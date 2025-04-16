Kompleks mieszkalny Anatolia Becici

Anatolia — nowoczesny kompleks mieszkaniowy w miejscowości Bečići, na Riwierze Budwańskiej, położony na niewielkim wzniesieniu w odległości 300–400 metrów od morza. Projekt łączy cztery budynki o różnej wysokości i łączy rozwiniętą infrastrukturę wewnętrzną, panoramiczne widoki na morze i góry, a także dogodną lokalizację w pobliżu plaży i centrum Bečići. Kompleks obejmuje cztery budynki (Anatolia 1, 2, 3 i 4) od pięciu do siedmiu pięter, w pełni wybudowane i gotowe do zamieszkania. Dostępne są mieszkania od kawalerek po apartamenty z dwiema sypialniami, każde mieszkanie posiada własny taras. Infrastruktura: Odkryty basenParking podziemny z windamiPanele słoneczne do zasilania części wspólnychPlace zabaw i strefy wypoczynkoweRestauracja na terenie obiektu Mini-marketMonitoring i teren chronionyMożliwość zakupu miejsca parkingowego: 27 000–30 000 €Lokalizacja: Plaża Bečići — około 300–400 mStare Miasto w Budvie — około 3 kmLotnisko w Tivacie — około 30 minutLotnisko w Podgoricy — około 60 minutPotencjał inwestycyjny: Anatolia została zaprojektowana z myślą o dwóch formatach użytkowania — stałym zamieszkaniu nad morzem oraz sezonowym wynajmie apartamentów w okresie wzmożonego ruchu turystycznego w Bečići. Rozwinięta infrastruktura wewnętrzna, bliskość plaży i centrum miejscowości zapewniają stabilny popyt zarówno ze strony kupujących szukających miejsca do zamieszkania, jak i najemców, co czyni kompleks atrakcyjnym obiektem inwestycyjnym.