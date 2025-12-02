  1. Realting.com
  2. Polska
  3. gmina Kornik

Nowe budynki na sprzedaż w gmina Kornik

domy
1
Szukaj nowych budynków
Ukryć
Szukaj nowych budynków
Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie kompaktowe
Opcje wyszukiwania
Sortować
Na mapie
Wieś domków Domy przy lesie - Radzewo
Wieś domków Domy przy lesie - Radzewo
Wieś domków Domy przy lesie - Radzewo
Wieś domków Domy przy lesie - Radzewo
Wieś domków Domy przy lesie - Radzewo
Pokaż wszystko Wieś domków Domy przy lesie - Radzewo
Wieś domków Domy przy lesie - Radzewo
Radzewo, Polska
Cena na żądanie
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 1
Kameralny projekt obejmujący jedynie 5 domów, położony w spokojnej i zielonej części Radzewa. To propozycja dla osób, które cenią prywatność, naturę i komfort życia poza miastem, pozostając jednocześnie w dogodnej odległości od Poznania. Każdy dom posiada funkcjonalny układ oraz prywatny …
Agencja
Zaitseva Estates
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Zaitseva Estates
Języki komunikacji
Русский, Polski
Telegram Napisz w Telegram
Na mapie
Realting.com
Udać się