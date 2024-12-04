  1. Realting.com
Complejo residencial Sunstone

Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
$735,693
26
Localización

  • País
    Emiratos Árabes Unidos
  • Región / estado
    Abu Dabi

Características del objeto

Detalles de la propiedad

    Monolítico
    2028
    Con acabado
    33

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Ascensor

Además

  • Transacción remota

Sobre el complejo

Sunstone de IMKAN - elegancia costera y armonía arquitectónica en la isla Al Reem.

Sunstone es un exclusivo complejo residencial de IMKAN Properties, situado en la zona costera del distrito de Makers en la isla Al Reem. El proyecto es creado para aquellos que aprecian el diseño moderno, la estética natural y la atmósfera de resort premium.

Las ventajas del complejo:
- Ubicación junto al mar con acceso rápido a las playas;
- Balcones panorámicos y una suave paleta interior;
- Diseños racionales adecuados para familias y compradores individuales
- Residencias de dos niveles con espacios ampliados;
- Combinación equilibrada de privacidad y comodidad del resort.

Infraestructura Sunstone: una piscina comunitaria con zonas de recreación, una lujosa terraza para tomar el sol, una zona de recreación junto a la piscina, un cine para residentes, una zona de yoga ( puertas y exteriores), una zona deportiva y una pista de tenis, bicicletas y pasillos, un gimnasio y gimnasio, negociaciones y zonas multifuncionales, áreas de vestíbulo y sala de estar, un parque infantil, arbores, zonas de estar y espacios recreativos, acceso a la playa.

Ubicación y accesibilidad al transporte:
Centro Abu Dhabi – 20 minutos
Louvre Abu Dhabi – 20 minutos
Museo Guggenheim – 20 minutos
- Museo Zayed - 20 minutos
Aeropuerto de Abu Dhabi – 30 minutos
Aeropuerto Internacional Al Maktoum – 50 minutos

Contáctenos para consejos, precios actuales y una selección de diseños Sunstone.

Localización en el mapa

Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Educación
Tiendas de comestibles
Alimentación
Transporte
Ocio

