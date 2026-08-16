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Domy Szeregowe w Koinoteta Chloraka, Cypr

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3 obiekty total found
Szeregowiec w Chloraka, Cypr
Szeregowiec
Chloraka, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 98 m²
Współczesna kamienica Przeznaczone do luksusowego wybrzeża życia w Pafos Odkryj ekskluzywną…
$611,931
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Szeregowiec w Chloraka, Cypr
Szeregowiec
Chloraka, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 125 m²
Nowoczesny 3-sypialnia, 2-łazienka kamienica w pożądanym kompleksie w mocy Chloraka. W pełn…
$391,789
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Szeregowiec w Chloraka, Cypr
Szeregowiec
Chloraka, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 98 m²
Współczesna kamienica Przeznaczone do luksusowego wybrzeża życia w Pafos Odkryj ekskluzywną…
$611,931
Zostaw prośbę
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Parametry nieruchomości w Koinoteta Chloraka, Cypr

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