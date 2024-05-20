Kamienica Lusowo

Szukasz idealnego miejsca do zamieszkania blisko Poznania, które łączy nowoczesność z naturą?
Nowa inwestycja w Lusowie to kameralny zespół 5 domów w zabudowie bliźniaczej, obejmujący:
6 mieszkań o powierzchni 120 m²
4 mieszkania o powierzchni 150 m²
To doskonały wybór dla rodzin, które cenią przestrzeń, spokój i wysoki standard życia.
🏡 Domy w stanie deweloperskim – dają możliwość indywidualnej aranżacji wnętrz, zgodnie z Twoim stylem i potrzebami.
Każdy lokal posiada własny ogródek, idealny na poranną kawę, spotkania z bliskimi czy zabawę dzieci.
Przemyślany układ pomieszczeń zapewnia funkcjonalność i komfort:
przestronna strefa dzienna z salonem, jadalnią i kuchnią
jasne sypialnie i łazienki
miejsce na domowy gabinet lub garderobę
📍 Lokalizacja:
Lusowo to wyjątkowa miejscowość, łącząca spokój przedmieścia z doskonałym dojazdem do Poznania i Tarnowa Podgórnego.
W pobliżu znajduje się Jezioro Lusowskie, plaża, ścieżki rowerowe oraz malowniczy park z zabytkowym pałacem.
To miejsce stworzone dla tych, którzy chcą żyć blisko natury, nie rezygnując z wygody i nowoczesnych rozwiązań.
✨ Zainwestuj w przestrzeń, w której Twoja rodzina odnajdzie spokój, komfort i równowagę.
Tu dom staje się prawdziwym miejscem do życia.