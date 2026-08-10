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Domy Szeregowe w Koinoteta Agiou Tychona, Cypr

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3 obiekty total found
Szeregowiec w Koinoteta Agiou Tychona, Cypr
Szeregowiec
Koinoteta Agiou Tychona, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 183 m²
Na sprzedaż: Odkryj nowoczesne mieszkanie w tej niebudowanej kamienicy, oferującej 140 m ² p…
$812,696
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Szeregowiec w Koinoteta Agiou Tychona, Cypr
Szeregowiec
Koinoteta Agiou Tychona, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 183 m²
Na sprzedaż: Odkryj nowoczesne mieszkanie w tej niebudowanej kamienicy, oferującej 140 m ² p…
$815,141
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Szeregowiec w Agios Tychonas, Cypr
Szeregowiec
Agios Tychonas, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 140 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż: Nowoczesny dom w budowie w prestiżowej dzielnicy Agios Tikhonas. Przestronny ob…
$804,348
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Parametry nieruchomości w Koinoteta Agiou Tychona, Cypr

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