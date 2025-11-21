Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Municipality of Pylos and Nestor
  4. Mieszkania
  5. Dom

Domy na sprzedaż w Municipality of Pylos and Nestor, Grecja

Willa 4 pokoi w Gialova, Grecja
Willa 4 pokoi
Gialova, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 184 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa w Gialovie jest ucieleśnieniem nowoczesnego komfortu i elegancji, znajduje się zaledwi…
$1,64M
Dom 11 pokojów w Pylos, Grecja
Dom 11 pokojów
Pylos, Grecja
Pokoje 11
Sypialnie 4
Powierzchnia 1 000 m²
Liczba kondygnacji 3
Available from our office is a luxurious stone villa located in the wider area of Pylos. Mad…
$1,70M
Dom wolnostojący 7 pokojów w Methoni, Grecja
Dom wolnostojący 7 pokojów
Methoni, Grecja
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 160 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 3-piętrowy dom o powierzchni 160 m2 w zachodnim Peloponezie. Piwnica składa się …
$503,290
Willa 10 pokojów w Gialova, Grecja
Willa 10 pokojów
Gialova, Grecja
Pokoje 10
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Liczba kondygnacji 1
A 450 sq.m villa of unique architectual design is for sale in Cosmopolitan Gialova. The char…
$2,71M
Dom 3 pokoi w Lachanada, Grecja
Dom 3 pokoi
Lachanada, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 127 m²
Liczba kondygnacji 2
Skouras Real Estate presents an excellent opportunity to buy a newly built house in the magn…
$568,452
Willa w Methoni, Grecja
Willa
Methoni, Grecja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 160 m²
Piętro -1/3
Na sprzeda? 3-pi? trowy domek 160 m kw., w zachodnim Peloponezu. Parter składa się z 2 sypia…
$504,153
Typy nieruchomości w Municipality of Pylos and Nestor.

wille

Parametry nieruchomości w Municipality of Pylos and Nestor, Grecja

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
