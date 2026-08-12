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Domy Szeregowe z basenem w Cypr

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Pafos
15
Peyia
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Limassol
5
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4 obiekty total found
Szeregowiec 3 pokoi w Limassol District, Cypr
Szeregowiec 3 pokoi
Limassol District, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 153 m²
Elitarny kompleks, składający się z siedmiu kamienic klasy Deluxe -, znajduje się w uroczej …
$711,493
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Szeregowiec 3 pokoi w Kissonerga, Cypr
Szeregowiec 3 pokoi
Kissonerga, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 145 m²
Liczba kondygnacji 2
Allows the investment permanent residence the location of the Amber Homes in   the kisserg…
$420,285
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Szeregowiec 3 pokoi w Jermasoja, Cypr
Szeregowiec 3 pokoi
Jermasoja, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 159 m²
Liczba kondygnacji 3
Nowy kompleks dziesięciu kamienic z trzema sypialniami znajduje się w zielonej okolicy prest…
$676,665
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TekceTekce
Szeregowiec 3 pokoi w Jermasoja, Cypr
Szeregowiec 3 pokoi
Jermasoja, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 159 m²
Liczba kondygnacji 3
Nowy kompleks dziesięciu kamienic z trzema sypialniami znajduje się w zielonej okolicy prest…
$706,518
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Parametry nieruchomości w Cypr

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