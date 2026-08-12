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Penthouse nad morzem na Sprzedaż w Alacant Alicante, Hiszpania

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Torrevieja
340
Benidorm
15
Alicante
49
la Marina Baixa
184
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49 obiektów total found
Penthouse 2 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Penthouse 2 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
Nowoczesne Apartamenty z 1 i 2 Sypialniami oraz Prywatnymi Tarasami w Centrum Torrevieja Poł…
$369,870
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Penthouse 3 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 162 m²
Apartamenty z 1 i 2 Sypialniami oraz Wspólnym Basenem, Blisko Plaży w Torrevieja Położona w …
$517,952
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Penthouse 3 pokoi w Finestrat, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Finestrat, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 152 m²
Piętro 2
Luksusowy penthouse z dużym tarasem na dachu i niesamowitym widokiem na morze, basenami, sił…
$426,043
VAT
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Penthouse 3 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 144 m²
Piętro 5/5
Wspaniały penthouse przy plaży z zachwycającym widokiem na morze, przestronnym tarasem i bas…
$622,681
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 4 pokoi w Santa Pola, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Santa Pola, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 203 m²
Piętro 5/5
Niesamowity penthouse z dużym tarasem na dachu, wspólnym basenem i wspaniałym widokiem na mo…
$648,457
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 3 pokoi w Santa Pola, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Santa Pola, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 154 m²
Piętro 5/5
Wspaniały penthouse z dużym tarasem na dachu, wspólnym basenem i zachwycającym widokiem na m…
$477,810
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 3 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 139 m²
Piętro 4/4
Nowoczesny penthouse na plaży z tarasem na dachu i wspólnym basenem zaledwie 200 metrów od m…
$393,516
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 4 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 144 m²
Piętro 4
Nowoczesny penthouse z dużym tarasem na dachu, wspólnym basenem i wspaniałym widokiem na mor…
$461,802
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 4 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 179 m²
Piętro 2/2
Fantastyczny dwupoziomowy dom na najwyższym piętrze z dużym tarasem na dachu, wspólnym basen…
$370,877
VAT
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Penthouse 4 pokoi w Villajoyosa, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Villajoyosa, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 216 m²
Piętro 8/8
Nowoczesny penthouse z prywatnym tarasem na dachu, niesamowitymi panoramicznymi widokami na …
$727,423
VAT
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Penthouse 3 pokoi w San Miguel de Salinas, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
San Miguel de Salinas, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 92 m²
Piętro 1
Mieszkania z 3 Sypialniami, Gotowe do Zamieszkania i z Pięknymi Widokami w San Miguel de Sal…
$480,390
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Penthouse 4 pokoi w Altea, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Altea, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 342 m²
Piętro 4/4
Gotowy do zamieszkania, luksusowy penthouse z dużym tarasem na dachu, wspólnym basenem i zac…
$2,43M
VAT
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Penthouse 3 pokoi w Finestrat, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Finestrat, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 221 m²
Piętro 1/3
Niesamowity bliźniaczek na najwyższym piętrze z przestronnym tarasem na dachu, basenem i sił…
$484,950
VAT
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Penthouse 5 pokojów w Villajoyosa, Hiszpania
Penthouse 5 pokojów
Villajoyosa, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 198 m²
Piętro 8/8
Luksusowy, przestronny penthouse z prywatnym tarasem na dachu, oszałamiającymi panoramicznym…
$744,881
VAT
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Penthouse 4 pokoi w el Campello, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
el Campello, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 146 m²
Apartamenty w Stylu Śródziemnomorskim z 2 i 3 Sypialniami, Blisko Morza w El Campello w Alic…
$688,425
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Penthouse 4 pokoi w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 142 m²
Piętro 4/4
Rodzinny penthouse z ogromnym tarasem i widokiem na morze położony w luksusowym kurorcie bli…
$402,951
VAT
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Penthouse 4 pokoi w Benidorm, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Benidorm, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 304 m²
Piętro 24/25
Gotowy na klucz wysokiej klasy penthouse z dużym tarasem słonecznym, niesamowitym widokiem n…
$1,21M
VAT
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Penthouse 4 pokoi w Javea, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Javea, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 114 m²
Liczba kondygnacji 4
Luksusowe Apartamenty Zlokalizowane w Dzielnicy Javea, Alicante Jávea należy do wybrzeża Cos…
$866,997
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Penthouse 3 pokoi w Denia, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Denia, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 66 m²
Luksusowe, Ekologiczne Mieszkania z 2 Sypialniami i Widokiem na Morze w Denia Costa Blanca L…
$408,006
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Penthouse 4 pokoi w La Mata, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
La Mata, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 191 m²
Piętro 6/6
Wysokiej klasy luksusowy penthouse na plaży z widokiem na morze, duży taras na dachu i basen…
$1,09M
VAT
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Penthouse 4 pokoi w Calp, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Calp, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 93 m²
Apartamenty z 2 i 3 Sypialniami Zlokalizowane przy Wybrzeżu w Calpe Położone w Calpe, w pre…
$1,28M
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Penthouse 3 pokoi w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 79 m²
Nowoczesne mieszkanie na parterze z jasnym tarasem i ekskluzywnymi udogodnieniami, takimi ja…
$312,746
VAT
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Penthouse 4 pokoi w Benidorm, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Benidorm, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 162 m²
Piętro 34/34
Kluczowy, duży, wysokiej klasy penthouse z niesamowitym widokiem na morze, dużym tarasem na …
$1,11M
VAT
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Penthouse 4 pokoi w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 164 m²
Piętro 2/2
Luxury penthouse with a large rooftop terrace, panoramic sea view, community pool, gym and s…
$438,058
VAT
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Penthouse 4 pokoi w Villajoyosa, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Villajoyosa, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 128 m²
Apartament z 2 Sypialniami w Wyjątkowej Lokalizacji Nad Morzem w Villajoyosa, Costa Blanca V…
$1,75M
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Penthouse 4 pokoi w Calp, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Calp, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 102 m²
Apartamenty z 2 i 3 Sypialniami oraz Przestronnymi Tarasami w Calpe, w Pobliżu Las Salinas A…
$796,716
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Penthouse 4 pokoi w Calp, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Calp, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 316 m²
Piętro 12/12
Apartamenty Nadmorskie w Popularnej Okolicy Costa Blanca w Calpe Zlokalizowane w urokliwym m…
$1,06M
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Penthouse w Orihuela, Hiszpania
Penthouse
Orihuela, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
Luksusowy apartament z 3 sypialniami i 2 łazienkami w Villamartín. Apartament na najwyższym …
$444,249
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Penthouse 3 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 151 m²
Luksusowe Apartamenty 2-4 Sypialniowe z Widokiem na Morze w La Mata Położony w La Mata, jedn…
$713,344
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Penthouse 4 pokoi w Denia, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Denia, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 127 m²
Piętro 5/5
Gotowy na klucz fantastyczny penthouse przy plaży z niesamowitym widokiem na morze, basenem …
$745,507
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Parametry nieruchomości w Alacant Alicante, Hiszpania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Basen
z Widok na jezioro
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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