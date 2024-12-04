Complejo residencial The Beach House – Fahid Island by Aldar

The Beach House – Fahid Island by Aldar.

Exclusivo Seaside Living en Abu Dhabi.

Panorama general del proyecto:

Bienvenido a The Beach House en Fahid Island, un desarrollo histórico junto al mar por Aldar Properties.

Situado entre Yas Island y Saadiyat Island, este proyecto combina el diseño contemporáneo, la vida frente a la playa y la sostenibilidad para crear un nuevo estándar de estilo de vida en Abu Dhabi.

Fahid Island es la primera isla del mundo en alcanzar:

Certificación de 3 estrellas (ambiente de vida saludable).

Estidama 3 Perlas (estándares de construcción sostenibles).

LEED Platinum (Pre-Certified) (mayor calificación verde internacional).

Tipos de unidad, Tamaños & Precios:

Unidad Tipo tamaño (aprox.) Precio inicial (€)

1 dormitorio ~ 74 m2 de 820.000€

2 Dormitorios ~ 113 m2 desde 960.000€

3 dormitorios ~ 183 m2 de 1.430.000€

Todas las unidades ofrecen vistas al mar o acceso directo a la playa.

Plan de Pago " Finalización

10% en reserva

65% durante la construcción

25% en la entrega

Handover: 2029 (Q2–Q4)

Características clave " Amenities:

Acceso directo a la playa privada & paseos.

2 piscinas infinitas con vistas panorámicas al mar.

Centros de fitness de última generación.

Spa y retiros de bienestar.

Salas de trabajo e instalaciones de negocios.

Boutique retail & comedor en Coral Drive.

Club infantil & zonas de juego.

Cicling & jogging tracks.

Tecnología Smart-home & diseño ecológico.

Ubicación:

5 min → Yas Island (Ferrari World, Yas Mall, Etihad Arena)

15 min → Aeropuerto Internacional Abu Dhabi

15 min → Isla Saadiyat (Louvre Abu Dhabi, playas de arena blanca)

20 min → Abu Dhabi Centro

50 min → Dubai

Aspectos destacados de la inversión: