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Domy na sprzedaż w Municipality of Southern Corfu, Grecja

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Municipal Unit of Meliteieis
28
Municipal Unit of Lefkimmi
6
Municipal Unit of Korissia
4
38 obiektów total found
Dom 5 pokojów w Chlomos, Grecja
Dom 5 pokojów
Chlomos, Grecja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 254 m²
Liczba kondygnacji 2
Wkrocz do gotowej inwestycji w Korfu, nie zaczynając od zera. Ten luksusowy projekt willi z …
$453,924
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Prywatny sprzedawca
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Polski
Willa w Chalikounas, Grecja
Willa
Chalikounas, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 235 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzeda? 2-pi? trowa willa 235 m2 na wyspie Korfu. Pierwsze piętro składa się z salonu, j…
$931,101
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Willa w Stroggili, Grecja
Willa
Stroggili, Grecja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 360 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzeda? 2- pi? trowa willa 360 m2 na wyspie Korfu. Pierwsze piętro składa się z 2 sypial…
$2,68M
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Value OneValue One
Willa w Agios Mattheos, Grecja
Willa
Agios Mattheos, Grecja
Sypialnie 8
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 265 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzeda? 2-pi? trowa willa 265 m2 na wyspie Korfu. Pierwsze piętro składa się z 5 sypialn…
$1,98M
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Willa w Pentati, Grecja
Willa
Pentati, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 220 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzeda? 2- pi? trowa willa 220 m2 na wyspie Korfu. Pierwsze piętro składa się z jednej s…
$3,38M
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Willa w Agios Dimitrios, Grecja
Willa
Agios Dimitrios, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 250 m²
Piętro 1/1
Na wybrzeżu z niesamowitymi widokami, na sprzedaż willi 250 m2 z własną działką 900 m2 Willa…
$2,91M
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TekceTekce
Willa w Moraitika, Grecja
Willa
Moraitika, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 300 m²
Piętro 1/1
W małej, popularnej wiosce turystycznej, na zachodnim wybrzeżu wyspy Korfu, domek jest na sp…
$698,326
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Willa w Stroggili, Grecja
Willa
Stroggili, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 250 m²
Piętro 1/1
Na sprzedaż: Villa kompleks z widokiem na jezioro i bliskość plaży Unikalna oferta - komplek…
$931,101
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Willa w Agios Dimitrios, Grecja
Willa
Agios Dimitrios, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 128 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 2- piętrowy domek o powierzchni 128 metrów kwadratowych na wyspie Korfu. Pierwsz…
$465,550
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Willa w Mesongi, Grecja
Willa
Mesongi, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 290 m²
Liczba kondygnacji 3
Na sprzeda? trzykondygnacyjny domek o powierzchni 290 metrów kwadratowych na wyspie Korfu. P…
$698,326
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Willa w Stroggili, Grecja
Willa
Stroggili, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 126 m²
Piętro 1/1
Oferujemy Państwu małą willę w cichym zacisznym miejscu w pobliżu słynnej miejscowości Morai…
$931,101
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Willa w Chalikounas, Grecja
Willa
Chalikounas, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 155 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzeda? 2- pi? trowa willa 155 m kw. na wyspie Korfu. Pierwsze piętro składa się z 2 syp…
$1,40M
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Szeregowiec w Chalikounas, Grecja
Szeregowiec
Chalikounas, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 104 m²
Piętro 1/1
Townhouse na sprzedaż 104 m2 na wyspie Korfu. Miasto znajduje się na poziomie 0. Okna oferuj…
$907,823
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Willa w Stroggili, Grecja
Willa
Stroggili, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 125 m²
Piętro -1/2
Na sprzeda? 2- pi? trowy domek o powierzchni 125 m2 na wyspie Korfu. Parter składa się z 2 s…
$616,854
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Willa w Ano Pavliana, Grecja
Willa
Ano Pavliana, Grecja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 2- piętrowy domek o powierzchni 200 metrów kwadratowych na wyspie Korfu. Pierwsz…
$384,079
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Willa w Chalikounas, Grecja
Willa
Chalikounas, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 155 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzeda? 2- pi? trowa willa 155 m kw. na wyspie Korfu. Pierwsze piętro składa się z 2 syp…
$1,40M
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Dom wolnostojący w Agios Mattheos, Grecja
Dom wolnostojący
Agios Mattheos, Grecja
Powierzchnia 230 m²
Na sprzeda?, 230 m kw. domek, który siedzi na dzia? ce 1.200 m kw. w tradycyjnej wsi Paramon…
$589,174
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Neochoraki, Grecja
Willa
Neochoraki, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 200 m²
Piętro 1/1
Na sprzedaż znajdują się apartamenty składające się z trzech apartamentów.Na pierwszym piętr…
$465,550
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Szeregowiec w Lefkimmi, Grecja
Szeregowiec
Lefkimmi, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 150 m²
Piętro -1/3
Miasto 150 m kw. na wyspie Korfu jest na sprzedaż. Miasto znajduje się na 3 poziomach. Parte…
$372,440
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Willa w Stroggili, Grecja
Willa
Stroggili, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 105 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż 2- piętrowy domek o powierzchni 105 metrów kwadratowych na wyspie Korfu. Pierwsz…
$325,885
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Willa w Chlomatiana, Grecja
Willa
Chlomatiana, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 180 m²
Piętro 1/1
Okręg LinhaTo klasyczny dom dwupiętrowy. Na parterze znajduje się w pełni wyposażona kuchnia…
$436,454
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Willa w Agios Mattheos, Grecja
Willa
Agios Mattheos, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 160 m²
Piętro 1/1
Na sprzedaż 1- piętrowy domek o powierzchni 160 metrów kwadratowych na wyspie Korfu. Z okien…
$296,788
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Willa w Chalikounas, Grecja
Willa
Chalikounas, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 82 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 2- piętrowy domek o powierzchni 82 metrów kwadratowych na wyspie Korfu w budowie…
$791,436
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Willa w Municipality of Southern Corfu, Grecja
Willa
Municipality of Southern Corfu, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Piętro -1/1
Na sprzedaż 1- piętrowy domek o powierzchni 150 metrów kwadratowych na wyspie Korfu. Domek s…
$465,550
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Dom wolnostojący w Argirades, Grecja
Dom wolnostojący
Argirades, Grecja
Powierzchnia 200 m²
Na sprzedaż domek składający się z trzech apartamentów. Na parterze znajdują się dwa apartam…
$472,283
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Perivoli, Grecja
Szeregowiec
Perivoli, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 79 m²
Na sprzeda? maizonette 79 m kw. na wyspie Korfu. Maisonette ma 2 poziomy. Parter składa się …
$129,878
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Agios Dimitrios, Grecja
Willa
Agios Dimitrios, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 152 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzeda? 2- pi? trowa willa 152 m2 na wyspie Korfu. Pierwsze piętro składa się z jednej s…
$2,39M
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Willa w Vitalades, Grecja
Willa
Vitalades, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 150 m²
Piętro 1/1
Na sprzedaż 1- piętrowy domek o powierzchni 150 metrów kwadratowych na wyspie Korfu. Obiekt …
$459,731
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Willa w Dragotina, Grecja
Willa
Dragotina, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 110 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzeda? 1- pi? trowa willa 110 m2 na wyspie Korfu. Willa składa się z 2 sypialni, salonu…
$640,132
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Dom wolnostojący w Kavos, Grecja
Dom wolnostojący
Kavos, Grecja
Powierzchnia 180 m²
Na południu wyspy, w miejscowości Kavos, znajdują się 2 domy na sprzedaż. Jedna dwupoziomowa…
$484,091
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Agencja
Grekodom Development
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Typy nieruchomości w Municipality of Southern Corfu.

wille
domy wolnostojące
szeregowcy

Parametry nieruchomości w Municipality of Southern Corfu, Grecja

z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
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