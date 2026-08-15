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Domy Szeregowe w Pafos, Cypr

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15 obiektów total found
Szeregowiec w Pafos, Cypr
Szeregowiec
Pafos, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 72 m²
Ten stylowy dom z dwoma sypialniami oferuje wyjątkową mieszankę komfortu, wygody i śródziemn…
$347,016
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Szeregowiec w Pafos, Cypr
Szeregowiec
Pafos, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 84 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż znajduje się uroczy dom z prawem do odsprzedaży 84 m2, położony w popularnej dzi…
$308,916
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Szeregowiec w Pafos, Cypr
Szeregowiec
Pafos, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 91 m²
Na sprzedaż jest uroczy dom położony w południowo-po obszarze Universal, idealny dla tych, k…
$432,919
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DD CO DEDD CO DE
Szeregowiec w Pafos, Cypr
Szeregowiec
Pafos, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 72 m²
Ten stylowy dom z dwoma sypialniami oferuje wyjątkową mieszankę komfortu, wygody i śródziemn…
$347,016
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Szeregowiec 3 pokoi w Pafos, Cypr
Szeregowiec 3 pokoi
Pafos, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 92 m²
$215,147
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Szeregowiec w Pafos, Cypr
Szeregowiec
Pafos, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 92 m²
Urocze 2-sypialnia, 1-łazienka kamienica z dodatkową toaletą dla gości, znajduje się w pożąd…
$395,835
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LDV InvestLDV Invest
Szeregowiec w Pafos, Cypr
Szeregowiec
Pafos, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 146 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż: nowoczesny kamienica, w budowie, w prestiżowej dzielnicy Kato Pafos. To przestr…
$571,203
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Szeregowiec w Pafos, Cypr
Szeregowiec
Pafos, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 125 m²
Liczba kondygnacji 3
Jest to ośrodek zaprojektowany z komfortu, odpoczynku i przyjemności wymagającego właściciel…
$524,575
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Szeregowiec w Pafos, Cypr
Szeregowiec
Pafos, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 95 m²
Liczba kondygnacji 2
Jest to ośrodek, który został zaprojektowany z komfortu, wypoczynku i przyjemności rozpoznaw…
$371,865
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Szeregowiec 4 pokoi w Pafos, Cypr
Szeregowiec 4 pokoi
Pafos, Cypr
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 1 500 m²
Villa No. 1280 in the complex, – This is an ultramodern elite villa with 3 bedrooms for sale…
$1,19M
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Szeregowiec 3 pokoi w Pafos, Cypr
Szeregowiec 3 pokoi
Pafos, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 99 m²
Oferta Elysia Park Oferujemy ofertę, która jest nie tylko doskonałą inwestycją, ale także…
$306,816
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Szeregowiec 4 pokoi w Pafos, Cypr
Szeregowiec 4 pokoi
Pafos, Cypr
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 185 m²
The Blue Beach Residences project, located in the very center of the Kato Paphos tourist zon…
$536,232
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Szeregowiec 3 pokoi w Pafos, Cypr
Szeregowiec 3 pokoi
Pafos, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 123 m²
Residence No. 047, Block D, in the complex is a great 3- room maisonette for sale in Pafos, …
$340,521
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Szeregowiec 3 pokoi w Pafos, Cypr
Szeregowiec 3 pokoi
Pafos, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 97 m²
Oferta Elysia Park Oferujemy ofertę, która jest nie tylko doskonałą inwestycją, ale także…
$319,683
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Szeregowiec w Pafos, Cypr
Szeregowiec
Pafos, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 99 m²
Pięknie wykończony i nowoczesny styl, ta dwupokojowa kamienica oferuje otwarty plan życia / …
$362,516
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Parametry nieruchomości w Pafos, Cypr

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