Wioska domków Domy przy lesie - Radzewo

Kameralny projekt obejmujący jedynie 5 domów, położony w spokojnej i zielonej części Radzewa. To propozycja dla osób, które cenią prywatność, naturę i komfort życia poza miastem, pozostając jednocześnie w dogodnej odległości od Poznania.
Każdy dom posiada funkcjonalny układ oraz prywatny ogród, idealny jako miejsce wypoczynku, przestrzeń dla dzieci lub strefa spotkań na świeżym powietrzu.
✅ LOKALIZACJA
Poznań – 31 km
Kórnik – 9 km
w pobliżu tereny zielone i spokojne otoczenie
przyjazny, rodzinny klimat
✅ UDOGODNIENIA I STANDARD
prywatny ogród przy każdym domu
naziemne miejsca postojowe
wideofon
drzwi antywłamaniowe
okna PCV
ogrzewanie gazowe
Miejsca postojowe: dostępne, zakup nieobowiązkowy
Komórki lokatorskie: brak
Stacje ładowania aut elektrycznych: brak
Smart home: nie przewidziano
✅ ATUTY INWESTYCJI
✔ cicha, zielona okolica
✔ gotowe domy – możliwość szybkiego wprowadzenia się
✔ kameralny projekt – większa prywatność
✔ własny ogród przy każdym domu
✔ dogodny dojazd w kierunku Poznania i Kórnika
✅ DLA KOGO?
✔ dla rodzin
✔ dla osób szukających przestrzeni i bliskości natury
✔ dla kupujących pierwszą nieruchomość
✔ dla inwestorów zainteresowanych rynkiem podmiejskim
Jeśli potrzebujesz rzutów, dostępnych metraży, aktualnej listy domów lub wsparcia w finansowaniu — skontaktuj się, przygotuję pełne zestawienie.