Complejo residencial The Beach House – Fahid Island by Aldar

Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
$959,538
19
ID: 27441
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 18/8/25

Localización

  • País
    Emiratos Árabes Unidos
  • Región / estado
    Abu Dabi

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Ladrillo
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2029
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Detalles del interior

Calefacción:

  • Calefacción individual

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Sobre el complejo

The Beach House – Fahid Island by Aldar.

Exclusivo Seaside Living en Abu Dhabi.

Panorama general del proyecto:

Bienvenido a The Beach House en Fahid Island, un desarrollo histórico junto al mar por Aldar Properties.
Situado entre Yas Island y Saadiyat Island, este proyecto combina el diseño contemporáneo, la vida frente a la playa y la sostenibilidad para crear un nuevo estándar de estilo de vida en Abu Dhabi.

Fahid Island es la primera isla del mundo en alcanzar:

  • Certificación de 3 estrellas (ambiente de vida saludable).

  • Estidama 3 Perlas (estándares de construcción sostenibles).

  • LEED Platinum (Pre-Certified) (mayor calificación verde internacional).

Tipos de unidad, Tamaños & Precios:

Unidad Tipo tamaño (aprox.) Precio inicial (€)

1 dormitorio ~ 74 m2 de 820.000€

2 Dormitorios ~ 113 m2 desde 960.000€

3 dormitorios ~ 183 m2 de 1.430.000€

Todas las unidades ofrecen vistas al mar o acceso directo a la playa.

Plan de Pago " Finalización

  • 10% en reserva

  • 65% durante la construcción

  • 25% en la entrega

  • Handover: 2029 (Q2–Q4)

Características clave " Amenities:

  • Acceso directo a la playa privada & paseos.

  • 2 piscinas infinitas con vistas panorámicas al mar.

  • Centros de fitness de última generación.

  • Spa y retiros de bienestar.

  • Salas de trabajo e instalaciones de negocios.

  • Boutique retail & comedor en Coral Drive.

  • Club infantil & zonas de juego.

  • Cicling & jogging tracks.

  • Tecnología Smart-home & diseño ecológico.

Ubicación:

  • 5 min → Yas Island (Ferrari World, Yas Mall, Etihad Arena)

  • 15 min → Aeropuerto Internacional Abu Dhabi

  • 15 min → Isla Saadiyat (Louvre Abu Dhabi, playas de arena blanca)

  • 20 min → Abu Dhabi Centro

  • 50 min → Dubai

Aspectos destacados de la inversión:

  • Residencias de playa limitadas en Abu Dhabi.

  • Elegibilidad de Visa de Oro (de la inversión AED 2M).

  • Fuerte demanda de alquiler debido a la proximidad de Yas ' Saadiyat.

  • Vida Premium combinada con diseño sostenible.

  • Gran potencial de apreciación de capital.

Localización en el mapa

Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos

