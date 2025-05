Willa QHOUSE

Chcielibyśmy zaprosić - nowe, wykończone domy na sprzedaż. ZAKUP ROZWOJU - BRAK PCC I NIE KOMISJI.



Domy od dewelopera nieruchomości będą dostarczane w standardzie deweloperskim, tj. wnętrz, które zostaną ukończone samodzielnie lub z indywidualną opcją wykończenia pod klucz (pierwsze konsultacje z projektantem w cenie domu).



Dom na parterze posiada duży salon o powierzchni ponad 40m2 z aneksem kuchennym (który można oddzielić od siebie), WC, miejsce na garderobę, garaż i pomieszczenie użytkowe.



Na górze znajdują się cztery sypialnie i trzy łazienki (dwie sypialnie posiadają własną łazienkę oraz jedną łazienkę dla pozostałych). Największa sypialnia - ponad 17m2 - posiada duży balkon.



Podłogowe ogrzewanie w całym domu.

Odzyskiwanie

Przygotowana instalacja paneli fotowoltaicznych.

Wysokość pokoju: 2,9m i 2,8m

Wszystkie miasta: woda, elektryczność, gaz, kanalizacja, światłowody optyczne.

Dom jest wyposażony dodatkowo w piec gazowy o pojemności 300 l. zbiornik, gotowy do instalacji pompy ciepła (dodatkowo można go zainstalować w budynku)

intercom wideo

Lokalizacja:

Warszawa Ursynów, ulica Sarabandy - tuż obok ulicy Karczunkowskiej. Vis a vis szkoła podstawowa, 3 minuty przystanków autobusowych do Metro Wilanowska, Piaseczno i dalej. Sklepy również kilka minut (np. Lidl, Rossmann, itp). Również kilka minut drogi jest staw Pozytywka. Możliwe jest również dojazd do Warszawy z pobliskiej stacji kolejowej SKM - pociągiem w ciągu kilku minut. Dostęp do skrzyżowania S7 jest tylko 5 minut samochodem.



Zapraszamy na spotkanie. Aby zorganizować prezentację, prosimy o kontakt telefoniczny, WhatsApp lub za pośrednictwem formularza.