi-detached houses in Busot. Beautiful 2-b…
$200,253
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Szeregowiec w Santa Pola, Hiszpania
Szeregowiec
Santa Pola, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 85 m²
Kamienica w Alicante, obszar Gran Alacant, urbanizacja Puerto Marino. Jeśli chcesz mieć wys…
$215,218
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Szeregowiec w Benijofar, Hiszpania
Szeregowiec
Benijofar, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 85 m²
In the centre of the beautiful town of Benijófar is currently created a modern style town ho…
$181,950
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Szeregowiec w Monforte del Cid, Hiszpania
Szeregowiec
Monforte del Cid, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 105 m²
New construction of semi-detached houses in Alicante in Monforte del Cid ( Elche ) near the …
$236,858
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Parametry nieruchomości w Alacant Alicante, Hiszpania

z garażem
z Ogród
z Taras
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z Basen
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