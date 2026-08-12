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Domy Szeregowe w górach w Cypr

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Pafos
15
Peyia
4
Limassol
5
Chloraka
3
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14 obiektów total found
Szeregowiec w Prodromos, Cypr
Szeregowiec
Prodromos, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 244 m²
Prezentacja oszałamiającego off- plan 2-pokojowe kamienicy w prestiżowym Berengaria Hotel De…
$2,61M
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Szeregowiec w Prodromos, Cypr
Szeregowiec
Prodromos, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 244 m²
Prezentacja oszałamiającego off- plan 2-pokojowe kamienicy w prestiżowym Berengaria Hotel De…
$2,61M
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Prodromos, Cypr
Szeregowiec
Prodromos, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 236 m²
Przedstawiamy wspaniały 2-pokojowy dom w ekskluzywnym Berengaria Hotel Development, położony…
$3,01M
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Szeregowiec w Prodromos, Cypr
Szeregowiec
Prodromos, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 244 m²
Odkryj niepowtarzalną okazję do posiadania nowoczesnej kamienicy z dwoma sypialniami w samym…
$2,61M
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Szeregowiec w Prodromos, Cypr
Szeregowiec
Prodromos, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 226 m²
Przedstawiamy wspaniały 2-pokojowy dom w prestiżowym Berengaria Hotel Development, położony …
$2,56M
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Szeregowiec w Prodromos, Cypr
Szeregowiec
Prodromos, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 240 m²
Prezentacja ekskluzywnego off- plan 2-pokojowe kamienicy w prestiżowym Berengaria Hotel rozw…
$2,57M
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Szeregowiec w Prodromos, Cypr
Szeregowiec
Prodromos, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 236 m²
Przedstawiamy wspaniały 2-pokojowy dom w ekskluzywnym Berengaria Hotel Development, położony…
$3,01M
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Prodromos, Cypr
Szeregowiec
Prodromos, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 244 m²
Odkryj niepowtarzalną okazję do posiadania nowoczesnej kamienicy z dwoma sypialniami w samym…
$2,61M
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Prodromos, Cypr
Szeregowiec
Prodromos, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 240 m²
Prezentacja ekskluzywnego off- plan 2-pokojowe kamienicy w prestiżowym Berengaria Hotel rozw…
$2,57M
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Prodromos, Cypr
Szeregowiec
Prodromos, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 226 m²
Przedstawiamy wspaniały 2-pokojowy dom w prestiżowym Berengaria Hotel Development, położony …
$2,56M
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Prodromos, Cypr
Szeregowiec
Prodromos, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 241 m²
Odkryj idealne połączenie luksusu i spokoju z tym wyjątkowym 2-pokojowe kamienica w Berengar…
$2,57M
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Szeregowiec w Prodromos, Cypr
Szeregowiec
Prodromos, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 241 m²
Odkryj idealne połączenie luksusu i spokoju z tym wyjątkowym 2-pokojowe kamienica w Berengar…
$2,57M
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Szeregowiec 3 pokoi w Jermasoja, Cypr
Szeregowiec 3 pokoi
Jermasoja, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 159 m²
Liczba kondygnacji 3
Nowy kompleks dziesięciu kamienic z trzema sypialniami znajduje się w zielonej okolicy prest…
$676,665
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Szeregowiec 3 pokoi w Jermasoja, Cypr
Szeregowiec 3 pokoi
Jermasoja, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 159 m²
Liczba kondygnacji 3
Nowy kompleks dziesięciu kamienic z trzema sypialniami znajduje się w zielonej okolicy prest…
$706,518
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Parametry nieruchomości w Cypr

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