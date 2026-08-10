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Domy Szeregowe w Demos Agiou Athanasiou, Cypr

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6 obiektów total found
Szeregowiec w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Szeregowiec
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 111 m²
3 sypialnie kamienica na sprzedaż w Agios Athanasios Limassol. Klasa energetyczna Dom w dosk…
$554,035
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Szeregowiec w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Szeregowiec
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 111 m²
3 sypialnie kamienica na sprzedaż w Agios Athanasios Limassol. Klasa energetyczna Dom w dosk…
$554,432
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Szeregowiec w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Szeregowiec
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 111 m²
3 sypialnie kamienica na sprzedaż w Agios Athanasios Limassol. Klasa energetyczna Dom w dosk…
$555,241
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LDV InvestLDV Invest
Szeregowiec w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Szeregowiec
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 111 m²
3 sypialnie kamienica na sprzedaż w Agios Athanasios Limassol. Klasa energetyczna Dom w dosk…
$555,446
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Szeregowiec w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Szeregowiec
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 111 m²
Wysokiej jakości kamienice na sprzedaż w Agios Athanasios Limassol są ograniczone ze względu…
$554,035
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Szeregowiec w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Szeregowiec
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 111 m²
Wysokiej jakości kamienice na sprzedaż w Agios Athanasios Limassol są ograniczone ze względu…
$555,241
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Parametry nieruchomości w Demos Agiou Athanasiou, Cypr

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