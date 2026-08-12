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Bliźniaki nad morzem na sprzedaż w Cypr

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Pafos
6
Limassol
10
Koinoteta Agiou Tychona
4
Jermasoja
17
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4 obiekty total found
Bliźniak 4 pokoi w Koinoteta Agiou Tychona, Cypr
Bliźniak 4 pokoi
Koinoteta Agiou Tychona, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 261 m²
Ten stan - sztuki, 27- piętrowa wieża mieszkalna jest trzecim najwyższym w Limassol i oferuj…
$6,37M
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Bliźniak 4 pokoi w Koinoteta Agiou Tychona, Cypr
Bliźniak 4 pokoi
Koinoteta Agiou Tychona, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 274 m²
Ten stan - sztuki, 27- piętrowa wieża mieszkalna jest trzecim najwyższym w Limassol i oferuj…
$7,17M
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Bliźniak 4 pokoi w Koinoteta Agiou Tychona, Cypr
Bliźniak 4 pokoi
Koinoteta Agiou Tychona, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 274 m²
Ten stan - sztuki, 27- piętrowa wieża mieszkalna jest trzecim najwyższym w Limassol i oferuj…
$7,17M
Zostaw prośbę
International Property AlertsInternational Property Alerts
Bliźniak 4 pokoi w Koinoteta Agiou Tychona, Cypr
Bliźniak 4 pokoi
Koinoteta Agiou Tychona, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 261 m²
Ten stan - sztuki, 27- piętrowa wieża mieszkalna jest trzecim najwyższym w Limassol i oferuj…
$6,37M
Zostaw prośbę
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Parametry nieruchomości w Cypr

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