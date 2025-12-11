Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy na sprzedaż w Municipal Unit of Ermioni, Grecja

Dom 4 pokoi w Municipality of Ermionida, Grecja
Dom 4 pokoi
Municipality of Ermionida, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 157 m²
Prezentacja oszałamiającej willi w bardzo pożądanym obszarze Porto Hydra Argolida, Pelopones…
$792,472
Willa w Municipality of Ermionida, Grecja
Willa
Municipality of Ermionida, Grecja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 348 m²
Przedstawienie arcydzieła morza mieszkającego w prestiżowym Ermioni, Argolida, tuż obok słyn…
$2,21M
Dom wolnostojący 6 pokojów w Municipality of Ermionida, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Municipality of Ermionida, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 215 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzeda? 4-pi? trowy dom 215 m kw. We wschodnim Peloponezu - Ermionida. Półpiwnica składa…
$311,027
Dom wolnostojący 4 pokoi w Municipality of Ermionida, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Municipality of Ermionida, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 109 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 1-piętrowy dom 109 m kw. w Peloponezu. Dom składa się z 3 sypialni, salonu z kuc…
$334,066
Willa w Municipality of Ermionida, Grecja
Willa
Municipality of Ermionida, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 124 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż 2- piętrowy domek o powierzchni 124 metrów kwadratowych we wschodniej Peloponezj…
$539,327
Dom wolnostojący 6 pokojów w Municipality of Ermionida, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Municipality of Ermionida, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 350 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom o powierzchni 350 metrów kwadratowych we wschodniej Peloponezji…
$643,742
Willa 1 pokój w Municipality of Ermionida, Grecja
Willa 1 pokój
Municipality of Ermionida, Grecja
Pokoje 1
Powierzchnia 348 m²
Luksusowe Seafront Residence 348 m ² w Ermioni Nieruchomości Opis W malowniczym mieście Ermi…
$2,55M
Dom 5 pokojów w Municipality of Ermionida, Grecja
Dom 5 pokojów
Municipality of Ermionida, Grecja
Pokoje 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
ID Nieruchomość: 581237 - Achladitsa, odnowiony dom jednorodzinny stale na parterze DO SPRZE…
Cena na żądanie
Willa w Municipality of Ermionida, Grecja
Willa
Municipality of Ermionida, Grecja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 500 m²
Piętro -1/3
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 500 metrów kwadratowych we wschodniej Peloponezji…
$1,76M
Willa 6 pokojów w Municipality of Ermionida, Grecja
Willa 6 pokojów
Municipality of Ermionida, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 500 m²
Liczba kondygnacji 1
Do sprzedania 3-pi? trowa willa 500 m kw. we wschodniej Peloponezie - Ermionida. Półpiwnica …
$1,76M
Willa w Municipality of Ermionida, Grecja
Willa
Municipality of Ermionida, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 348 m²
Piętro 1/1
Luksusowe przybrzeżne miejsce zamieszkania 348 m2 w Hermione. Opis nieruchomości W malownicz…
$2,55M
Willa w Municipality of Ermionida, Grecja
Willa
Municipality of Ermionida, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 350 m²
Liczba kondygnacji 3
Na sprzeda? 3-pi? trowy domek o powierzchni 350 m kw. we wschodniej Peloponezji - Hermionida…
$644,847
Dom wolnostojący 4 pokoi w Municipality of Ermionida, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Municipality of Ermionida, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 124 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 2-piętrowa willa o powierzchni 124 metrów kwadratowych we wschodnim Peloponezie …
$538,403
Willa w Municipality of Ermionida, Grecja
Willa
Municipality of Ermionida, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 215 m²
Piętro -1/3
Na sprzedaż 4-piętrowy domek o powierzchni 215 metrów kwadratowych we wschodniej Peloponezie…
$312,343
Dom wolnostojący 6 pokojów w Municipality of Ermionida, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Municipality of Ermionida, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 203 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 2-piętrowa willa o powierzchni 203 metrów kwadratowych we wschodnim Peloponezie …
$1,17M
Willa w Municipality of Ermionida, Grecja
Willa
Municipality of Ermionida, Grecja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 203 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzeda? 2- pi? trowy domek o powierzchni 203 m kw. we wschodniej Peloponezji - Hermionid…
$1,17M
