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Domy Szeregowe w Jermasoja, Cypr

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26 obiektów total found
Szeregowiec w Jermasoja, Cypr
Szeregowiec
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 156 m²
Oferujemy piękny, trzypiętrowy kamienica w pożądanej okolicy. Ten przestronny home features:…
$887,288
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Szeregowiec w Jermasoja, Cypr
Szeregowiec
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 82 m²
Na sprzedaż znajduje się uroczy dom położony w bardzo południe - po Mouttagiaka Turystyczny …
$437,882
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Szeregowiec w Jermasoja, Cypr
Szeregowiec
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 152 m²
Ten nowoczesny rozwój mieszkaniowy oferuje wyrafinowane podejście do nowoczesnego życia w ba…
$894,736
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TekceTekce
Szeregowiec w Jermasoja, Cypr
Szeregowiec
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 152 m²
Ten nowoczesny rozwój mieszkaniowy oferuje wyrafinowane podejście do nowoczesnego życia w ba…
$894,736
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Szeregowiec w Jermasoja, Cypr
Szeregowiec
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 152 m²
Ten nowoczesny rozwój mieszkaniowy oferuje wyrafinowane podejście do nowoczesnego życia w ba…
$892,796
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Szeregowiec w Jermasoja, Cypr
Szeregowiec
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 152 m²
Ten nowoczesny rozwój mieszkaniowy oferuje wyrafinowane podejście do nowoczesnego życia w ba…
$918,281
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Szeregowiec w Jermasoja, Cypr
Szeregowiec
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 152 m²
Ten nowoczesny rozwój mieszkaniowy oferuje wyrafinowane podejście do nowoczesnego życia w ba…
$906,508
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Szeregowiec w Jermasoja, Cypr
Szeregowiec
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 152 m²
Ten nowoczesny rozwój mieszkaniowy oferuje wyrafinowane podejście do nowoczesnego życia w ba…
$916,291
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Szeregowiec w Jermasoja, Cypr
Szeregowiec
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 152 m²
Ten nowoczesny rozwój mieszkaniowy oferuje wyrafinowane podejście do nowoczesnego życia w ba…
$918,281
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Szeregowiec w Jermasoja, Cypr
Szeregowiec
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 107 m²
Położony zaledwie 400 metrów od piaszczystych plaż i 5-gwiazdkowych hoteli w Limassol, ten u…
$758,710
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Szeregowiec w Jermasoja, Cypr
Szeregowiec
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 152 m²
Ten nowoczesny rozwój mieszkaniowy oferuje wyrafinowane podejście do nowoczesnego życia w ba…
$881,049
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Szeregowiec w Jermasoja, Cypr
Szeregowiec
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 152 m²
Ten nowoczesny rozwój mieszkaniowy oferuje wyrafinowane podejście do nowoczesnego życia w ba…
$882,963
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Szeregowiec w Jermasoja, Cypr
Szeregowiec
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 4
Powierzchnia 308 m²
Luksusowy kompleks mieszkalny w centrum Limassol, w prestiżowej i spokojnej okolicy turystyc…
$2,90M
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Szeregowiec w Jermasoja, Cypr
Szeregowiec
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 152 m²
Ten nowoczesny rozwój mieszkaniowy oferuje wyrafinowane podejście do nowoczesnego życia w ba…
$881,049
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Szeregowiec w Jermasoja, Cypr
Szeregowiec
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 152 m²
Ten nowoczesny rozwój mieszkaniowy oferuje wyrafinowane podejście do nowoczesnego życia w ba…
$1,00M
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Szeregowiec w Jermasoja, Cypr
Szeregowiec
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 152 m²
Ten nowoczesny rozwój mieszkaniowy oferuje wyrafinowane podejście do nowoczesnego życia w ba…
$892,796
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Szeregowiec w Jermasoja, Cypr
Szeregowiec
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 152 m²
Ten nowoczesny rozwój mieszkaniowy oferuje wyrafinowane podejście do nowoczesnego życia w ba…
$998,522
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Szeregowiec w Jermasoja, Cypr
Szeregowiec
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 156 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż jest piękny dom wtórnego rynku w prestiżowej dzielnicy Germasoya. Obiekt oferuje…
$894,588
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Szeregowiec w Jermasoja, Cypr
Szeregowiec
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 152 m²
Ten nowoczesny rozwój mieszkaniowy oferuje wyrafinowane podejście do nowoczesnego życia w ba…
$904,544
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Szeregowiec w Jermasoja, Cypr
Szeregowiec
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 156 m²
Oferujemy piękny trzypiętrowy kamienica w prestiżowej okolicy. Ten przestronny dom ma:- 3 sy…
$901,247
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Szeregowiec w Jermasoja, Cypr
Szeregowiec
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 152 m²
Ten nowoczesny rozwój mieszkaniowy oferuje wyrafinowane podejście do nowoczesnego życia w ba…
$916,291
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Szeregowiec w Jermasoja, Cypr
Szeregowiec
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 152 m²
Ten nowoczesny rozwój mieszkaniowy oferuje wyrafinowane podejście do nowoczesnego życia w ba…
$904,544
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Szeregowiec w Jermasoja, Cypr
Szeregowiec
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 152 m²
Ten nowoczesny rozwój mieszkaniowy oferuje wyrafinowane podejście do nowoczesnego życia w ba…
$882,963
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Szeregowiec w Jermasoja, Cypr
Szeregowiec
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 152 m²
Ten nowoczesny rozwój mieszkaniowy oferuje wyrafinowane podejście do nowoczesnego życia w ba…
$906,508
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Szeregowiec 3 pokoi w Jermasoja, Cypr
Szeregowiec 3 pokoi
Jermasoja, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 159 m²
Liczba kondygnacji 3
Nowy kompleks dziesięciu kamienic z trzema sypialniami znajduje się w zielonej okolicy prest…
$676,665
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Szeregowiec 3 pokoi w Jermasoja, Cypr
Szeregowiec 3 pokoi
Jermasoja, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 159 m²
Liczba kondygnacji 3
Nowy kompleks dziesięciu kamienic z trzema sypialniami znajduje się w zielonej okolicy prest…
$706,518
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