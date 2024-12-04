Complejo residencial Sunstone

Sunstone de IMKAN - elegancia costera y armonía arquitectónica en la isla Al Reem.



Sunstone es un exclusivo complejo residencial de IMKAN Properties, situado en la zona costera del distrito de Makers en la isla Al Reem. El proyecto es creado para aquellos que aprecian el diseño moderno, la estética natural y la atmósfera de resort premium.



Las ventajas del complejo:

- Ubicación junto al mar con acceso rápido a las playas;

- Balcones panorámicos y una suave paleta interior;

- Diseños racionales adecuados para familias y compradores individuales

- Residencias de dos niveles con espacios ampliados;

- Combinación equilibrada de privacidad y comodidad del resort.



Infraestructura Sunstone: una piscina comunitaria con zonas de recreación, una lujosa terraza para tomar el sol, una zona de recreación junto a la piscina, un cine para residentes, una zona de yoga ( puertas y exteriores), una zona deportiva y una pista de tenis, bicicletas y pasillos, un gimnasio y gimnasio, negociaciones y zonas multifuncionales, áreas de vestíbulo y sala de estar, un parque infantil, arbores, zonas de estar y espacios recreativos, acceso a la playa.



Ubicación y accesibilidad al transporte:

Centro Abu Dhabi – 20 minutos

Louvre Abu Dhabi – 20 minutos

Museo Guggenheim – 20 minutos

- Museo Zayed - 20 minutos

Aeropuerto de Abu Dhabi – 30 minutos

Aeropuerto Internacional Al Maktoum – 50 minutos



Contáctenos para consejos, precios actuales y una selección de diseños Sunstone.