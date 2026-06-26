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Domy na sprzedaż w Municipal Unit of Solygeia, Grecja

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wille
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szeregowcy
8
20 obiektów total found
Dom 4 pokoi w Municipality of Corinth, Grecja
Dom 4 pokoi
Municipality of Corinth, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 600 m²
Ta niezwykła, niedokończona willa, położona nad krystalicznie czystymi wodami Zatoki Saronic…
$688,032
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Szeregowiec w Municipality of Corinth, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Corinth, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 740 m²
Piętro 1/1
Kompleks mieszkalny Ten imponujący kompleks mieszkalny na sprzedaż znajduje się w Pefkali, C…
$896,185
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Municipality of Corinth, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Municipality of Corinth, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 247 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 247 metrów kwadratowych w Peloponezu. Pierwsze piętro składa się…
$442,654
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Szeregowiec w Sophiko, Grecja
Szeregowiec
Sophiko, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 120 m²
Na sprzedaż maizonette 120 metrów kwadratowych w Peloponese. Maisonette ma 2 poziomy. Parter…
$265,659
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Grekodom Development
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Szeregowiec w Municipality of Corinth, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Corinth, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 135 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzeda ¿dzia ³ alno ¶ æ kamienicy o powierzchni 135 m2 na półwyspie Peloponese. Miasto z…
$290,969
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Szeregowiec w Municipality of Corinth, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Corinth, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 135 m²
Na sprzedaż w Peloponezie maizonette 135 m kw. Maisonette ma 3 poziomy. Parter składa się z …
$292,904
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Grekodom Development
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TekceTekce
Szeregowiec w Municipality of Corinth, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Corinth, Grecja
Powierzchnia 740 m²
Kompleks Ten imponujący kompleks mieszkaniowy na sprzedaż znajduje się w Pefkali, w Koryntii…
$909,146
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 7 pokojów w Municipality of Corinth, Grecja
Dom wolnostojący 7 pokojów
Municipality of Corinth, Grecja
Sypialnie 7
Powierzchnia 430 m²
Na sprzedaż 3-piętrowy dom o powierzchni 430 metrów kwadratowych na Peloponezie. Parter skła…
$531,319
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Municipality of Corinth, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Municipality of Corinth, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 210 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 210 metrów kwadratowych we wschodniej Peloponezji. Parter skład…
$649,390
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Municipality of Corinth, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Municipality of Corinth, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 120 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom o powierzchni 120 metrów kwadratowych w Peloponezu. Parter skła…
$425,181
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Grekodom Development
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Willa w Municipality of Corinth, Grecja
Willa
Municipality of Corinth, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż znajduje się trzypiętrowy domek o powierzchni 120 metrów kwadratowych na półwysp…
$424,815
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Willa w Municipality of Corinth, Grecja
Willa
Municipality of Corinth, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 165 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 2- piętrowy domek o powierzchni 165 metrów kwadratowych na półwyspie Peloponese.…
$733,242
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Municipality of Corinth, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Municipality of Corinth, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 165 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 165 m kw. w Peloponezu. Parter składa się z jednej sypialni, sal…
$743,846
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Grekodom Development
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Szeregowiec w Municipality of Corinth, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Corinth, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 158 m²
Liczba kondygnacji 3
Townhouse na sprzedaż o powierzchni 158 metrów kwadratowych we wschodnim Peloponezie. Miasto…
$452,748
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Szeregowiec w Municipality of Corinth, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Corinth, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 120 m²
Piętro -1/4
Townhouse na sprzeda ¿120 m2 we wschodnim Peloponezu. Dom znajduje się na 4 poziomach. Parte…
$290,969
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Willa w Municipality of Corinth, Grecja
Willa
Municipality of Corinth, Grecja
Sypialnie 7
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 430 m²
Liczba kondygnacji 3
Na sprzeda? 3-pi? trowy domek o powierzchni 430 m2 na półwyspie Peloponese. Pierwsze piętro …
$523,744
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Szeregowiec w Municipality of Corinth, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Corinth, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 120 m²
Na sprzedaż maisonette o powierzchni 120 m kw we wschodniej Peloponezji. Maisonette ma 4 poz…
$295,177
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Grekodom Development
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Willa w Municipality of Corinth, Grecja
Willa
Municipality of Corinth, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 210 m²
Liczba kondygnacji 3
Na sprzeda? 3-pi? trowy domek o powierzchni 210 m kw. we wschodniej Peloponezji. Pierwsze pi…
$640,132
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Dom 5 pokojów w Municipality of Corinth, Grecja
Dom 5 pokojów
Municipality of Corinth, Grecja
Pokoje 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 300 m²
Property Code: 58992 - House FOR SALE in Soligeia Pefkali for €390.000 . This 300 sq. m. Hou…
Cena na zgłoszenie
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Dom 4 pokoi w Municipality of Corinth, Grecja
Dom 4 pokoi
Municipality of Corinth, Grecja
Pokoje 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 240 m²
Kod nieruchomości: 581505 - Dom na sprzedaż w Soligeia Korfos za 350 000 €. To 240 mkw. Dom …
Cena na zgłoszenie
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Parametry nieruchomości w Municipal Unit of Solygeia, Grecja

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