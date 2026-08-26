Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Polis Chrysochous
  4. Mieszkania
  5. Szeregowiec

Domy Szeregowe w Polis Chrysochous, Cypr

;
Szeregowiec Usuwać
Wyczyść
4 obiekty total found
Szeregowiec w Polis Chrysochous, Cypr
Szeregowiec
Polis Chrysochous, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 109 m²
Ten ready-to-move- w 3-pokojowym domu jest przeznaczony do funkcjonalnego i komfortowego życ…
$303 393
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Polis Chrysochous, Cypr
Szeregowiec
Polis Chrysochous, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 84 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż: Ten nowoczesny dom w budowie oferuje komfortowe zakwaterowanie w prestiżowej dz…
$352 059
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Polis Chrysochous, Cypr
Szeregowiec
Polis Chrysochous, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 108 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż: Townhouse w budowie, oferujący nowoczesny komfort w prestiżowej dzielnicy Polis…
$402 021
Zostaw prośbę
DD CO DEDD CO DE
Szeregowiec 3 pokoi w Polis Chrysochous, Cypr
Szeregowiec 3 pokoi
Polis Chrysochous, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
clear Opisaniye Kompleks iz 7 zamechatel'nykh taunkhausov s obshchim basseynom, 2 spal'ny…
$198 690
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Polis Chrysochous, Cypr

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się