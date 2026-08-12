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Penthouse z basenem na Sprzedaż w Alacant Alicante, Hiszpania

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Torrevieja
340
Benidorm
15
Alicante
49
la Marina Baixa
184
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79 obiektów total found
Penthouse w Alicante, Hiszpania
Penthouse
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 99 m²
Czas wejść do domu, o którym zawsze marzyłaś. Halar jest nowym budynkiem mieszkalnym zlokali…
$466,408
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Penthouse 3 pokoi w Finestrat, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Finestrat, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 152 m²
Piętro 2
Luksusowy penthouse z dużym tarasem na dachu i niesamowitym widokiem na morze, basenami, sił…
$426,043
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 3 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 144 m²
Piętro 5/5
Wspaniały penthouse przy plaży z zachwycającym widokiem na morze, przestronnym tarasem i bas…
$622,681
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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LDV InvestLDV Invest
Penthouse 4 pokoi w Santa Pola, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Santa Pola, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 203 m²
Piętro 5/5
Niesamowity penthouse z dużym tarasem na dachu, wspólnym basenem i wspaniałym widokiem na mo…
$648,457
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 3 pokoi w Santa Pola, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Santa Pola, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 154 m²
Piętro 5/5
Wspaniały penthouse z dużym tarasem na dachu, wspólnym basenem i zachwycającym widokiem na m…
$477,810
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 3 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 139 m²
Piętro 4/4
Nowoczesny penthouse na plaży z tarasem na dachu i wspólnym basenem zaledwie 200 metrów od m…
$393,516
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse w Villajoyosa, Hiszpania
Penthouse
Villajoyosa, Hiszpania
Powierzchnia 128 m²
Orizonne, ekskluzywny nowy budynek mieszkalny położony w Playa del Torres, Villajoyosa, jedn…
$555,170
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Penthouse 4 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 144 m²
Piętro 4
Nowoczesny penthouse z dużym tarasem na dachu, wspólnym basenem i wspaniałym widokiem na mor…
$461,802
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse w Alicante, Hiszpania
Penthouse
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 115 m²
Czas wejść do domu, o którym zawsze marzyłaś. Halar jest nowym budynkiem mieszkalnym zlokali…
$523,776
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Penthouse 3 pokoi w Finestrat, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Finestrat, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 153 m²
Piętro 3/3
Nowoczesny penthouse z dużym tarasem na dachu, basenami, placem zabaw, tenisem stołowym i wy…
$371,276
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 4 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 179 m²
Piętro 2/2
Fantastyczny dwupoziomowy dom na najwyższym piętrze z dużym tarasem na dachu, wspólnym basen…
$370,877
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 4 pokoi w Alicante, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Alicante, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 154 m²
Piętro 4/4
Genialny, luksusowy penthouse z tarasem na dachu, prywatnym basenem i parkingiem, dobrze sko…
$479,492
VAT
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Penthouse 4 pokoi w Villajoyosa, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Villajoyosa, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 216 m²
Piętro 8/8
Nowoczesny penthouse z prywatnym tarasem na dachu, niesamowitymi panoramicznymi widokami na …
$727,423
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 4 pokoi w Alicante, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Alicante, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 144 m²
Luksusowy, atrakcyjny penthouse z tarasem na dachu, miejscem parkingowym i basenem, połączon…
$449,135
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse w Villajoyosa, Hiszpania
Penthouse
Villajoyosa, Hiszpania
Powierzchnia 107 m²
Orizonne, ekskluzywny nowy budynek mieszkalny położony w Playa del Torres, Villajoyosa, jedn…
$440,702
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Penthouse 4 pokoi w Altea, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Altea, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 342 m²
Piętro 4/4
Gotowy do zamieszkania, luksusowy penthouse z dużym tarasem na dachu, wspólnym basenem i zac…
$2,43M
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse w Alicante, Hiszpania
Penthouse
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 99 m²
Czas wejść do domu, o którym zawsze marzyłaś. Halar jest nowym budynkiem mieszkalnym zlokali…
$466,408
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Penthouse 3 pokoi w Algorfa, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Algorfa, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 163 m²
Piętro 1/2
Nowoczesny dwupoziomowy penthouse z dużym tarasem na dachu, wspólnym basenem i niesamowitymi…
$348,787
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 4 pokoi w La Nucia, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
La Nucia, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 142 m²
Piętro 5/5
Niesamowity penthouse z ogromnym tarasem na dachu, siłownią, klubem towarzyskim położonym w …
$460,018
VAT
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Penthouse 4 pokoi w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 187 m²
Piętro 1/1
Oszałamiający dom typu bliźniak na ostatnim piętrze z dużym tarasem na dachu, położony zaled…
$413,710
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse w Alicante, Hiszpania
Penthouse
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 101 m²
Czas wejść do domu, o którym zawsze marzyłaś. Halar jest nowym budynkiem mieszkalnym zlokali…
$468,702
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Penthouse w Villajoyosa, Hiszpania
Penthouse
Villajoyosa, Hiszpania
Powierzchnia 201 m²
Orizonne, ekskluzywny nowy budynek mieszkalny położony w Playa del Torres, Villajoyosa, jedn…
$738,319
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Penthouse 3 pokoi w Finestrat, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Finestrat, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 221 m²
Piętro 1/3
Niesamowity bliźniaczek na najwyższym piętrze z przestronnym tarasem na dachu, basenem i sił…
$484,950
VAT
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Penthouse 5 pokojów w Villajoyosa, Hiszpania
Penthouse 5 pokojów
Villajoyosa, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 198 m²
Piętro 8/8
Luksusowy, przestronny penthouse z prywatnym tarasem na dachu, oszałamiającymi panoramicznym…
$744,881
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse w Benidorm, Hiszpania
Penthouse
Benidorm, Hiszpania
Powierzchnia 267 m²
Morze, golf i życie Benidorm, wszystko można cieszyć w Eagle Tower. Przyjemna lokalizacja, o…
$855,873
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Penthouse 4 pokoi w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 142 m²
Piętro 4/4
Rodzinny penthouse z ogromnym tarasem i widokiem na morze położony w luksusowym kurorcie bli…
$402,951
VAT
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Penthouse 4 pokoi w Benidorm, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Benidorm, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 304 m²
Piętro 24/25
Gotowy na klucz wysokiej klasy penthouse z dużym tarasem słonecznym, niesamowitym widokiem n…
$1,21M
VAT
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Penthouse 3 pokoi w Guardamar del Segura, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Guardamar del Segura, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 119 m²
Piętro 4/4
Luksusowy apartament w prestiżowej okolicy blisko plaży z dużym tarasem, wspólnym basenem i …
$363,423
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse w Alicante, Hiszpania
Penthouse
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 98 m²
Ciesz się nowym domem w Jarcia. W tym nowoczesnym budynku mieszkalnym, przystosowanym do wsp…
$505,992
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Penthouse 3 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 146 m²
Niesamowity, dwupoziomowy penthouse z dużym tarasem na dachu, wspólnym basenem bez krawędzi …
$370,877
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Parametry nieruchomości w Alacant Alicante, Hiszpania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Widok na jezioro
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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