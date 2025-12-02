Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Zakynthos Municipality
  4. Mieszkania
  5. Dom

Domy na sprzedaż w Zakynthos Municipality, Grecja

Zakynthos Municipal Unit
8
Laganas Municipal Unit
5
Municipal Unit of Artemisia
4
21 obiekt total found
Dom 3 pokoi w Zakynthos Municipality, Grecja
Dom 3 pokoi
Zakynthos Municipality, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 156 m²
Oferując doskonałą willę na wyspie Zante, część kompleksu willi, ale tottaly niezależny z pr…
$510,535
Zostaw prośbę
Willa w Zakynthos Municipality, Grecja
Willa
Zakynthos Municipality, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 118 m²
Piętro -1/3
Na sprzedaż domek trzypiętrowy o powierzchni 118 metrów kwadratowych na wyspie Zakynthos. Pa…
$293,112
Zostaw prośbę
Dom wolnostojący 6 pokojów w Zakynthos Municipality, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Zakynthos Municipality, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 225 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 225 metrów kwadratowych w Zante. Parter składa się z 2 sypialni,…
$1,11M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
NicoleNicole
Willa w Alykanas, Grecja
Willa
Alykanas, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 300 m²
Liczba kondygnacji 3
Na sprzeda? trzykondygnacyjny domek o powierzchni 300 metrów kwadratowych na wyspie Zakyntho…
$492,429
Zostaw prośbę
Willa w Zakynthos Municipality, Grecja
Willa
Zakynthos Municipality, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 200 m²
Piętro 1/1
Na sprzeda? dom jednoosobowy o powierzchni 200 m2 na dzia? ce 4700 m2 w obszarze Varres Zaky…
$351,735
Zostaw prośbę
Willa w Zakynthos Municipality, Grecja
Willa
Zakynthos Municipality, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 480 m²
Piętro -1/3
Na sprzedaż domek trzypiętrowy o powierzchni 480 metrów kwadratowych na wyspie Zakynthos. Pa…
$615,536
Zostaw prośbę
Willa w Zakynthos Municipality, Grecja
Willa
Zakynthos Municipality, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 350 m²
Liczba kondygnacji 3
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 350 metrów kwadratowych na wyspie Zakynthos. Pier…
$1,76M
Zostaw prośbę
Willa 9 pokojów w Zakynthos Municipality, Grecja
Willa 9 pokojów
Zakynthos Municipality, Grecja
Pokoje 9
Powierzchnia 300 m²
Luksusowa 300 m2 Willa z basenem i widokiem na morze w Zakynthos Zaledwie 6 km od Zakynthos …
$2,52M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom wolnostojący 4 pokoi w Zakynthos Municipality, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Zakynthos Municipality, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 480 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 480 metrów kwadratowych w Zante. Półpiwnica składa się z 2 maga…
$614,481
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
AuraAura
Willa w Zakynthos Municipality, Grecja
Willa
Zakynthos Municipality, Grecja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 225 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 2- piętrowy domek o powierzchni 225 metrów kwadratowych na wyspie Zakynthos. Pie…
$1,11M
Zostaw prośbę
Willa w Zakynthos, Grecja
Willa
Zakynthos, Grecja
Sypialnie 11
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 550 m²
Liczba kondygnacji 3
Na sprzeda? 3-pi? trowa willa 550 m2 na wyspie Zakynthos. Pierwsze piętro składa się z 2 syp…
$3,75M
Zostaw prośbę
Willa w Zakynthos Municipality, Grecja
Willa
Zakynthos Municipality, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 350 m²
Piętro 1/1
Trzy nieruchomości o łącznej powierzchni 350 metrów kwadratowych i magazyn 16 metrów kwadrat…
$879,337
Zostaw prośbę
Dom wolnostojący 6 pokojów w Zakynthos Municipality, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Zakynthos Municipality, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 118 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom o powierzchni 118 metrów kwadratowych w Zante. Półpiwnica skład…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Willa w Zakynthos Municipality, Grecja
Willa
Zakynthos Municipality, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 300 m²
Piętro 1/1
Luksusowa willa o powierzchni 300 m2 z basenem i widokiem na morze w Zakynthos Zaledwie 6 km…
$2,52M
Zostaw prośbę
Willa 12 pokojów w Zakynthos, Grecja
Willa 12 pokojów
Zakynthos, Grecja
Pokoje 12
Sypialnie 11
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 550 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 550 metrów kwadratowych w Zante. Parter składa si…
$3,75M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom wolnostojący 1 pokój w Zakynthos Municipality, Grecja
Dom wolnostojący 1 pokój
Zakynthos Municipality, Grecja
Pokoje 1
Powierzchnia 350 m²
Na sprzeda? trzy nieruchomo? ci o ca? kowitej powierzchni 350 m kw., magazyn 16 m kw., na dz…
$877,831
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom wolnostojący 6 pokojów w Alykanas, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Alykanas, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 300 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 300 metrów kwadratowych w Zante. 1 piętro składa się z jednej s…
$491,585
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom wolnostojący 1 pokój w Zakynthos Municipality, Grecja
Dom wolnostojący 1 pokój
Zakynthos Municipality, Grecja
Pokoje 1
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 1
Oddzielny dom o powierzchni 200 m kw na sprzeda ¿na dzia ³ ce 4700 m kw., w rejonie Varres Z…
$351,132
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom wolnostojący 2 pokoi w Zakynthos Municipality, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Zakynthos Municipality, Grecja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Liczba kondygnacji 1
Vacation Homes on Zakynthos Modern vacation homes (approx. 32 m²) are for sale on the bea…
$29,118
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Deweloper
dietlhousing
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch
Willa 3 pokoi w Zakynthos Municipality, Grecja
Willa 3 pokoi
Zakynthos Municipality, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 85 m²
Liczba kondygnacji 2
Complex of 12 high quality 2-storey houses for sale in Zakynthos FOR GOLDEN VISA 250 Fant…
$265,053
Zostaw prośbę
Willa 5 pokojów w Zakynthos Municipality, Grecja
Willa 5 pokojów
Zakynthos Municipality, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 350 m²
Liczba kondygnacji 1
Do sprzedania 3-pi? trowa willa 350 m2 w Zante. Parter składa się z jednej sypialni, salonu …
$1,76M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски

Typy nieruchomości w Zakynthos Municipality.

wille
domy wolnostojące

Parametry nieruchomości w Zakynthos Municipality, Grecja

z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się