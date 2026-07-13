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Domy na sprzedaż w Municipal Unit of Evrostina, Grecja

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domy wolnostojące
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6 obiektów total found
Dom wolnostojący 4 pokoi w Lykoporia, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Lykoporia, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 203 m²
Na sprzedaż 2-piętrowy dom 203 m kw w Peloponezu. Parter składa się z salonu, jednej kuchni,…
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Derbeni, Grecja
Szeregowiec
Derbeni, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 198 m²
Liczba kondygnacji 2
Townhouse na sprzedaż o powierzchni 198 metrów kwadratowych na półwyspie Peloponese. Miasto …
$290,969
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Lykoporia, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Lykoporia, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 180 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowy dom 180 m kw. We wschodniej Peloponezji. Parter składa się z jednej…
$761,551
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Agencja
Grekodom Development
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Value OneValue One
Dom wolnostojący 4 pokoi w Lykoporia, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Lykoporia, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 133 m²
Do sprzedaży w trakcie budowy 2-piętrowy dom 133 m kw. we wschodniej Peloponezji. Parter skł…
$531,319
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Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
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Willa w Rozena, Grecja
Willa
Rozena, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 170 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzeda? 2- pi? trowy domek 170 m kw. we wschodniej Peloponezji. Pierwsze piętro składa s…
$209,498
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Dom 3 pokoi w Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Dom 3 pokoi
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Pokoje 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 104 m²
Kod nieruchomości: 601199 - Dom na sprzedaż w Evrostini Sarantapichiotika za 220 000 €. To 1…
$205,113
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TekceTekce

Parametry nieruchomości w Municipal Unit of Evrostina, Grecja

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