  2. Czarnogóra
  3. Denjasi Cesminovo
  4. Kompleks mieszkalny Adriatic pearl resort II

Kompleks mieszkalny Adriatic pearl resort II

Denjasi Cesminovo, Czarnogóra
od
$297,069
od
$4,869/m²
;
3
ID: 27326
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 28.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Budva Municipality
  • Miasto
    Denjasi Cesminovo

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa biznesowa
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Cegła monolityczna
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2027
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    3

O kompleksie

Русский Русский

Apartamenty z widokiem na morze w zamkniętym kompleksie elity

Sprzedaż mieszkań z oddzielną sypialnią w prywatnym kompleksie klasy premium.

Idealny do życia i inwestowania.

✨ O kompleksie:

• Terytorium zamknięte

• Parking jest wliczone w cenę

• Atlas z widokiem na zachód słońca 🌇

• Obszar SPA

• Przedsiębiorstwo usług własnych

🏗 Jakość i komfort:

• Niemiecki inwestor

• Wysokie standardy konstrukcyjne

• Ciepłe podłogi

• Inteligentne klimatyzatory

• Przemyślane układy

• Już 50% apartamentów jest zarezerwowanych

💳 Warunki zakupu:

• Do 2 lat bez odsetek

• Uzyskanie zezwolenia na pobyt przy zakupie

• Brak podatku od zakupu

Lokalizacja na mapie

Denjasi Cesminovo, Czarnogóra
Jedzenie i picie
Finanse
Rekreacja

Państwo przegląda
Kompleks mieszkalny Adriatic pearl resort II
Denjasi Cesminovo, Czarnogóra
od
$297,069
