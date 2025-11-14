Kompleks mieszkalny Adriatic pearl resort II

Apartamenty z widokiem na morze w zamkniętym kompleksie elity
Sprzedaż mieszkań z oddzielną sypialnią w prywatnym kompleksie klasy premium.
Idealny do życia i inwestowania.
✨ O kompleksie:
• Terytorium zamknięte
• Parking jest wliczone w cenę
• Atlas z widokiem na zachód słońca 🌇
• Obszar SPA
• Przedsiębiorstwo usług własnych
🏗 Jakość i komfort:
• Niemiecki inwestor
• Wysokie standardy konstrukcyjne
• Ciepłe podłogi
• Inteligentne klimatyzatory
• Przemyślane układy
• Już 50% apartamentów jest zarezerwowanych
💳 Warunki zakupu:
• Do 2 lat bez odsetek
• Uzyskanie zezwolenia na pobyt przy zakupie
• Brak podatku od zakupu