Wioska domków Domy przy lesie - Radzewo

Radzewo, Polska
Cena na żądanie
15
ID: 32921
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 23.11.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Polska
  • Region / Państwo
    województwo wielkopolskie
  • Okolica
    powiat poznański
  • Miasto
    gmina Kornik
  • Wioska
    Radzewo

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa komfortu
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Blok ramki
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    1

Szczegóły wnętrza

Funkcje naprawy:

  • Stan surowy

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Dodatkowo

  • Dom przekazany
  • Wycieczka online

O kompleksie

Kameralny projekt obejmujący jedynie 5 domów, położony w spokojnej i zielonej części Radzewa. To propozycja dla osób, które cenią prywatność, naturę i komfort życia poza miastem, pozostając jednocześnie w dogodnej odległości od Poznania.

Każdy dom posiada funkcjonalny układ oraz prywatny ogród, idealny jako miejsce wypoczynku, przestrzeń dla dzieci lub strefa spotkań na świeżym powietrzu.

✅ LOKALIZACJA

  • Poznań – 31 km

  • Kórnik – 9 km

  • w pobliżu tereny zielone i spokojne otoczenie

  • przyjazny, rodzinny klimat

✅ UDOGODNIENIA I STANDARD

  • prywatny ogród przy każdym domu

  • naziemne miejsca postojowe

  • wideofon

  • drzwi antywłamaniowe

  • okna PCV

  • ogrzewanie gazowe

Miejsca postojowe: dostępne, zakup nieobowiązkowy
Komórki lokatorskie: brak
Stacje ładowania aut elektrycznych: brak
Smart home: nie przewidziano

✅ ATUTY INWESTYCJI

✔ cicha, zielona okolica
✔ gotowe domy – możliwość szybkiego wprowadzenia się
✔ kameralny projekt – większa prywatność
✔ własny ogród przy każdym domu
✔ dogodny dojazd w kierunku Poznania i Kórnika

✅ DLA KOGO?

✔ dla rodzin
✔ dla osób szukających przestrzeni i bliskości natury
✔ dla kupujących pierwszą nieruchomość
✔ dla inwestorów zainteresowanych rynkiem podmiejskim

Jeśli potrzebujesz rzutów, dostępnych metraży, aktualnej listy domów lub wsparcia w finansowaniu — skontaktuj się, przygotuję pełne zestawienie.

Lokalizacja na mapie

Radzewo, Polska

20.05.2024
Czy w Polsce są jeszcze tanie nieruchomości? Przegląd aktualnych cen i oprocentowania kredytów hipotecznych w wywiadzie z ekspertem
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
