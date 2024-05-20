Kamienica Lusowo

Szukasz idealnego miejsca do zamieszkania blisko Poznania, które łączy nowoczesność z naturą?

Nowa inwestycja w Lusowie to kameralny zespół 5 domów w zabudowie bliźniaczej, obejmujący:

6 mieszkań o powierzchni 120 m²

4 mieszkania o powierzchni 150 m²

To doskonały wybór dla rodzin, które cenią przestrzeń, spokój i wysoki standard życia.

🏡 Domy w stanie deweloperskim – dają możliwość indywidualnej aranżacji wnętrz, zgodnie z Twoim stylem i potrzebami.

Każdy lokal posiada własny ogródek, idealny na poranną kawę, spotkania z bliskimi czy zabawę dzieci.

Przemyślany układ pomieszczeń zapewnia funkcjonalność i komfort:

przestronna strefa dzienna z salonem, jadalnią i kuchnią

jasne sypialnie i łazienki

miejsce na domowy gabinet lub garderobę

📍 Lokalizacja:

Lusowo to wyjątkowa miejscowość, łącząca spokój przedmieścia z doskonałym dojazdem do Poznania i Tarnowa Podgórnego.

W pobliżu znajduje się Jezioro Lusowskie, plaża, ścieżki rowerowe oraz malowniczy park z zabytkowym pałacem.

To miejsce stworzone dla tych, którzy chcą żyć blisko natury, nie rezygnując z wygody i nowoczesnych rozwiązań.

✨ Zainwestuj w przestrzeń, w której Twoja rodzina odnajdzie spokój, komfort i równowagę.

Tu dom staje się prawdziwym miejscem do życia.