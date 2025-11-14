Kompleks mieszkalny Sea view apartments in Budva

Apartamenty z widokiem na morze w Budva.
Wyjątkowy kompleks mieszkalny położony w najbardziej prestiżowej dzielnicy Budva, zaledwie 550 metrów od plaży. Kompleks łączy w sobie nowoczesny śródziemnomorski design, zaawansowane technologie budowlane oraz maksymalny komfort życia i relaksu.
Główne cechy:
• Konstrukcja premium i wysokiej jakości konstrukcja: nowoczesna architektura, okna panoramiczne i starannie zaplanowane układy.
• Zapierające dech w piersiach widoki na morze: 90% apartamentów oferuje widoki na Morze Adriatyckie.
• Wygodność i komfort: systemy "Smart Home", w tym oświetlenie, ogrzewanie podłogowe i klimatyzacja.
• Bezpieczeństwo: system nadzoru wideo i kontroli dostępu.
• Parking: podziemny parking dla 50 pojazdów i 2 windy dla wygody mieszkańców.
• Apartamenty: 1 i 2-pokojowe.
• Nowoczesny projekt krajobrazu.
Plan płatności:
• 30% depozytu początkowego
• 0% plan raty
• 3-letni harmonogram płatności.
Oferta ta jest idealnym połączeniem komfortu, przytulności i bezpieczeństwa, zaprojektowanym dla tych, którzy cenią jakość życia i chcą cieszyć się pięknem Czarnogóry każdego dnia.