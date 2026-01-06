Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  2. Cypr
  3. Anarita
  4. Mieszkania
  5. Szeregowiec

Domy Szeregowe w Anarita, Cypr

2 obiekty total found
Szeregowiec w Timi, Cypr
Szeregowiec
Timi, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 137 m²
Ten trzypokojowy domek w Anarita położony jest w samym sercu wsi cypryjskiej i oferuje dosko…
$296,587
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Anarita, Cypr
Szeregowiec
Anarita, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 132 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż: Ten przytulny dom w Anarita oferuje komfortowy salon 132 m2, idealny dla rodzin…
$297,075
Zostaw prośbę
