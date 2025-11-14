Kompleks mieszkalny Sea view apartments in Budva

Apartamenty z widokiem na morze w Budva.

Wyjątkowy kompleks mieszkalny położony w najbardziej prestiżowej dzielnicy Budva, zaledwie 550 metrów od plaży. Kompleks łączy w sobie nowoczesny śródziemnomorski design, zaawansowane technologie budowlane oraz maksymalny komfort życia i relaksu.

Główne cechy:

• Konstrukcja premium i wysokiej jakości konstrukcja: nowoczesna architektura, okna panoramiczne i starannie zaplanowane układy.

• Zapierające dech w piersiach widoki na morze: 90% apartamentów oferuje widoki na Morze Adriatyckie.

• Wygodność i komfort: systemy "Smart Home", w tym oświetlenie, ogrzewanie podłogowe i klimatyzacja.

• Bezpieczeństwo: system nadzoru wideo i kontroli dostępu.

• Parking: podziemny parking dla 50 pojazdów i 2 windy dla wygody mieszkańców.

• Apartamenty: 1 i 2-pokojowe.

• Nowoczesny projekt krajobrazu.

Plan płatności:

• 30% depozytu początkowego

• 0% plan raty

• 3-letni harmonogram płatności.

Oferta ta jest idealnym połączeniem komfortu, przytulności i bezpieczeństwa, zaprojektowanym dla tych, którzy cenią jakość życia i chcą cieszyć się pięknem Czarnogóry każdego dnia.