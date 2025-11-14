  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Budva
  4. Kompleks mieszkalny Sea view apartments in Budva

Kompleks mieszkalny Sea view apartments in Budva

Budva, Czarnogóra
od
$217,976
;
10
ID: 33232
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 2717
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 30.01.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Budva Municipality
  • Miasto
    Budva

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    5

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt

O kompleksie

Apartamenty z widokiem na morze w Budva.

Wyjątkowy kompleks mieszkalny położony w najbardziej prestiżowej dzielnicy Budva, zaledwie 550 metrów od plaży. Kompleks łączy w sobie nowoczesny śródziemnomorski design, zaawansowane technologie budowlane oraz maksymalny komfort życia i relaksu.

Główne cechy:
• Konstrukcja premium i wysokiej jakości konstrukcja: nowoczesna architektura, okna panoramiczne i starannie zaplanowane układy.
• Zapierające dech w piersiach widoki na morze: 90% apartamentów oferuje widoki na Morze Adriatyckie.
• Wygodność i komfort: systemy "Smart Home", w tym oświetlenie, ogrzewanie podłogowe i klimatyzacja.
• Bezpieczeństwo: system nadzoru wideo i kontroli dostępu.
• Parking: podziemny parking dla 50 pojazdów i 2 windy dla wygody mieszkańców.
• Apartamenty: 1 i 2-pokojowe.
• Nowoczesny projekt krajobrazu.

Plan płatności:
• 30% depozytu początkowego
• 0% plan raty
• 3-letni harmonogram płatności.

Oferta ta jest idealnym połączeniem komfortu, przytulności i bezpieczeństwa, zaprojektowanym dla tych, którzy cenią jakość życia i chcą cieszyć się pięknem Czarnogóry każdego dnia.

Budva, Czarnogóra
