Wioska domków Domy przy lesie - Radzewo

Kameralny projekt obejmujący jedynie 5 domów, położony w spokojnej i zielonej części Radzewa. To propozycja dla osób, które cenią prywatność, naturę i komfort życia poza miastem, pozostając jednocześnie w dogodnej odległości od Poznania.

Każdy dom posiada funkcjonalny układ oraz prywatny ogród, idealny jako miejsce wypoczynku, przestrzeń dla dzieci lub strefa spotkań na świeżym powietrzu.

✅ LOKALIZACJA

Poznań – 31 km

Kórnik – 9 km

w pobliżu tereny zielone i spokojne otoczenie

przyjazny, rodzinny klimat

✅ UDOGODNIENIA I STANDARD

prywatny ogród przy każdym domu

naziemne miejsca postojowe

wideofon

drzwi antywłamaniowe

okna PCV

ogrzewanie gazowe

Miejsca postojowe: dostępne, zakup nieobowiązkowy

Komórki lokatorskie: brak

Stacje ładowania aut elektrycznych: brak

Smart home: nie przewidziano

✅ ATUTY INWESTYCJI

✔ cicha, zielona okolica

✔ gotowe domy – możliwość szybkiego wprowadzenia się

✔ kameralny projekt – większa prywatność

✔ własny ogród przy każdym domu

✔ dogodny dojazd w kierunku Poznania i Kórnika

✅ DLA KOGO?

✔ dla rodzin

✔ dla osób szukających przestrzeni i bliskości natury

✔ dla kupujących pierwszą nieruchomość

✔ dla inwestorów zainteresowanych rynkiem podmiejskim

Jeśli potrzebujesz rzutów, dostępnych metraży, aktualnej listy domów lub wsparcia w finansowaniu — skontaktuj się, przygotuję pełne zestawienie.