  1. Realting.com
  2. Polska
  3. gmina Tarnowo Podgorne
  4. Kamienica Lusowo

Kamienica Lusowo

Lusowo, Polska
od
$243,930
VAT
;
2
Zostawić wniosek
Pokaż kontakty
ID: 32747
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 27.10.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Polska
  • Region / Państwo
    województwo wielkopolskie
  • Okolica
    powiat poznański
  • Miasto
    gmina Tarnowo Podgorne
  • Wioska
    Lusowo

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa komfortu
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Blok ramki
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2025
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    1

Szczegóły wnętrza

Ogrzewanie:

  • Ogrzewanie indywidualne

Funkcje naprawy:

  • Stan surowy

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Dodatkowo

  • Wycieczka online

O kompleksie

Szukasz idealnego miejsca do zamieszkania blisko Poznania, które łączy nowoczesność z naturą?
Nowa inwestycja w Lusowie to kameralny zespół 5 domów w zabudowie bliźniaczej, obejmujący:

  • 6 mieszkań o powierzchni 120 m²

  • 4 mieszkania o powierzchni 150 m²

To doskonały wybór dla rodzin, które cenią przestrzeń, spokój i wysoki standard życia.

🏡 Domy w stanie deweloperskim – dają możliwość indywidualnej aranżacji wnętrz, zgodnie z Twoim stylem i potrzebami.
Każdy lokal posiada własny ogródek, idealny na poranną kawę, spotkania z bliskimi czy zabawę dzieci.
Przemyślany układ pomieszczeń zapewnia funkcjonalność i komfort:

  • przestronna strefa dzienna z salonem, jadalnią i kuchnią

  • jasne sypialnie i łazienki

  • miejsce na domowy gabinet lub garderobę

📍 Lokalizacja:
Lusowo to wyjątkowa miejscowość, łącząca spokój przedmieścia z doskonałym dojazdem do Poznania i Tarnowa Podgórnego.
W pobliżu znajduje się Jezioro Lusowskie, plaża, ścieżki rowerowe oraz malowniczy park z zabytkowym pałacem.

To miejsce stworzone dla tych, którzy chcą żyć blisko natury, nie rezygnując z wygody i nowoczesnych rozwiązań.

✨ Zainwestuj w przestrzeń, w której Twoja rodzina odnajdzie spokój, komfort i równowagę.
Tu dom staje się prawdziwym miejscem do życia.

Lokalizacja na mapie

Lusowo, Polska
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna

Wiadomości dla programistów

20.05.2024
Czy w Polsce są jeszcze tanie nieruchomości? Przegląd aktualnych cen i oprocentowania kredytów hipotecznych w wywiadzie z ekspertem
Wszystkie wiadomości
Podobne kompleksy
Wieś domków Komfortabelnyy dom s 3 spalnyami i uchastkom
Laszczki, Polska
od
$302,777
Dom klubowy Mieszkanie w businessowym sercu Warszawy - Mokotów
Warszawa, Polska
od
$168,592
Dom klubowy Nowoczesna inwestycja na Woli - Rynek Pierwotny
Warszawa, Polska
od
$134,459
Willa QHOUSE
Warszawa, Polska
od
$400,054
Wieś domków Тихий жилой комплекс недалеко от Варшавы
Słomin, Polska
od
$235,303
Państwo przegląda
Kamienica Lusowo
Lusowo, Polska
od
$243,930
VAT
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek Pokaż kontakty
Inne kompleksy
Wieś domków Тихий жилой комплекс недалеко от Варшавы
Wieś domków Тихий жилой комплекс недалеко от Варшавы
Wieś domków Тихий жилой комплекс недалеко от Варшавы
Wieś domków Тихий жилой комплекс недалеко от Варшавы
Wieś domków Тихий жилой комплекс недалеко от Варшавы
Pokaż wszystko Wieś domków Тихий жилой комплекс недалеко от Варшавы
Wieś domków Тихий жилой комплекс недалеко от Варшавы
Słomin, Polska
od
$235,303
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 1
Kupujący nie płaci Komisji!Zapraszamy do zakupu domu w nowej inwestycji w pobliżu Warszawy.Nowoczesne, starannie zaprojektowane domy sekcyjne, zapewniając komfort i prywatność dla całej rodziny.Oferta Doskonała dla tych, którzy chcą zrobić przerwę od zgiełku i zgiełku miasta z wygodnym i szy…
Agencja
LOCO REAL ESTATE
Zostaw prośbę
Wieś domków Novye kvartiry ot zastroyschika v Radzimine
Wieś domków Novye kvartiry ot zastroyschika v Radzimine
Wieś domków Novye kvartiry ot zastroyschika v Radzimine
Wieś domków Novye kvartiry ot zastroyschika v Radzimine
Wieś domków Novye kvartiry ot zastroyschika v Radzimine
Radzymin, Polska
od
$144,421
Liczba kondygnacji 2
Kompleks Mieszka I — To nowa inwestycja zlokalizowana w Radzyminie (20 km od centrum Warszawy). Nowe mieszkania zlokalizowane będą w 16 budynkach jednorodzinnych w zabudowie szeregowej. W ofercie znajdują się mieszkania o powierzchni od 69 do 120 m2. Inwestycja będzie realizowana wraz z niez…
Agencja
LOCO REAL ESTATE
Zostaw prośbę
Dom klubowy Mieszkanie w businessowym sercu Warszawy - Mokotów
Dom klubowy Mieszkanie w businessowym sercu Warszawy - Mokotów
Dom klubowy Mieszkanie w businessowym sercu Warszawy - Mokotów
Dom klubowy Mieszkanie w businessowym sercu Warszawy - Mokotów
Dom klubowy Mieszkanie w businessowym sercu Warszawy - Mokotów
Dom klubowy Mieszkanie w businessowym sercu Warszawy - Mokotów
Dom klubowy Mieszkanie w businessowym sercu Warszawy - Mokotów
Warszawa, Polska
od
$168,592
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 9
KUPUJĄCY NIE PŁACI PROWIZJI! Zapraszamy do zakupu mieszkania w nowoczesnej inwestycji położonej przy ulice Wołoskiej/Marynarskiej, vis-à-vis Westfield Mokotów. Okolica łączy funkcjonalną nowoczesność Służewca z bliskością parków i miejskich atrakcji Starego Mokotowa. Atuty inwestycji: …
Agencja
LOCO REAL ESTATE
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Polska
Ceny mieszkań w Polsce w II kwartale 2025 r. — Analityka
23.09.2025
Ceny mieszkań w Polsce w II kwartale 2025 r. — Analityka
Купить квартиру в новостройке Варшавы: цены, районы, условия покупки
25.06.2025
Купить квартиру в новостройке Варшавы: цены, районы, условия покупки
“Ceny wciąż są w rozsypce”. Dokąd zmierza polski rynek nieruchomości i jak na nim zarobić
07.04.2025
“Ceny wciąż są w rozsypce”. Dokąd zmierza polski rynek nieruchomości i jak na nim zarobić
Kup mieszkanie w Polsce za kwotę do 100 000 euro. Misja (nie)możliwa? Recenzja
14.03.2025
Kup mieszkanie w Polsce za kwotę do 100 000 euro. Misja (nie)możliwa? Recenzja
Paradoksy rynku mieszkaniowego w Polsce: co będzie się działo w 2024 roku
04.10.2024
Paradoksy rynku mieszkaniowego w Polsce: co będzie się działo w 2024 roku
W których dzielnicach Warszawy najdrożej kupić mieszkanie. Aktualne statystyki
08.07.2024
W których dzielnicach Warszawy najdrożej kupić mieszkanie. Aktualne statystyki
Dlaczego opuściliśmy USA po 7 miesiącach życia – osobiste doświadczenia
04.06.2024
Dlaczego opuściliśmy USA po 7 miesiącach życia – osobiste doświadczenia
Czy w Polsce są jeszcze tanie nieruchomości? Przegląd aktualnych cen i oprocentowania kredytów hipotecznych w wywiadzie z ekspertem
20.05.2024
Czy w Polsce są jeszcze tanie nieruchomości? Przegląd aktualnych cen i oprocentowania kredytów hipotecznych w wywiadzie z ekspertem
Wyświetlić wszystkie publikacje