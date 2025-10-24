Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy na sprzedaż w Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja

Municipal Unit of Xylokastro
55
Municipal Unit of Evrostina
8
63 obiekty total found
Dom 4 pokoi w Ano Loutro, Grecja
Dom 4 pokoi
Ano Loutro, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 2
Seaside Two-Storey Detached House 172 sq.m. in Xylokastro. In one of the most beautiful loc…
$185,889
Szeregowiec w Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 169 m²
Piętro 1/1
Townhouse na sprzedaż 169 m2 na półwyspie Peloponese. Miasto znajduje się na poziomie 0. Z o…
$363,459
Dom wolnostojący 5 pokojów w Ano Loutro, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Ano Loutro, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 133 m²
Liczba kondygnacji 1
Do sprzedaży w trakcie budowy 2-piętrowy dom 133 m kw. we wschodniej Peloponezji. Parter skł…
$526,698
Willa w Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Willa
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 160 m²
Piętro 1/1
Na sprzedaż 1- piętrowy domek o powierzchni 160 metrów kwadratowych na półwyspie Peloponese.…
$422,082
Willa w Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Willa
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 220 m²
Xylokastro w pobliżu Corinth luksusowej willi 220m2 na działce 300 m2 2 poziomów parter i 1 …
$464,721
Willa w Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Willa
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 285 m²
Piętro -1/3
Na sprzeda? 3-pi? trowy domek 285 m kw. we wschodniej Peloponezji. Parter składa się z salon…
$621,398
Szeregowiec w Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 124 m²
Piętro -1/3
Townhouse na sprzedaż o powierzchni 124 metrów kwadratowych we wschodnim Peloponezie. Miasto…
$527,602
Dom wolnostojący 4 pokoi w Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 200 m kw. we wschodniej Peloponezji. Półpiwnica składa się z je…
$374,541
Szeregowiec w Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 302 m²
Piętro -2
Na sprzeda? dzia? ka o powierzchni 302 metrów kwadratowych na Peloponezu. Miasto znajduje si…
$492,429
Willa w Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Willa
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
Piętro -1/3
Na sprzeda? 3-pi? trowy domek 200 m kw. we wschodniej Peloponezji. Parter składa się z jedne…
$375,184
Willa w Ano Loutro, Grecja
Willa
Ano Loutro, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 133 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż 2- piętrowy domek o powierzchni 133 metrów kwadratowych we wschodniej Peloponezi…
$527,602
Dom wolnostojący 6 pokojów w Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 304 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 304 metrów kwadratowych we wschodniej Peloponezji. Półpiwnica sk…
$854,422
Szeregowiec w Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 198 m²
Liczba kondygnacji 2
Townhouse na sprzedaż o powierzchni 198 metrów kwadratowych na półwyspie Peloponese. Miasto …
$410,357
Willa w Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Willa
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 99 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 1- piętrowy domek o powierzchni 99 metrów kwadratowych we wschodniej Peloponezji…
$2,23M
Willa w Kato Pitsa, Grecja
Willa
Kato Pitsa, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 180 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzeda? 2- pi? trowy dom o powierzchni 180 m kw. we wschodniej Peloponezji. Pierwsze pię…
$926,235
Dom wolnostojący 6 pokojów w Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 245 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 245 metrów kwadratowych we wschodniej Peloponezji. Parter składa…
$643,742
Willa w Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Willa
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż domek trzypiętrowy o powierzchni 200 metrów kwadratowych na półwyspie Peloponese…
$644,847
Dom wolnostojący 3 pokoi w Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 85 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 1piętrowy dom 85 m kw w Peloponezu. Dom składa się z 2 sypialni, salonu, jednej …
$163,862
Willa w Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Willa
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 250 m²
Piętro -1/4
Na sprzeda? 4-pi? trowy domek 250 m kw. we wschodniej Peloponezji. Parter składa się z jedne…
$750,368
Szeregowiec 4 pokoi w Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Szeregowiec 4 pokoi
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż maizonette 110 m kw. We wschodniej Peloponezji. Maisonette ma 2 poziomy. 1 piętr…
$275,054
Szeregowiec w Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 161 m²
Piętro -1/4
Townhouse na sprzedaż 161 m kw. we wschodniej Peloponezji. Dom znajduje się na 4 poziomach. …
$328,286
Dom wolnostojący 6 pokojów w Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 250 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 4-piętrowy dom 250 m kw. Wschodni Peloponez. Półpiwnica składa się z jednego mag…
$749,082
Dom wolnostojący 5 pokojów w Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 285 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 285 metrów kwadratowych we wschodnim Peloponezie …
$620,334
Dom 3 pokoi w Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Dom 3 pokoi
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Pokoje 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 104 m²
Kod nieruchomości: 601199 - Dom na sprzedaż w Evrostini Sarantapichiotika za 220 000 €. To 1…
Cena na żądanie
Szeregowiec w Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 130 m²
Piętro 1/1
Townhouse na sprzeda ¿130 m kw. Zachodni Peloponez. Dom znajduje się na poziomie 1. Drugie p…
$328,286
Willa w Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Willa
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 3
Na sprzeda? 3-pi? trowy domek 200 m kw. we wschodniej Peloponezji. Pierwsze piętro składa si…
$445,531
Szeregowiec w Derbeni, Grecja
Szeregowiec
Derbeni, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 198 m²
Liczba kondygnacji 2
Townhouse na sprzedaż o powierzchni 198 metrów kwadratowych na półwyspie Peloponese. Miasto …
$293,112
Szeregowiec w Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
Piętro 1/2
Townhouse na sprzeda ¿110 m2 we wschodnim Peloponezu. Dom znajduje się na 2 poziomach. Na dr…
$275,526
Dom wolnostojący 6 pokojów w Rozena, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Rozena, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 350 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 350 metrów kwadratowych we wschodniej Peloponezji. Półpiwnica s…
$561,812
Szeregowiec 3 pokoi w Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Szeregowiec 3 pokoi
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Pokoje 3
Powierzchnia 169 m²
Na sprzedaż maizonette 169 metrów kwadratowych w Peloponese. Maisonette ma jeden poziom. Z …
$362,837
Typy nieruchomości w Municipality of Xylokastro and Evrostina.

wille
domy wolnostojące
szeregowcy

Parametry nieruchomości w Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja

z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
