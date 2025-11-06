Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Municipal Unit of Xylokastro
  4. Mieszkania
  5. Dom

Domy na sprzedaż w Municipal Unit of Xylokastro, Grecja

wille
17
domy wolnostojące
13
szeregowcy
23
56 obiektów total found
Szeregowiec 5 pokojów w Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Szeregowiec 5 pokojów
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 100 m²
Piętro -1/1
For sale under construction maisonette of 100 sq.meters in Peloponnese. The maisonette has 3…
$271,989
Willa w Kato Pitsa, Grecja
Willa
Kato Pitsa, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 180 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzeda? 2- pi? trowy dom o powierzchni 180 m kw. we wschodniej Peloponezji. Pierwsze pię…
$926,235
Willa w Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Willa
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 304 m²
Piętro -1
Na sprzeda? 2- pi? trowy domek o powierzchni 304 m kw. we wschodniej Peloponezji. Parter skł…
$855,888
Szeregowiec w Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 118 m²
Piętro -1/1
Townhouse na sprzedaż o powierzchni 118 metrów kwadratowych we wschodnim Peloponezie. Miasto…
$369,322
Willa 6 pokojów w Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Willa 6 pokojów
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 484 m²
Liczba kondygnacji 1
Do sprzedania 3-pi? trowa willa 484 m kw. we wschodniej Peloponezji. Półpiwnica składa się z…
$854,422
Dom 4 pokoi w Ano Loutro, Grecja
Dom 4 pokoi
Ano Loutro, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 2
Seaside Two-Storey Detached House 172 sq.m. in Xylokastro. In one of the most beautiful loc…
$185,889
Dom wolnostojący 6 pokojów w Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 200 m kw. we wschodniej Peloponezji. Parter składa się z salonu…
$444,767
Willa w Ano Loutro, Grecja
Willa
Ano Loutro, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 133 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż 2- piętrowy domek o powierzchni 133 metrów kwadratowych we wschodniej Peloponezi…
$527,602
Szeregowiec w Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 160 m²
Piętro -1/4
Townhouse na sprzedaż 160 m2 we wschodniej Peloponezji. Dom znajduje się na 4 poziomach. Par…
$199,316
Willa w Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Willa
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 245 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż 2- piętrowy domek o powierzchni 245 metrów kwadratowych we wschodniej Peloponezj…
$644,847
Szeregowiec w Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 161 m²
Piętro -1/4
Townhouse na sprzedaż 161 m kw. we wschodniej Peloponezji. Dom znajduje się na 4 poziomach. …
$328,286
Willa w Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Willa
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 3
Na sprzeda? 3-pi? trowy domek 200 m kw. we wschodniej Peloponezji. Pierwsze piętro składa si…
$445,531
Dom wolnostojący 4 pokoi w Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 1-piętrowy dom 90 m kw. we wschodniej Peloponezji. Dom składa się z 3 sypialni, …
$351,132
Szeregowiec 6 pokojów w Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Szeregowiec 6 pokojów
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 302 m²
Piętro -2/1
Na sprzedaż maizonette 302 m ² w Peloponese. Maisonette ma 3 poziomy. Piwnica składa się z j…
$491,585
Szeregowiec w Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 130 m²
Piętro 1/1
Townhouse na sprzeda ¿130 m kw. Zachodni Peloponez. Dom znajduje się na poziomie 1. Drugie p…
$328,286
Szeregowiec 5 pokojów w Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Szeregowiec 5 pokojów
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 161 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż dwupoziomowy maisonette o powierzchni 161 metrów kwadratowych we wschodnim Pelop…
$327,723
Dom 3 pokoi w Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Dom 3 pokoi
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Pokoje 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 145 m²
ID Nieruchomość: 621722 - Kato Pitsa, dom jednorodzinny w całym 2 KUP podłogi Powierzchnia m…
Cena na żądanie
Dom 3 pokoi w Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Dom 3 pokoi
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Pokoje 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 104 m²
Kod nieruchomości: 601199 - Dom na sprzedaż w Evrostini Sarantapichiotika za 220 000 €. To 1…
Cena na żądanie
Dom wolnostojący 5 pokojów w Ano Loutro, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Ano Loutro, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 133 m²
Liczba kondygnacji 1
Do sprzedaży w trakcie budowy 2-piętrowy dom 133 m kw. we wschodniej Peloponezji. Parter skł…
$526,698
Willa w Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Willa
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 384 m²
Liczba kondygnacji 3
Do sprzedania 3-pi? trowa willa 384 m kw. we wschodniej Peloponezji. Pierwsze piętro składa …
$879,337
Willa w Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Willa
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 99 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 1- piętrowy domek o powierzchni 99 metrów kwadratowych we wschodniej Peloponezji…
$2,23M
Szeregowiec 4 pokoi w Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Szeregowiec 4 pokoi
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 130 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzeda? maizonette 130 m kw. w Western Peloponese. Maisonette ma jeden poziom. Pierwsze …
$327,723
Szeregowiec 4 pokoi w Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Szeregowiec 4 pokoi
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 124 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż maizonette 124 m kw we wschodniej Peloponezji. Maisonette ma 3 poziomy. Półpiwni…
$526,698
Szeregowiec 5 pokojów w Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Szeregowiec 5 pokojów
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 118 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż maizonette 118 m kw we wschodniej Peloponezie. Maisonette ma 3 poziomy. Półpiwni…
$368,689
Szeregowiec w Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 302 m²
Piętro -2
Na sprzeda? dzia? ka o powierzchni 302 metrów kwadratowych na Peloponezu. Miasto znajduje si…
$492,429
Dom wolnostojący 4 pokoi w Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 200 m kw. we wschodniej Peloponezji. Półpiwnica składa się z je…
$374,541
Szeregowiec w Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 2
Townhouse na sprzeda ¿o powierzchni 200 m kw. Wschodni Peloponez. Dom znajduje się na 2 pozi…
$410,357
Willa w Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Willa
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
Piętro -1/3
Na sprzeda? 3-pi? trowy domek 200 m kw. we wschodniej Peloponezji. Parter składa się z jedne…
$375,184
Willa w Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Willa
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 160 m²
Piętro 1/1
Na sprzedaż 1- piętrowy domek o powierzchni 160 metrów kwadratowych na półwyspie Peloponese.…
$422,082
Dom wolnostojący 6 pokojów w Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 250 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 4-piętrowy dom 250 m kw. Wschodni Peloponez. Półpiwnica składa się z jednego mag…
$749,082
Parametry nieruchomości w Municipal Unit of Xylokastro, Grecja

z garażem
z Ogród
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
