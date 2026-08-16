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Áticos en Venta Central Anatolia Region, Turquía

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Ankara
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Kalecik
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28 propiedades total found
Ático Ático 5 habitaciones en Etimesgut, Turquía
Ático Ático 5 habitaciones
Etimesgut, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 427 m²
Piso 21
Apartamentos nuevos en un megaproyecto en Ankara Etimesgut Los apartamentos a estrenar está…
$1,47M
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Ático Ático 3 habitaciones en Pursaklar, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Pursaklar, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 63 m²
Piso 15/15
Apartamentos en venta en Protokol Road en Pursaklar, Ankara Ankara es la capital y la segund…
$115,095
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Ático Ático 3 habitaciones en Akarca Koyu, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Akarca Koyu, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
Piso 1/5
Lo que obtienes: Amplio ático 2 + 1 con muebles, situado en la pintoresca zona de Kargicak. …
$214,012
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Ático Ático 4 habitaciones en Akarca Koyu, Turquía
Ático Ático 4 habitaciones
Akarca Koyu, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Piso 3
En el tipo de pago estándar; 40% de pago inicial y 6 meses de plazos están disponibles, pero…
$378,203
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Ático Ático 3 habitaciones en Akarca Koyu, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Akarca Koyu, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 137 m²
Piso 1/5
Lo que usted consigue: Amplio y totalmente amueblado dúplex con un diseño 2+1 y una superfic…
$230,346
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Ático Ático 4 habitaciones en Akarca Koyu, Turquía
Ático Ático 4 habitaciones
Akarca Koyu, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 105 m²
Piso 1/5
Lo que tienes: Acogedores apartamentos en la pintoresca zona de Demirtas. En construcción:…
$124,809
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TekceTekce
Ático Ático 4 habitaciones en Akarca Koyu, Turquía
Ático Ático 4 habitaciones
Akarca Koyu, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 125 m²
Piso 2/2
El proyecto está siendo construido sobre una parcela de 3.514m2 en la región de Belek/Kadriy…
$193,251
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Ático Ático 3 habitaciones en Mahmutlar Mahallesi, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Mahmutlar Mahallesi, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 102 m²
Piso 9/10
En alquiler. Para la inversión Lo que tienes: Apartamentos en un nuevo complejo en una zon…
$309,347
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Ático Ático 3 habitaciones en Mahmutlar Mahallesi, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Mahmutlar Mahallesi, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 125 m²
Piso 1/4
Lo que usted consigue: Magnífico ático con 2+1 diseño en el centro de Mahmutlar distrito. El…
$145,772
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Ático Ático 2 habitaciones en Akarca Koyu, Turquía
Ático Ático 2 habitaciones
Akarca Koyu, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 44 m²
Piso 1/4
En alquiler. Para la inversión Lo que tienes: Apartamentos y bienes raíces comerciales en …
$168,289
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Ático Ático 4 habitaciones en Mahmutlar Mahallesi, Turquía
Ático Ático 4 habitaciones
Mahmutlar Mahallesi, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
Piso 1/6
Lo que tienes: Un complejo acogedor en el corazón del distrito de Mahmutlar. En construcció…
$244,807
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Ático Ático 3 habitaciones en Akarca Koyu, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Akarca Koyu, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Piso 1/5
Lo que tienes: Un impresionante ático de dos niveles de 100 m2 en los pisos 6 y 7 de una nue…
$370,753
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Ático Ático 2 habitaciones en Akarca Koyu, Turquía
Ático Ático 2 habitaciones
Akarca Koyu, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 57 m²
Piso 1/6
En alquiler. Para la inversión Lo que obtienes: Proyecto de lujo a gran escala cerca del m…
$307,097
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Ático Ático 3 habitaciones en Akarca Koyu, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Akarca Koyu, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 140 m²
Piso 1/5
Lo que obtienes: Único ático en primera línea con impresionantes vistas panorámicas del mar …
$386,440
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Ático Ático 4 habitaciones en Akarca Koyu, Turquía
Ático Ático 4 habitaciones
Akarca Koyu, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 180 m²
Piso 1
Lo que usted consigue: Un apartamento de dos niveles con un diseño 3+1 se encuentra en el pi…
$237,458
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Ático Ático 2 habitaciones en Mahmutlar Mahallesi, Turquía
Ático Ático 2 habitaciones
Mahmutlar Mahallesi, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 63 m²
Piso 1/14
Lo que tienes: Nuevos apartamentos en la zona desarrollada de Mahmutlar. En construcción: E…
$160,238
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Ático Ático 5 habitaciones en Mahmutlar Mahallesi, Turquía
Ático Ático 5 habitaciones
Mahmutlar Mahallesi, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 256 m²
Piso 1/4
Lo que tienes: Consigue un amplio y totalmente equipado apartamento dúplex de 3+2 con una su…
$734,422
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Ático Ático 3 habitaciones en Mahmutlar Mahallesi, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Mahmutlar Mahallesi, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 93 m²
Piso 1/6
Lo que tienes: Un complejo acogedor con infraestructura en el centro del distrito de Mahmutl…
$166,914
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Ático Ático 4 habitaciones en Mahmutlar Mahallesi, Turquía
Ático Ático 4 habitaciones
Mahmutlar Mahallesi, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 250 m²
Piso 1/9
Lo que obtienes: Amplio ático 3+1 en la residencia de Mahmutlar con infraestructura. Zona /…
$520,216
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Ático Ático 4 habitaciones en Akarca Koyu, Turquía
Ático Ático 4 habitaciones
Akarca Koyu, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 180 m²
Piso 4/5
Lo que obtienes: Ático 3+1 con un gran área verde en el área desarrollada de Oba. Área/play…
$273,900
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Ático Ático 3 habitaciones en Akarca Koyu, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Akarca Koyu, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 130 m²
Piso 2/5
En alquiler. Lo que tienes: Casa de lujo en los pisos 11 y 12 en Mahmutlar, Alanya, a solo …
$370,236
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Ático Ático 3 habitaciones en Akarca Koyu, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Akarca Koyu, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Piso 1/6
Lo que usted consigue: Elite ático de dos niveles 2+1, con una superficie de 100 m2, se encu…
$153,088
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Ático Ático 5 habitaciones en Akarca Koyu, Turquía
Ático Ático 5 habitaciones
Akarca Koyu, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 145 m²
Piso 3
En el tipo de pago estándar; 40% de pago inicial y 6 meses de plazos están disponibles, pero…
$420,225
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Ático Ático 3 habitaciones en Mahmutlar Mahallesi, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Mahmutlar Mahallesi, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 48 m²
Piso 1/5
$207,567
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Ático Ático 4 habitaciones en Akarca Koyu, Turquía
Ático Ático 4 habitaciones
Akarca Koyu, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 155 m²
Piso 1/2
Lo que tienes: Amplio ático 3+1 con una superficie de 155 m2, situado en 9 y 10 plantas. El …
$348,770
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Ático Ático 3 habitaciones en Akarca Koyu, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Akarca Koyu, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 89 m²
Piso 3/6
En alquiler. Para la inversión Lo que tienes: Apartamentos en un nuevo complejo en Kargica…
$107,071
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Ático Ático 2 habitaciones en Akarca Koyu, Turquía
Ático Ático 2 habitaciones
Akarca Koyu, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 58 m²
Piso 1/4
Lo que obtienes: Apartamentos de diferentes diseños en la zona más prestigiosa de Oba. En c…
$213,714
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Ático Ático 2 habitaciones en Mahmutlar Mahallesi, Turquía
Ático Ático 2 habitaciones
Mahmutlar Mahallesi, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 49 m²
Piso 1/6
Lo que tienes: Un nuevo proyecto en las montañas del distrito de Mahmutlar. En construcción…
$99,036
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Parámetros de las propiedades en Central Anatolia Region, Turquía

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