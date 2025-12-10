Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Municipal Unit of Kranidi
  4. Mieszkania
  5. Dom

Domy na sprzedaż w Municipal Unit of Kranidi, Grecja

wille
45
domy wolnostojące
12
szeregowcy
4
65 obiektów total found
Dom 3 pokoi w Municipality of Ermionida, Grecja
Dom 3 pokoi
Municipality of Ermionida, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Bardzo uroczy dom z ogrodem, pięknym otoczeniu i częściowym widokiem na morze jest na sprzed…
$209,273
Zostaw prośbę
Willa w Municipality of Ermionida, Grecja
Willa
Municipality of Ermionida, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 167 m²
Piętro -1/1
Na sprzeda? 3-pi? trowy domek o powierzchni 167 m kw. we wschodniej Peloponezji - Hermionida…
$509,003
Zostaw prośbę
Willa w Municipality of Ermionida, Grecja
Willa
Municipality of Ermionida, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 480 m²
Piętro 1/1
Willa na sprzedaż o powierzchni 480 metrów kwadratowych we wschodnim Peloponezie - Hermionid…
$3,01M
Zostaw prośbę
NicoleNicole
Willa 5 pokojów w Municipality of Ermionida, Grecja
Willa 5 pokojów
Municipality of Ermionida, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 270 m²
Piętro 1
Na sprzeda? 1- pi? trowa willa 270 m kw. We wschodniej Peloponezji - Ermionida. Willa składa…
$2,68M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Willa 11 pokojów w Municipality of Ermionida, Grecja
Willa 11 pokojów
Municipality of Ermionida, Grecja
Pokoje 11
Sypialnie 7
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 1 100 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 1100 m2 we wschodnim Peloponezie - Ermionida. Pół…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Willa w Municipality of Ermionida, Grecja
Willa
Municipality of Ermionida, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 218 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 2- piętrowy domek o powierzchni 218 metrów kwadratowych na półwyspie Peloponese.…
$428,025
Zostaw prośbę
International Property AlertsInternational Property Alerts
Willa 7 pokojów w Municipality of Ermionida, Grecja
Willa 7 pokojów
Municipality of Ermionida, Grecja
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 300 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowa willa 300 m kw. we wschodniej Peloponezji - Ermionida. Parter skład…
$3,03M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Szeregowiec 4 pokoi w Municipality of Ermionida, Grecja
Szeregowiec 4 pokoi
Municipality of Ermionida, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż maizonette 150 m kw. We wschodniej Peloponezie - Ermionida. Maisonette ma 3 pozi…
$339,428
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Willa 6 pokojów w Municipality of Ermionida, Grecja
Willa 6 pokojów
Municipality of Ermionida, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 1 000 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 2- piętrowa willa 1000 m kw. We wschodniej Peloponezie - Ermionida. Parter skład…
$4,68M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
VernaVerna
Willa w Municipality of Ermionida, Grecja
Willa
Municipality of Ermionida, Grecja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 400 m²
Piętro -1/3
Do sprzedania 3-pi? trowa willa 400 m kw. we wschodniej Peloponezji - Hermionida. Parter skł…
$5,28M
Zostaw prośbę
Willa w Agios Aimilianos, Grecja
Willa
Agios Aimilianos, Grecja
Sypialnie 7
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 650 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzeda? 2-pi? trowa willa 650 m kw. we wschodnim Peloponezu - Hermionida. Pierwsze piętr…
$2,34M
Zostaw prośbę
Willa w Municipality of Ermionida, Grecja
Willa
Municipality of Ermionida, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 964 m²
Piętro 1/1
Oferowana na sprzedaż 4-piętrowa willa o powierzchni 964 metrów kwadratowych, znajduje się w…
$4,63M
Zostaw prośbę
Willa w Municipality of Ermionida, Grecja
Willa
Municipality of Ermionida, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 300 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 2-piętrowa willa o powierzchni 300 metrów kwadratowych we wschodniej Peloponezji…
$1,97M
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Municipality of Ermionida, Grecja
Dom 4 pokoi
Municipality of Ermionida, Grecja
Pokoje 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
Property Code: 1973 - House FOR SALE in Kranidi Ververouda for €850.000. This 200 sq. m. Hou…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Municipality of Ermionida, Grecja
Dom 4 pokoi
Municipality of Ermionida, Grecja
Pokoje 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 220 m²
Property Code: 11280 - House FOR SALE in Kranidi Agios Aimilianos for €320.000 . This 220 sq…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Willa 6 pokojów w Municipality of Ermionida, Grecja
Willa 6 pokojów
Municipality of Ermionida, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 270 m²
Liczba kondygnacji 1
To... A Haven of Tranquility and Luxury in Porto Heli Zapraszamy do nieruchomości, która łą…
$1,50M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom wolnostojący 5 pokojów w Municipality of Ermionida, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Municipality of Ermionida, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 167 m²
Piętro -1
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 167 metrów kwadratowych we wschodnim Peloponezie - Ermionida. P…
$506,858
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom 4 pokoi w Municipality of Ermionida, Grecja
Dom 4 pokoi
Municipality of Ermionida, Grecja
Pokoje 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 135 m²
Property Code: 581299 - House FOR SALE in Kranidi Koilada for €80.000 . This 135 sq. m. Hou…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Willa w Municipality of Ermionida, Grecja
Willa
Municipality of Ermionida, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 350 m²
Piętro 1/1
-Odkryj absolutny spokój i tradycyjny urok w tej wyjątkowej willi w Porto Heli, Argolida. Śr…
$937,960
Zostaw prośbę
Dom wolnostojący 4 pokoi w Municipality of Ermionida, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Municipality of Ermionida, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 1 piętrowy dom o powierzchni 200 metrów kwadratowych we wschodnim Peloponezie - …
$994,875
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Willa 1 pokój w Municipality of Ermionida, Grecja
Willa 1 pokój
Municipality of Ermionida, Grecja
Pokoje 1
Powierzchnia 964 m²
Oto angielskie tłumaczenie: Na sprzedaż: 4- Story Villa (964 m2) w Porto Heli, Peloponese Ta…
$4,61M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Willa w Municipality of Ermionida, Grecja
Willa
Municipality of Ermionida, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 220 m²
Liczba kondygnacji 3
Na sprzeda? trzykondygnacyjny domek o powierzchni 220 metrów kwadratowych we wschodniej Pelo…
$1,97M
Zostaw prośbę
Willa w Municipality of Ermionida, Grecja
Willa
Municipality of Ermionida, Grecja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 270 m²
Liczba kondygnacji 2
-Oaza spokoju i luksusu w Porto HeliZapraszamy do nieruchomości, która łączy tradycyjny urok…
$1,51M
Zostaw prośbę
Willa w Municipality of Ermionida, Grecja
Willa
Municipality of Ermionida, Grecja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 220 m²
Piętro -1/3
Na sprzeda? trzykondygnacyjny domek o powierzchni 220 metrów kwadratowych we wschodniej Pelo…
$762,092
Zostaw prośbę
Dom wolnostojący 3 pokoi w Petrothalassa, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Petrothalassa, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 70 m²
Piętro -1
Na sprzedaż 2-piętrowy dom 70 m kw. w Peloponezu. Półpiwnica składa się z 2 sypialni, jeden …
$362,864
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Szeregowiec w Municipality of Ermionida, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Ermionida, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
Piętro -1/3
Townhouse na sprzeda ¿o powierzchni 150 m kw., we wschodnim Peloponezie - Hermionida. Miasto…
$340,010
Zostaw prośbę
Willa 5 pokojów w Municipality of Ermionida, Grecja
Willa 5 pokojów
Municipality of Ermionida, Grecja
Pokoje 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 280 m²
Kod nieruchomości: 1909 - NA SPRZEDAŻ 5 Sypialnie, Willa o łącznej powierzchni 280 mkw., Na …
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Willa 6 pokojów w Municipality of Ermionida, Grecja
Willa 6 pokojów
Municipality of Ermionida, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 170 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż willa o powierzchni 170 m2 we wschodnim Peloponezie - Ermionida. Wspaniały widok…
$1,56M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Willa w Municipality of Ermionida, Grecja
Willa
Municipality of Ermionida, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzeda? 2- pi? trowa willa 200 m kw. we wschodniej Peloponezji w budowie. Pierwsze piętr…
$1,06M
Zostaw prośbę
Willa w Municipality of Ermionida, Grecja
Willa
Municipality of Ermionida, Grecja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 280 m²
Piętro -1/1
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 280 metrów kwadratowych we wschodniej Peloponezji…
$1,86M
Zostaw prośbę

Parametry nieruchomości w Municipal Unit of Kranidi, Grecja

z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się