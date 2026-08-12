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Áticos del mar en Venta Turquía

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Antalya
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514
Marmara Region
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236 propiedades total found
Ático Ático 4 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Ático Ático 4 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 137 m²
Número de plantas 5
Apartamentos Listos para Entrar a Vivir en un Complejo con Zonas Sociales a Pie de Playa en …
$541,404
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Ático Ático 3 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Número de plantas 4
Elegantes Apartamentos en Venta con Vistas a la Naturaleza y al Mar en Alanya Alanya es uno …
$286,680
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Ático Ático 4 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Ático Ático 4 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 145 m²
Apartamentos en un Exclusivo Complejo de un solo Bloque Frente al Mar en Mahmutlar, Alanya U…
$934,308
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TekceTekce
Ático Ático 4 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Ático Ático 4 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 133 m²
Apartamentos en Venta en Alanya con Vistas a la Ciudad y al Mar La región de Kale destaca po…
$989,295
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Ático Ático 3 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 119 m²
Apartamentos en un Proyecto con Amplias Instalaciones Sociales en Alanya Alanya es uno de lo…
$207,763
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Ático Ático 3 habitaciones en Aksu, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Aksu, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 67 m²
Número de plantas 7
Apartamento de 2 Dormitorios con Vista al Mar y Balcón en Altıntaş, Aksu, Antalya El apartam…
$145,483
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Ático Ático 5 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Ático Ático 5 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 260 m²
Apartamentos con Vistas al Mar Rodeados de Naturaleza en Alanya Kestel Alanya destaca por su…
$368,273
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Ático Ático 3 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 98 m²
Apartamentos en Alanya Mahmutlar en un Complejo a 500 m del Mar con Actividades El distrito …
$179,059
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Ático Ático 4 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Ático Ático 4 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 130 m²
Pisos listos para mudarse en una ubicación céntrica a 100 m del mar en Alanya Kestel Kestel …
$357,682
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Ático Ático 6 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Ático Ático 6 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 250 m²
Número de plantas 4
Apartamentos de Inversión con Vistas al Castillo y al Mar en Alanya Alanya es una de las reg…
$921,539
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Ático Ático 3 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 115 m²
Piso 8/8
Propiedades con vista al mar y a la piscina en un complejo de concepto hotelero cerca del ae…
$268,084
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Ático Ático 4 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Ático Ático 4 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Apartamentos en un Complejo con Actividades Sociales a 300 m de la Playa en Alanya Kestel Lo…
$382,653
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Ático Ático 4 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Ático Ático 4 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 180 m²
Piso 4/4
Apartamentos con vistas al mar y comodidades de un hotel de cinco estrellas en Alanya Kargıc…
$465,404
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Ático Ático 4 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Ático Ático 4 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 198 m²
Apartamentos con Vista al Mar en un Complejo de Bloque Único en Alanya Oba, reconocido como …
$749,873
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Ático Ático 4 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Ático Ático 4 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 130 m²
Apartamentos en un complejo cerca de la playa de Cleopatra en Alanya Los elegantes apartamen…
$363,708
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Ático Ático 4 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Ático Ático 4 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 116 m²
Apartamentos en Alanya Mahmutlar en un Complejo a 500 m del Mar con Actividades El distrito …
$270,321
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Ático Ático 4 habitaciones en Fatih, Turquía
Ático Ático 4 habitaciones
Fatih, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 140 m²
Piso 7/7
Amplia propiedad con vistas despejadas al mar en un edificio con ascensor en Sultanahmet Est…
$220,533
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Ático Ático 3 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
Apartamentos con Vistas al Mar y a la Ciudad en un Complejo con Piscina en Alanya Alanya es …
$299,271
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Ático Ático 2 habitaciones en Besiktas, Turquía
Ático Ático 2 habitaciones
Besiktas, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Piso 6/6
Apartamentos de 1 Dormitorio con Terraza, Listos Para Entrar a Vivir, en Beşiktaş, Estambul …
$544,982
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Ático Ático 3 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 133 m²
Apartamentos espaciosos con vistas al mar, al castillo y a la ciudad en Kleopatra, Alanya Kl…
$685,395
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Ático Ático 3 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Número de plantas 3
Apartamentos cerca de la playa de Kleopatra en un complejo con piscina en Alanya Turquía Los…
$312,746
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Ático Ático 5 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Ático Ático 5 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 212 m²
Apartamentos con Estilo en Venta en el Centro de Alanya Cerca del Mar y de Todos los Servici…
$433,522
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Ático Ático 3 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 127 m²
Exclusivos Apartamentos con Vista al Mar y a la Ciudad en un Complejo de Un Solo Bloque en A…
$322,701
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Ático Ático 5 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Ático Ático 5 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 165 m²
Piso 11/12
Apartamentos con vistas al mar en un complejo de concepto de hotel de cinco estrellas en Ala…
$383,015
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Ático Ático 5 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Ático Ático 5 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 180 m²
Elegantes Propiedades en un Amplio Proyecto Cerca del Mar en Alanya Avsallar Elegantes propi…
$243,664
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Ático Ático 4 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Ático Ático 4 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 220 m²
Número de plantas 5
Inmuebles frente al mar con diseños elegantes en Kargıcak Alanya Kargıcak está creciendo has…
$599,200
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Ático Ático 7 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Ático Ático 7 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 260 m²
Piso 9
Apartamentos Amueblados en Venta en Alanya Mahmutlar Mahmutlar no solo es el barrio más desa…
$400,347
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Ático Ático 5 habitaciones en Uskudar, Turquía
Ático Ático 5 habitaciones
Uskudar, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 339 m²
Número de plantas 6
Apartamentos con Vistas a la Ciudad y al Bósforo en un Complejo en Üsküdar Istanbul Üsküdar …
$1,87M
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Ático Ático 3 habitaciones en Alanya, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 121 m²
Piso 5/6
🏡 Exclusivo dúplex de 3 habitaciones con diseño elegante Suelo de cerámica de marca en…
$303,151
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Ático Ático 4 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Ático Ático 4 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 140 m²
Inmuebles en venta en un complejo como el concepto de hotel de cinco estrellas en Alanya Dem…
$264,186
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Parámetros de las propiedades en Turquía

con Garaje
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con Vista a la montaña
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