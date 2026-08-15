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Domy na sprzedaż w Municipality of Epidaurus, Grecja

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Municipal Unit of Epidavros
4
4 obiekty total found
Willa w Nea Epidauros, Grecja
Willa
Nea Epidauros, Grecja
Sypialnie 7
Powierzchnia 420 m²
Na sprzedaż 1- piętrowa willa 420 m kw. Peloponese. Willa składa się z 7 sypialni, 3 salonów…
$1,89M
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Agencja
Grekodom Development
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Dom 1 pokój w Municipality of Epidaurus, Grecja
Dom 1 pokój
Municipality of Epidaurus, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Prezentacja uroczy mały dom w pobliżu słynnego starożytnego Epidaurus, oferując doskonałe re…
$160,662
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Willa 6 pokojów w Municipality of Epidaurus, Grecja
Willa 6 pokojów
Municipality of Epidaurus, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Liczba kondygnacji 1
Ta wyjątkowa nieruchomość z magicznym widokiem znajduje się na zboczu Nea Epidaurus i zaledw…
$183,100
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Dom 8 pokojów w Nea Epidauros, Grecja
Dom 8 pokojów
Nea Epidauros, Grecja
Pokoje 8
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 4 130 m²
Liczba kondygnacji 3
Just outside the village of Nea Epidavros, a detached house with a total area of 202 sq.m. i…
$585,352
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Parametry nieruchomości w Municipality of Epidaurus, Grecja

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