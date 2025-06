Polska jest często obiektem zainteresowania inwestorów nie tylko z Europy, ale i z Azji. Zainteresowanie to jest napędzane przez rozwiniętą gospodarkę, która pomimo globalnej presji utrzymuje stabilne tempo wzrostu PKB na poziomie 3,4% rocznie. Ze względu na stosunkowo niską inflację na poziomie 4,2% wolumen inwestycji w polskie nieruchomości zwiększyła obroty na rynku lokalnym do 4,4 mld euro (do końca 2024 r.).

Jest to więcej niż łączna inwestycja na rynkach Węgier, Rumunii, Czech i Słowacji. Większość wszystkich transakcji finansowych w Polsce odbywa się w Warszawie, gdzie powstają najbardziej prestiżowe i najdroższe obiekty w całym kraju.

Przygotowaliśmy ranking dziesięciu prestiżowych nieruchomości w Polsce, starając się uwzględnić nie tylko segment premium, ale również nowe budynki o średniej i średniej dostępności budżetowej.

Cechy nieruchomości w Warszawie

Warszawa dominuje na polskim rynku nieruchomości, odpowiadając za około 42% całkowitej liczby transakcji na pierwotnym rynku nieruchomości w całym kraju. Jak już wspomniano, całkowita wartość inwestycji w Polsce wyniosła 4,4 mld euro, z czego około 60% (2,64 mld euro) przypadło na Warszawę.

Takie wyniki osiąga się dzięki głównej cesze lokalnego rynku nieruchomości — dużemu popytowi przy niedoborze podaży. To również powód, dla którego średnia cena za metr kwadratowy rośnie, która na początku 2025 r. wyniosła około 16 000 zł (3768 euro). Ogólnie rzecz biorąc, Warszawa generuje około 40-45% całego popytu na mieszkania w Polsce.

Za najbardziej prestiżowe obszary uważa się:

Będzie. Centrum biznesowe z wieżowcami przyciąga inwestorów i ekspatów. Nowe inwestycje, takie jak blok mieszkalny z 136 apartamentami (28-96 m²), zapewniają rentowność wynajmu do 6%.

Centrum biznesowe z wieżowcami przyciąga inwestorów i ekspatów. Nowe inwestycje, takie jak blok mieszkalny z 136 apartamentami (28-96 m²), zapewniają rentowność wynajmu do 6%. Praga-południe. Szybko rozwijająca się dzielnica, w której ceny za mieszkanie zaczynają się od 646 100 zł, popularna ze względu na dostępność komunikacyjną i bliskość parków.

Szybko rozwijająca się dzielnica, w której ceny za mieszkanie zaczynają się od 646 100 zł, popularna ze względu na dostępność komunikacyjną i bliskość parków. Mokotów. Prestiżowa okolica, w której ceny sięgają 24 tys. zł/m2, popularna wśród rodzin ze względu na zieleń i szkoły.

Prestiżowa okolica, w której ceny sięgają 24 tys. zł/m2, popularna wśród rodzin ze względu na zieleń i szkoły. Ursynow i Bemowo. Dzielnice ekonomiczne, w których ceny zaczynają się od 12 tys. zł/m2, cieszą się popularnością wśród młodych rodzin ze względu na bliskość metra.

Zakup nieruchomości w Polsce, w tym w Warszawie, reguluje Ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Umożliwia ona obywatelom UE swobodny zakup nieruchomości mieszkalnych (mieszkań, domów). Przy zakupie gruntów wymagane jest zezwolenie MSWiA. Obywatele spoza UE również potrzebują zezwolenia na zakup nieruchomości komercyjnych, gruntów powyżej 1 ha lub nieruchomości na terenach przygranicznych.

Kupno domu na kredyt

Celem większości migrantów zarobkowych przybywających do Polski jest stałe zamieszkanie. Dlatego posiadanie lokalnej nieruchomości jest dość opłacalnym rozwiązaniem, nawet jeśli kupujesz ją na kredyt. W rzeczywistości raty kredytu hipotecznego są często niższe niż czynsz. W przypadku rodzin, w których oboje małżonkowie będą pracować, zakup mieszkania w Polsce na kredyt staje się jeszcze bardziej atrakcyjny.

Aktywność hipoteczna spadła o 38% w 2024 r. z powodu zakończenia programu Safe Credit 2%. Banki stały się ogólnie bardziej ostrożne w ocenie ryzyka, zwłaszcza przy udzielaniu pożyczek na nieruchomości premium. Zwiększyły również wymagania dotyczące wpłaty początkowej dla obywateli spoza UE do co najmniej 20-30% wartości nieruchomości.

TOP 5 nowych budynków w Warszawie

Wybraliśmy nieruchomości zlokalizowane bezpośrednio w samej Warszawie. Budowa jest w pełnym toku, ale większość dostępnych gruntów pod zabudowę znajduje się w odległych rejonach na obrzeżach stolicy. Przedstawione opcje znajdują się w względnej dostępności do centrum miasta.

Kompleks mieszkaniowy w Woly

5 Nowoczesna inwestycja na Woli - Rynek Pierwotny Warszawa, Polska Poddaj się: 2026 Deweloper: LOCO REAL ESTATE Wola, to nowoczesna i samowystarczalna dzielnica Warszawy, pełna życia i atrakcji. Proponowana inwestycja wyróżnia się oryginalnym projektem architektonicznym w kształcie bryły o układzie kaskadowym. Wyższą część budynku, charakterystyczną wieżę będącą symbolem nowoczesności, oryginalneg…

Kompleks mieszkaniowy w nowoczesnym stylu architektonicznym z kaskadowymi tarasami i balkonami otoczony ponad 100 hektarami terenów zielonych, w tym parków i placów. W projekcie szeroko wykorzystano szkło i metal. Typ budynku — monolityczny, 15 pięter, powierzchnia apartamentów 28-96 m² (apartamenty klasy comfort 1-4 pokojowe). Koszt obiektów od 118 628 € w zależności od układu i piętra.

Kompleks mieszkaniowy znajduje się w warszawskiej dzielnicy Wola. W odległości spaceru znajdują się stacje metra Młynów i Płocka. W promieniu 1 km znajdują się Multikino Wola Park, amfiteatr Ulrich Gardens, Wolskie Centrum Kultury i Muzeum Powstania Warszawskiego. Obszar ten ma dobrze rozwiniętą infrastrukturę: przedszkola, szkoły, ośrodki medyczne, restauracje, kawiarnie i centrum handlowe Westfield Mokotów znajdują się w odległości 15 minut jazdy samochodem.

Kompleks mieszkaniowy we Włoszech

4 Novost - START PRODAZh - Varshava Vlohy Warszawa, Polska Poddaj się: 2026 Deweloper: LOCO REAL ESTATE Zapraszamy do zakupu mieszkań od Dewelopera przy wsparciu Agencji – Brak podatku PCC! Brak prowizji Agencji. Termin 4 kwartał 2026 Ceny: 653 000 zł - 2 579 000 zł Minimalistyczny dom z 86 mieszkaniami o różnych metrażach – od 26 do 139 mkw. i układy od 1 do 5 pokoi. Inwestycję wyróż…

Kompleks mieszkaniowy o minimalistycznym designie. Centrum kompleksu stanowi teren zielony. Budynek będzie miał przestronne tarasy (ale tylko dla właścicieli mieszkań na wyższych piętrach) i ogród deszczowy, w którym można karmić ptaki i odpoczywać po dniu pracy.

W monolitycznym budynku znajdzie się łącznie 86 apartamentów klasy komfort o powierzchni 26–139 m² (1–5-pokojowe, od kawalerek po przestronne apartamenty rodzinne). Ceny mieszczą się w przedziale 653 000–2 579 000 zł (145 970–576 500 euro).

Kompleks mieszkaniowy znajduje się w dzielnicy Włochy, 15 minut jazdy od centrum Warszawy, tuż przy dworcu kolejowym Aleje Jerozolimskie. Centra handlowe Blue City i Atrium Reduta oddalone są o 5 minut jazdy samochodem, a Park Szczęśliwicki oddalony jest o 10 minut jazdy rowerem. W promieniu 1 km znajduje się 13 placówek edukacyjnych, w tym przedszkola Montessori Mądre Główki.

Kompleks mieszkaniowy w centrum Warszawy

5 Apartamenty klasy premium w samym centrum Warszawy! Warszawa, Polska Poddaj się: 2025 Deweloper: LOCO REAL ESTATE Apartamenty klasy premium w samym centrum Warszawy! Zapraszam do zakupu apartamentów w nowej inwestycji przy jednej z najbardziej prestiżowych ulic Warszawy w pobliżu wieżowca Varso Tower. Nowoczesna inwestycja o ponadczasowej architekturze, składa się z 2 nowoczesnych budynków. Na dach…

Kompleks dwóch domów, z terenem zielonym pomiędzy nimi i ogrodem na dachu na jednym z nich. Dolna część budynków będzie mieścić powierzchnie komercyjne i handlowe, a cały kompleks ma być samowystarczalnym obiektem infrastrukturalnym. Domy są monolityczne, murowane, 8-piętrowe. Apartamenty klasy premium jedno-, dwu- i trzypokojowe, o powierzchni 30–89 m² i cenach od 240 769 €. Komórki lokatorskie, miejsca parkingowe i boksy garażowe są płatne osobno.

Kompleks mieszkaniowy znajduje się w centrum Warszawy, u zbiegu ulic Chmielnej i Złotej, 6 minut spacerem od Dworca Centralnego i centrum handlowego Złote Tarasy. W odległości spaceru znajdują się stacje metra Rondo ONZ, Centrum i Świętokrzyska. W pobliżu znajduje się wieżowiec Varso Tower, skupiska biznesowe, restauracje, galerie i obiekty kulturalne, takie jak Pałac Kultury i Nauki. Dzielnica Śródmieście jest uważana za dzielnicę biznesową, ale jej wielką zaletą jest teren zielony, w szczególności Ogród Saski znajduje się zaledwie 1 kilometr stąd.

Zespół mieszkaniowy na Woli niedaleko Ronda Daszyńskiego

5 Nowa inwestycja na Woli – Rynek pierwotny Warszawa, Polska Poddaj się: 2026 Deweloper: LOCO REAL ESTATE Mieszkania znajdują się w jednej z popularniejszych dzielnic Warszawy – Woli. Nowy etap wchodzi w skład osiedla i liczy w sumie 136 mieszkań o metrażach od 28 m2 do 96 m2. Każde z nich ma balkon, taras, loggię lub ogródek. Dostępne są też mieszkania z dużymi narożnymi zadaszonymi balkonam…

Kompleks mieszkaniowy średniej kategorii cenowej tworzy spokojną i bezpieczną okolicę do stałego zamieszkania lub długoterminowego wynajmu. Budynki są monolityczne, wysokie na 7 pięter. Apartamenty o powierzchni 28–96 m² (1–4 pokoje) z naciskiem na klasę komfortu kosztują od 714 000 zł (164 931 euro). Wszystkie apartamenty mają balkony, loggie, tarasy lub ogródki. Narożne balkony z widokiem panoramicznym nadają się do aranżacji terenów rekreacyjnych.

Kompleks mieszkaniowy w pobliżu stacji metra Rondo Daszyńskiego jest odpowiedni dla biznesmenów i specjalistów IT ze względu na bliskość centrów biznesowych Varso Tower i Atrium Tower. W odległości spaceru znajdują się centrum handlowe Wola Park, parki Moczydło i Szymańskiego, a także szkoły, przedszkola i restauracje.

Kompleks mieszkaniowy w Pradze-Południe

4 START PRODAZh Novaya investiciya na Prage Poludne Warszawa, Polska Poddaj się: 2026 Deweloper: LOCO REAL ESTATE Nowa inwestycja na Pradze Południe! Idealne "na start" Nowoczesny budynek mieszczący 104 mieszkania o zróżnicowanej powierzchni. Inwestycję wyróżnia efektowne wykończenie w odcieniach miedzi, które podkreśla niepowtarzalny charakter inwestycji. Atuty inwestycji: • Budynek mieszkalny …

Kompleks mieszkaniowy z ogrodami, balkonami i zielonymi tarasami na ostatniej kondygnacji. Apartamenty wyposażone są w systemy inteligentnego domu. Sam budynek jest trzypiętrowym monolitem z apartamentami jedno-, dwu- lub trzypokojowymi o powierzchni 25-80 m², występują obiekty dwupoziomowe. Kompleks mieszkaniowy koncentruje się na średnim segmencie klasy komfortu z kosztem apartamentów od 483 600 zł (111 784 euro). Obiekty szpitalne mają system sterowania oświetleniem, ogrzewaniem i wodą za pomocą aplikacji mobilnej (pakiet podstawowy).

Kompleks mieszkaniowy znajduje się w południowej części Praha-Południe, 200 m od dworca kolejowego. Komunikacja miejska umożliwia dotarcie do centrum miasta w 15 minut. W 2026 roku w pobliżu planowane jest otwarcie stacji metra. W promieniu 1 km. - Park im. J. Polinsky'ego, Praski Park Armii Krajowej i Park Skaryszewski. Apartamenty są odpowiednie dla studentów, ponieważ w pobliżu znajduje się Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej i Nauk Humanistycznych.

Kupując nieruchomość do zamieszkania lub na inwestycję, kupujący wybierają nieruchomości, na które jest zawsze popyt. Takie inwestycje przyniosą zysk, jeśli dom lub mieszkanie trzeba będzie odsprzedać.

Lokalni agenci nieruchomości uważają kompaktowe apartamenty jednopokojowe (cavalerki) zlokalizowane w centralnych częściach miasta za najbardziej obiecujące opcje. Małe apartamenty 2-3-pokojowe (50-55 mkw.) również cieszą się nieustannym popytem.