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Kompleks mieszkalny Anatolia Becici

Boreti, Czarnogóra
od
$264,297
;
9
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ID: 38149
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 33
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 27.06.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Budva Municipality
  • Wioska
    Boreti
  • Adres
    XLIV ulica, s42 anatolia Voronka 4

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2021

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Anatolia — nowoczesny kompleks mieszkaniowy w miejscowości Bečići, na Riwierze Budwańskiej, położony na niewielkim wzniesieniu w odległości 300–400 metrów od morza. Projekt łączy cztery budynki o różnej wysokości i łączy rozwiniętą infrastrukturę wewnętrzną, panoramiczne widoki na morze i góry, a także dogodną lokalizację w pobliżu plaży i centrum Bečići. Kompleks obejmuje cztery budynki (Anatolia 1, 2, 3 i 4) od pięciu do siedmiu pięter, w pełni wybudowane i gotowe do zamieszkania. Dostępne są mieszkania od kawalerek po apartamenty z dwiema sypialniami, każde mieszkanie posiada własny taras. Infrastruktura: Odkryty basenParking podziemny z windamiPanele słoneczne do zasilania części wspólnychPlace zabaw i strefy wypoczynkoweRestauracja na terenie obiektu Mini-marketMonitoring i teren chronionyMożliwość zakupu miejsca parkingowego: 27 000–30 000 €Lokalizacja: Plaża Bečići — około 300–400 mStare Miasto w Budvie — około 3 kmLotnisko w Tivacie — około 30 minutLotnisko w Podgoricy — około 60 minutPotencjał inwestycyjny: Anatolia została zaprojektowana z myślą o dwóch formatach użytkowania — stałym zamieszkaniu nad morzem oraz sezonowym wynajmie apartamentów w okresie wzmożonego ruchu turystycznego w Bečići. Rozwinięta infrastruktura wewnętrzna, bliskość plaży i centrum miejscowości zapewniają stabilny popyt zarówno ze strony kupujących szukających miejsca do zamieszkania, jak i najemców, co czyni kompleks atrakcyjnym obiektem inwestycyjnym.

Lokalizacja na mapie

Boreti, Czarnogóra
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
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Kompleks mieszkalny Anatolia Becici
Boreti, Czarnogóra
od
$264,297
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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