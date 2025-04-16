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Kompleks mieszkalny Boka Verde

Tivat, Czarnogóra
od
$275,255
;
5
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ID: 38126
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 26
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 21.06.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Tivat Municipality
  • Miasteczko
    Tivat

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2028

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Boka Verde — nowoczesny kompleks mieszkaniowy w Tivacie Boka Verde to nowy kompleks mieszkaniowy klasy premium, położony w jednej z najbardziej pożądanych lokalizacji w Tivacie, naprzeciwko parku Župa i zaledwie kilka minut od morza, centrum miasta oraz mariny jachtowej Porto Montenegro. Projekt powstał w oparciu o koncepcję „miasto-park”, łączącą nowoczesną architekturę, prywatność i dużą ilość zielonych przestrzeni publicznych. Kompleks składa się z 10 niskich budynków i zaledwie 50 rezydencji, co zapewnia kameralną atmosferę, wysoki poziom komfortu i poczucie prywatności. Koncepcja architektoniczna została opracowana przez międzynarodowe biuro Semrén & Månsson i zainspirowana naturą Czarnogóry — połączeniem morza, gór, naturalnego kamienia i śródziemnomorskiej roślinności. Cechą szczególną projektu jest całkowicie pieszy teren wewnętrzny bez samochodów. Wszystkie miejsca parkingowe znajdują się na poziomie podziemnym, dzięki czemu centralna przestrzeń kompleksu jest przeznaczona na zagospodarowany park z basenem, strefami wypoczynku i alejkami spacerowymi. Infrastruktura kompleksu: basen odkryty dla mieszkańcówzagospodarowany park wewnętrznyplac zabaw dla dzieciboisko sportowe do treningów na świeżym powietrzustrefy wypoczynku i spotkań na terenie kompleksustrefa BBQ i strefa kominkowazagospodarowanie terenu z systemem automatycznego nawadnianiateren zamkniętyparking podziemny z bezpośrednim dostępem do budynkówstacje ładowania samochodów elektrycznychmonitoring i kontrola dostępuTypy nieruchomości: apartamenty z własnymi ogrodami na parterze (Garden Apartments)apartamenty z zielonymi tarasami (Floating Garden Apartments)penthouse'y z przestronnymi tarasami i prywatnymi strefami na dachu (Sky Garden Penthouses)Zalety lokalizacji: park Župa — po drugiej stronie ulicyplaża Belane — około 600 mcentrum Tivatu — około 10 minut pieszoPorto Montenegro — około 10 minut pieszomarina Kalimanj — około 5 minut pieszomiędzynarodowe lotnisko Tivat — około 5 minut samochodemmiędzynarodowe szkoły i prywatne kliniki — w bezpośrednim sąsiedztwieWyposażenie techniczne i wykończenie: Apartamenty są przekazywane w standardzie wykończenia premium: drewniany parkiet w pomieszczeniach mieszkalnych, wielkoformatowy gres, okna aluminiowe, ukryty system klimatyzacji, ogrzewanie podłogowe w strefach z płytkami, armatura klasy premium, internet światłowodowy oraz system wideodomofonowy. Boka Verde stworzono dla tych, którzy szukają połączenia nowoczesnej architektury, rozwiniętej infrastruktury, zielonego otoczenia i dogodnej lokalizacji w jednym z najdynamiczniej rozwijających się miast Czarnogóry. Kompleks jest równie odpowiedni zarówno do stałego zamieszkania, jak i jako inwestycja w celu uzyskania dochodu z wynajmu.  Możliwy jest zakup miejsca parkingowego, koszt – 25 000 euro.

Lokalizacja na mapie

Tivat, Czarnogóra
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Finanse
Rekreacja

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Kompleks mieszkalny Boka Verde
Tivat, Czarnogóra
od
$275,255
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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