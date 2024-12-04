Complejo residencial The Beach House – Fahid Island by Aldar

The Beach House – Fahid Island by Aldar.
Exclusivo Seaside Living en Abu Dhabi.
Panorama general del proyecto:
Bienvenido a The Beach House en Fahid Island, un desarrollo histórico junto al mar por Aldar Properties.
Situado entre Yas Island y Saadiyat Island, este proyecto combina el diseño contemporáneo, la vida frente a la playa y la sostenibilidad para crear un nuevo estándar de estilo de vida en Abu Dhabi.
Fahid Island es la primera isla del mundo en alcanzar:
Certificación de 3 estrellas (ambiente de vida saludable).
Estidama 3 Perlas (estándares de construcción sostenibles).
LEED Platinum (Pre-Certified) (mayor calificación verde internacional).
Tipos de unidad, Tamaños & Precios:
Unidad Tipo tamaño (aprox.) Precio inicial (€)
1 dormitorio ~ 74 m2 de 820.000€
2 Dormitorios ~ 113 m2 desde 960.000€
3 dormitorios ~ 183 m2 de 1.430.000€
Todas las unidades ofrecen vistas al mar o acceso directo a la playa.
Plan de Pago " Finalización
10% en reserva
65% durante la construcción
25% en la entrega
Handover: 2029 (Q2–Q4)
Características clave " Amenities:
Acceso directo a la playa privada & paseos.
2 piscinas infinitas con vistas panorámicas al mar.
Centros de fitness de última generación.
Spa y retiros de bienestar.
Salas de trabajo e instalaciones de negocios.
Boutique retail & comedor en Coral Drive.
Club infantil & zonas de juego.
Cicling & jogging tracks.
Tecnología Smart-home & diseño ecológico.
Ubicación:
5 min → Yas Island (Ferrari World, Yas Mall, Etihad Arena)
15 min → Aeropuerto Internacional Abu Dhabi
15 min → Isla Saadiyat (Louvre Abu Dhabi, playas de arena blanca)
20 min → Abu Dhabi Centro
50 min → Dubai
Aspectos destacados de la inversión:
Residencias de playa limitadas en Abu Dhabi.
Elegibilidad de Visa de Oro (de la inversión AED 2M).
Fuerte demanda de alquiler debido a la proximidad de Yas ' Saadiyat.
Vida Premium combinada con diseño sostenible.
Gran potencial de apreciación de capital.