Kompleks mieszkalny Boka Verde

Boka Verde — nowoczesny kompleks mieszkaniowy w Tivacie Boka Verde to nowy kompleks mieszkaniowy klasy premium, położony w jednej z najbardziej pożądanych lokalizacji w Tivacie, naprzeciwko parku Župa i zaledwie kilka minut od morza, centrum miasta oraz mariny jachtowej Porto Montenegro. Projekt powstał w oparciu o koncepcję „miasto-park”, łączącą nowoczesną architekturę, prywatność i dużą ilość zielonych przestrzeni publicznych. Kompleks składa się z 10 niskich budynków i zaledwie 50 rezydencji, co zapewnia kameralną atmosferę, wysoki poziom komfortu i poczucie prywatności. Koncepcja architektoniczna została opracowana przez międzynarodowe biuro Semrén & Månsson i zainspirowana naturą Czarnogóry — połączeniem morza, gór, naturalnego kamienia i śródziemnomorskiej roślinności. Cechą szczególną projektu jest całkowicie pieszy teren wewnętrzny bez samochodów. Wszystkie miejsca parkingowe znajdują się na poziomie podziemnym, dzięki czemu centralna przestrzeń kompleksu jest przeznaczona na zagospodarowany park z basenem, strefami wypoczynku i alejkami spacerowymi. Infrastruktura kompleksu: basen odkryty dla mieszkańcówzagospodarowany park wewnętrznyplac zabaw dla dzieciboisko sportowe do treningów na świeżym powietrzustrefy wypoczynku i spotkań na terenie kompleksustrefa BBQ i strefa kominkowazagospodarowanie terenu z systemem automatycznego nawadnianiateren zamkniętyparking podziemny z bezpośrednim dostępem do budynkówstacje ładowania samochodów elektrycznychmonitoring i kontrola dostępuTypy nieruchomości: apartamenty z własnymi ogrodami na parterze (Garden Apartments)apartamenty z zielonymi tarasami (Floating Garden Apartments)penthouse'y z przestronnymi tarasami i prywatnymi strefami na dachu (Sky Garden Penthouses)Zalety lokalizacji: park Župa — po drugiej stronie ulicyplaża Belane — około 600 mcentrum Tivatu — około 10 minut pieszoPorto Montenegro — około 10 minut pieszomarina Kalimanj — około 5 minut pieszomiędzynarodowe lotnisko Tivat — około 5 minut samochodemmiędzynarodowe szkoły i prywatne kliniki — w bezpośrednim sąsiedztwieWyposażenie techniczne i wykończenie: Apartamenty są przekazywane w standardzie wykończenia premium: drewniany parkiet w pomieszczeniach mieszkalnych, wielkoformatowy gres, okna aluminiowe, ukryty system klimatyzacji, ogrzewanie podłogowe w strefach z płytkami, armatura klasy premium, internet światłowodowy oraz system wideodomofonowy. Boka Verde stworzono dla tych, którzy szukają połączenia nowoczesnej architektury, rozwiniętej infrastruktury, zielonego otoczenia i dogodnej lokalizacji w jednym z najdynamiczniej rozwijających się miast Czarnogóry. Kompleks jest równie odpowiedni zarówno do stałego zamieszkania, jak i jako inwestycja w celu uzyskania dochodu z wynajmu. Możliwy jest zakup miejsca parkingowego, koszt – 25 000 euro.